Россия выходит в лидеры по экспорту еще одного продукта питания

Россия может стать мировым лидером по экспорту не только пшеницы, но и подсолнечного масла в 2022-2023 сельхозгоду, ожидает Минсельхоз США. До сих пор первое место цепко удерживала Украина. Как России удается выйти вперед и зачем Украина вместо подсолнечного масла стала экспортировать семена подсолнечника, то есть вместо готового продукта – сырье?

До 2022 года Украина была ведущим мировым экспортером подсолнечного масла. Она занимала половину мирового рынка торговли этим продуктом. Главными покупателями украинского подсолнечного масла были крупные потребители, в первую очередь ЕС и Индия.

Россия тоже была значимым игроком, однако она серьезно уступала Украине: три года назад ее доля на мировом рынке торговли подсолнечным маслом была 28% против 50% у лидера.

Однако в 2022-2023 сельхозгоду ситуация сильно изменится. Минсельхоз США прогнозирует, что в 2022-2023 маркетинговом году Россия затмит Украину по экспорту подсолнечного масла, на долю которого придется 35% торговли против 34% для Украины. Экспорт с Украины упадет на 45% по сравнению с максимумом, установленным в 2019-2020 сельхозгоду – до 3,65 млн тонн. Россия же экспортирует 3,7 млн тонн подсолнечного масла.

Чем же объясняется успех России и провал Украины?

Власти Украины жалуются, что экспорт подсолнечного масла падает, тогда как экспорт семян подсолнечника вырос в 20 раз – до 2,45 млн тонн в 2022-2023 годах. К примеру, если в 2021 году Украина поставила в ЕС лишь 25 тыс. тонн семян подсолнечника, то в 2022 году в 72 раза больше – целых 1,8 млн тонн. Из-за наплыва дешевых украинских семян страдает, к примеру, Болгария, куда вместо обычных 3 тыс. тонн пришло 892 тыс. тонн дешевых украинских семян. Как результат, 77% болгарского подсолнечника остается необработанным на складах, а местные фермеры банкротятся. Потому что маслоперерабатывающие заводы Европы предпочитают закупать более дешевую семечку у Украины, чем у местных фермеров.

Украина теперь стала крупнейшим экспортером семян, на ее долю приходится 45% мировой торговли по сравнению с менее чем 5% ранее. Однако радость этого омрачает потеря экспорта подсолнечного масла, на котором можно было зарабатывать в разы больше, чем на продаже сырья (семечек).

Так, в 2021 календарном году подсолнечное масло принесло Украине самый крупный доход из всех других экспортных сельскохозяйственных товаров. Она заработала на нем 6,4 млрд долларов, плюс еще 1,2 млрд долларов на экспорте подсолнечного шрота. На кукурузе и пшенице, для сравнения, Украина заработала меньше – 5,9 и 5,2 млрд долларов.

«Традиционно Украина экспортировала не семечки, а подсолнечное масло в Европу в емкостях большого объема, а в Европе его уже разливали в литровые и полуторалитровые бутылки и зарабатывали на перепродаже. Однако Украина в прошлом году потеряла многие свои заводы по производству подсолнечного масла. Только в ЛНР их осталось три штуки.

По всей видимости, возник дефицит мощностей для переработки подсолнечника на Украине. Поэтому, возможно, впервые с 1991 года Украина стала вывозить подсолнечник в виде семечек, а не масла»,

– объясняет политолог и экономист Иван Лизан.

Впрочем, по оценке ИКАР (Института конъюнктуры аграрного рынка), производство подсолнечника на Украине сильно сократится в новом сезоне – до 10-10,5 млн тонн против 14-17 млн тонн в прошлые сезоны.

Снижение доходов от сельскохозяйственного экспорта является критичным для экономики Украины, потому что на него приходится почти половина доходов страны. Кроме того, она может потерять заводы по переработке масличных культур вместе с большим количеством рабочих мест. А в сельском хозяйстве занято около 14% населения Украины. В итоге стране придется в будущем самой стать импортером более дорогого подсолнечного масла из той же Европы. Подобные процессы украинцы могли уже видеть в своей промышленности на примере закрытия нефтеперерабатывающих заводов и вынужденного импорта более дорогого бензина и дизеля.

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В России ситуация с производством и экспортом вообще всех масличных в целом идет в гору. По оценке ИКАР, общий урожай масличных в России оказался очень высоким, он может составить 27,5-28,8 млн тонн в зачетном весе, что на 2,7-4 млн тонн превысит прежний рекорд, зафиксированный в 2021 году. Урожай подсолнечника тоже обещает поставить новый рекорд. По оценке ИКАР, он составит 15,7-16,25 млн тонн в зачетном весе против рекорда в 2021 году в 15,65 млн тонн.

Эксперты ИКАР ждут, что в сезоне 2022/2023 будет достигнут новый рекорд производства подсолнечного масла, которое превысит 6 млн тонн. Прежний рекорд в 5,9 млн тонн состоялся в сезоне 2019/2020. Таким образом, и экспорт подсолнечного масла потенциально может превысить прежний рекорд в 3,85 млн тонн и преодолеть порог в 4 млн тонн.

Российской отрасли необходимо продолжить диверсифицировать направления поставок и наращивать отгрузки в страны Азии, считают в ИКАР.

«Масличные культуры – одно из тех направлений в АПК, которое растет ежегодно. Спрос на масличные увеличивается, а Россия имеет возможности ответить на этот спрос. Растут посевные площади, появляются новые предприятия, а действующие увеличивают производительность», – говорит Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

Рекордный урожай в прошлом году стал возможен не только за счет погоды, но и благодаря тому, что на протяжении нескольких лет подряд увеличивались инвестиции в сектор: приобреталась техника, посевной материал, увеличивался земельный фонд и т. д., объясняет Деев. Помогает, конечно, рост спроса в мире в целом на растительные масла – подсолнечника, рапса, кукурузы, а также уход с рынка конкурентов, в том числе Украины.

«Россия может побороться за звание лидера по экспорту растительных масел. Для этого необходимо наращивать мощности поставок не только через порты юга России, но и на Дальнем Востоке (Владивосток) и Западе (Усть-Луга), и расширять географию поставок.

Сейчас более 60% поставок российских растительных масел идет в Турцию, Индию, Иран, Египет и Китай, однако можно расширить экспорт масел и в другие страны Африки и Азии, где растет спрос. В остальном наша страна имеет все возможности для увеличения производства в секторе – посевные площади, семенной фонд, современную агротехнику и рабочую силу», – заключает собеседник.