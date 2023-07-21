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Болгария начала охоту на активы российского бизнеса

Теперь и Болгария готова отобрать бизнес у российской компании REUTERS/Oleg Popov
Вслед за Польшей и Германией отобрать бизнес у российской компании хотят теперь и в Болгарии. Под удар попал порт «Лукойла» в Бургасе. Но у российской компании есть еще НПЗ и сеть АЗС в стране, которые тоже могут оказаться на прицеле. Власти Болгарии действуют недальновидно и могут оказаться у разбитого корыта, ведь им дали исключение из санкций ЕС по нефти.  Подробности...
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Как 20-летняя девушка стала своей среди летчиков-истребителей

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Недобитую бронетехнику ВСУ лишают евроремонта

Запад намерен уделять больше внимания не поставкам вооружений ВСУ, а их ремонту Philipp Schulze/dpa/Global Look Press
Вместо поставок новых вооружений западные страны планируют переориентироваться на ремонт уже поврежденной техники ВСУ. При этом на Украине не первый месяц наблюдается проблема с транспортировкой подбитых военных машин в страны Восточной Европы для будущей починки. Как в США и странах НАТО планируют выходить из логистического тупика и какое значение этот вопрос имеет для России?  Подробности...
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Танкеры в Черном море могут нести угрозу Крымскому мосту

По версии хакеров RaHDit, к организации теракта на Крымском мосту могут быть причастны коммерческие танкеры Константин Михальчевский/РИА Новости
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    Болгария начала охоту на активы российского бизнеса

    Бизнес «Лукойла» в Болгарии оказался под угрозой
    Теперь и Болгария готова отобрать бизнес у российской компании
    		  
    21 июля 2023, 08:56
    Фото: REUTERS/Oleg Popov
    Текст: Ольга Самофалова

    Вслед за Польшей и Германией отобрать бизнес у российской компании хотят теперь и в Болгарии. Под удар попал порт «Лукойла» в Бургасе. Но у российской компании есть еще НПЗ и сеть АЗС в стране, которые тоже могут оказаться на прицеле. Власти Болгарии действуют недальновидно и могут оказаться у разбитого корыта, ведь им дали исключение из санкций ЕС по нефти.

    Одна из парламентских групп Болгарии предложила разорвать концессии с «Лукойлом» на портовый терминал Росенец. Концессия была оформлена в 2011 году на 35 лет, потом еще была продлена.

    «Всегда были сомнения по поводу контроля над этим портом. А наша цель – вступление в Шенген, и это большой и четкий шаг в этом направлении. Министерство транспорта заявило, что может управлять портом. Таким образом, будут доходы, которые пойдут в казну», – заявил член Народного собрания Кирил Петков. Болгарские депутаты также заявили, что договор был подписан в другие времена и другим правительством, которое допустило ошибку на этот счет. И наконец, они обвинили российскую компанию в контрабанде.

    «Лукойл», со своей стороны, опроверг все обвинения, в том числе в контрабанде. «Государственные органы регулярно проводят на терминале Росенец контроль и проверки. Нарушений и отклонений от условий концессии и нормативных требований не выявлено, что подтверждается соответствующими протоколами», – подчеркнула компания. Также компания отвергает любые обвинения в политической ангажированности. «Мы в полной мере неукоснительно соблюдаем законодательство Республики Болгария и Европейского союза», – говорят в компании.

    Заявления болгарских депутатов в свой адрес «Лукойл» назвал голословными обвинениями, который негативно влияет на имидж бренда и репутацию компании. Поэтому «Лукойл Нефтохим Бургас» намерен обратиться в суд для защиты своей деловой репутации.

    Даже если «Лукойл» поставляет свою нефть в болгарский терминал, которым управляет, а компания так и делает, то это нельзя назвать контрабандой. Потому что Болгария добилась исключения из эмбарго Европейского союза на поставки российской нефти до конца 2024 года. То есть российская нефть продолжает приходить в болгарские порты абсолютно легально.

    Поэтому возникает вопрос: насколько самому «Лукойлу» будет актуально сохранять концессию после распространения санкций на болгарские порты с января 2025 года, то есть когда «Лукойл» не сможет принимать российскую нефть в порту Росенец?

    «Лукойл» пытался выстроить вертикально-интегрированную компанию в Европе. Он сам добывает нефть, сам принимает ее в порту, отправляет на свои нефтеперерабатывающие заводы, а потом это топливо отправляется на его заправки. Но компанию выдавливают из нефтепереработки, как это было в Италии, а теперь и из болгарского порта. В таких условиях разрыв концессионного соглашения может быть не самым плохим вариантом для «Лукойла». Вопрос лишь в том, на каких условиях будет разорвано концессионное соглашение», – рассуждает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

    Эксперты указывают на явный тренд выдавливания российского бизнеса из Европы. Но происходит это по-разному. «Где-то российскому бизнесу удается выйти из европейского бизнеса с минимальными потерями. Например, «Лукойлу» согласовали продажу НПЗ на Сицилии. То есть это была сделка, и компания вышла из этого бизнеса с какими-то деньгами. Правда, в других случаях ситуации были хуже», – говорит эксперт ФНЭБ.

    Например, Польша в один миг взяла и национализировала долю Газпрома в операторе газопровода «Ямал – Европа». Ровно так же Варшава поступила с «дочкой» «Новатэка» – частной компанией. Более того, Польша уже инициировала продажу этой компании. Даже Германия пошла на такие постыдные шаги. Берлин отобрал немецкие активы по переработке нефти у «Роснефти» и национализировал все немецкие «дочки» Газпрома. В этом плане «Лукойл» еще очень удачно вышел из активов в Италии.

    Получится ли у него повторить положительный опыт в Болгарии или нет? Учитывая начало жесткой кампании против «Лукойла» в Болгарии, эксперты сомневаются в положительном исходе дела.

    При этом у «Лукойла» в Болгарии есть не только порт (в долгосрочной аренде), но еще НПЗ в Бургасе мощностью 8,8 млн тонн и сеть из более чем 500 АЗС. «Лукойл Болгария» контролирует более 50% топливной розницы страны, а также является лидером оптовой торговли ГСМ.

    Любопытно, что в январе западные СМИ уверяли, что с завода «Лукойла» в Болгарии шли поставки топлива на Украину в 2022 году. И тогда российской компании тоже пришлось отбиваться от обвинений и грозить судом для защиты своей деловой репутации.

    «Безусловно, потеря всех болгарских активов станет заметным ударом для компании. Но и Болгария пострадает: от налога на сверхприбыли «Лукойла» бюджет страны в прошлом году получил порядка 50 млн евро, а за этот год получит еще около 350 млн евро», – говорит Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

    Болгария может остаться у пустого корыта, если отберет у «Лукойла» активы, тем более в условиях исключения из санкций вплоть до конца 2024 года, говорит Юшков. Она лишит себя и российской нефти, и гарантированных платежей от «Лукойла», в том числе за аренду порта. В целом накопленные инвестиции российской группы за последние 20 лет в Болгарии составляют свыше 4,1 млрд долларов, в странах Евросоюза в целом – около 14 млрд долларов.

    Деев напоминает, что это уже не первая попытка выдавить «Лукойл» с болгарского рынка. Прошлый «заход» окончился как раз согласием «Лукойла» выплачивать этот самый «налог на сверхдоходы», а также загружать предприятие не только российской нефтью. «Поэтому, с одной стороны, атаки на российскую нефтяную компанию определенно усилились в связи с геополитической ситуацией. Но это скорее послужило дополнительным драйвером, нежели реальной причиной», – считает Деев.

    «Болгарское правительство в ближайшее время должно принять необходимые нормативные акты. И уже тогда у «Лукойла» будет неделя на то, чтобы принять какое-то решение. Однако в условиях ограничений экспорта нефти, завод не сможет работать. Так что, хотя «Лукойл» и будет обращаться в суд, вероятность выстоять на этот раз я оцениваю, как сомнительную», – считает Деев.

    «К сожалению, можно говорить уже о сформированном тренде отъема имущества у российских компаний в странах Запада, поэтому шансов на отстаивание правовых норм в этой ситуации практически нет. С политической точки зрения только договоренность между странами может привести к деэскалации этого процесса,

    но как показывает практика, за такие договоренности Запад всегда требует довольно высокую цену. Поэтому, скорее всего, компания «Лукойл» будет налаживать свою работу со странами Азии и Ближнего Востока, включая развитие логистических цепочек», – говорит Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова.

    «Если раньше национализация и арест наших активов в ЕС были прецедентом, то теперь это уже больше воспринимают как норму. Если это российское, то можно отобрать, и не надо стесняться и кому-то что-то объяснять, даже если это нарушает собственные законы. Скорее всего, болгары хотят подготовить общественность к тому, что «Лукойл» якобы занимается нехорошими делами. Ведь если доказать нарушение концессионного соглашения, тогда его можно не просто разорвать, но и ничего не платить «Лукойлу», никаких неустоек. А возможно, еще и заставить «Лукойл» компенсировать недополученную прибыль за все будущие годы», – заключает Игорь Юшков.
     
     
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