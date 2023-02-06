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6 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 12:36  |  vz.ru
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Россия выходит в лидеры по экспорту еще одного продукта питания

Россия подвинет Украину на мировом рынке подсолнечного масла Гавриил Григоров/ТАСС
Россия может стать мировым лидером по экспорту не только пшеницы, но и подсолнечного масла в 2022-2023 сельхозгоду, ожидает Минсельхоз США. До сих пор первое место цепко удерживала Украина. Как России удается выйти вперед и зачем Украина вместо подсолнечного масла стала экспортировать семена подсолнечника, то есть вместо готового продукта – сырье?  Подробности...
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Остатки роскоши украинских олигархов помогут СВО

В Крыму национализируют имущество самых богатых людей Украины Константин Сазончик/ТАСС
Крым национализирует имущество Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Арсения Яценюка и других известных богачей Украины. По итогам торгов и продажи предприятий вырученные деньги пойдут на нужды участников СВО. О каких конкретно объектах идет речь и смогут ли украинские олигархи каким-то образом оспорить это решение? Подробности...
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Россия вернула из украинского плена ценных бойцов

Вызволение нескольких десятков россиян из украинского плена было непростой задачей Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Москва и Киев провели очередной обмен военнопленными. В результате сложного переговорного процесса в Россию вернулись 63 бойца. Благодаря посредничеству Объединенных Арабских Эмиратов среди них оказались военнослужащие «чувствительной категории». Кто именно относится к указанной категории освобожденных из плена? Подробности...
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Шольц предвидит поражение Украины

Внешне Шольц и Зеленский идут рука об руку, но на самом деле их интересы различны Kay Nietfeld/Global Look Press
Немецкий канцлер Олаф Шольц сделал ряд заявлений, призванных разъяснить странности позиции ФРГ касательно военной помощи Украине. На словах Берлин всячески поддерживает милитаризацию киевского режима, в реальности же решился на поставку танков только под колоссальным давлением Вашингтона. Если внимательно изучить и слова немецкого лидера, и немецкую прессу, станет ясно – Германия предлагает Зеленскому сдаться. Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Родина – место, где ты нужен, даже когда не нужен самому себе

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Простые люди во всем мире – на нашей стороне. «На стороне России» – как говорили мне турки и греки в Германии, как пишут китайские пользователи в своих соцсетях. Как признавались арабы в Египте, и мне казалось, что моя Родина сейчас – это передовая для миллиардов простых людей во всем мире. Подробности...

Поляки мечтают о Переяславской раде наоборот

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Польский шляхтич Хмельницкий отдал – польский президент Дуда заберет? Давайте будем серьезными. Украина под опереточным руководством хунты Зеленского ближе к Полтаве, чем к Переяславу, а сам Зеленский – не Хмельницкий и даже не Мазепа. Подробности...

Где готовили этот креативный класс

Антон Беликов
Антон Беликов, художник, кандидат философских наук
На наших глазах значительное количество того самого креативного сословия, состоящего из художников, дизайнеров и прочих творцов, людей, выпестованных в государственных учебных заведениях, совершило акт государственного предательства. Подробности...
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    Россия выходит в лидеры по экспорту еще одного продукта питания

    Россия подвинет Украину на мировом рынке подсолнечного масла
    		   6 февраля 2023, 11:30
    Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Россия может стать мировым лидером по экспорту не только пшеницы, но и подсолнечного масла в 2022-2023 сельхозгоду, ожидает Минсельхоз США. До сих пор первое место цепко удерживала Украина. Как России удается выйти вперед и зачем Украина вместо подсолнечного масла стала экспортировать семена подсолнечника, то есть вместо готового продукта – сырье?

    До 2022 года Украина была ведущим мировым экспортером подсолнечного масла. Она занимала половину мирового рынка торговли этим продуктом. Главными покупателями украинского подсолнечного масла были крупные потребители, в первую очередь ЕС и Индия.

    Россия тоже была значимым игроком, однако она серьезно уступала Украине: три года назад ее доля на мировом рынке торговли подсолнечным маслом была 28% против 50% у лидера.

    Однако в 2022-2023 сельхозгоду ситуация сильно изменится. Минсельхоз США прогнозирует, что в 2022-2023 маркетинговом году Россия затмит Украину по экспорту подсолнечного масла, на долю которого придется 35% торговли против 34% для Украины. Экспорт с Украины упадет на 45% по сравнению с максимумом, установленным в 2019-2020 сельхозгоду – до 3,65 млн тонн. Россия же экспортирует 3,7 млн тонн подсолнечного масла.

    Чем же объясняется успех России и провал Украины?

    Власти Украины жалуются, что экспорт подсолнечного масла падает, тогда как экспорт семян подсолнечника вырос в 20 раз – до 2,45 млн тонн в 2022-2023 годах. К примеру, если в 2021 году Украина поставила в ЕС лишь 25 тыс. тонн семян подсолнечника, то в 2022 году в 72 раза больше – целых 1,8 млн тонн. Из-за наплыва дешевых украинских семян страдает, к примеру, Болгария, куда вместо обычных 3 тыс. тонн пришло 892 тыс. тонн дешевых украинских семян. Как результат, 77% болгарского подсолнечника остается необработанным на складах, а местные фермеры банкротятся. Потому что маслоперерабатывающие заводы Европы предпочитают закупать более дешевую семечку у Украины, чем у местных фермеров.

    Украина теперь стала крупнейшим экспортером семян, на ее долю приходится 45% мировой торговли по сравнению с менее чем 5% ранее. Однако радость этого омрачает потеря экспорта подсолнечного масла, на котором можно было зарабатывать в разы больше, чем на продаже сырья (семечек).

    Так, в 2021 календарном году подсолнечное масло принесло Украине самый крупный доход из всех других экспортных сельскохозяйственных товаров. Она заработала на нем 6,4 млрд долларов, плюс еще 1,2 млрд долларов на экспорте подсолнечного шрота. На кукурузе и пшенице, для сравнения, Украина заработала меньше – 5,9 и 5,2 млрд долларов.

    «Традиционно Украина экспортировала не семечки, а подсолнечное масло в Европу в емкостях большого объема, а в Европе его уже разливали в литровые и полуторалитровые бутылки и зарабатывали на перепродаже. Однако Украина в прошлом году потеряла многие свои заводы по производству подсолнечного масла. Только в ЛНР их осталось три штуки.

    По всей видимости, возник дефицит мощностей для переработки подсолнечника на Украине. Поэтому, возможно, впервые с 1991 года Украина стала вывозить подсолнечник в виде семечек, а не масла»,

    – объясняет политолог и экономист Иван Лизан.

    Впрочем, по оценке ИКАР (Института конъюнктуры аграрного рынка), производство подсолнечника на Украине сильно сократится в новом сезоне – до 10-10,5 млн тонн против 14-17 млн тонн в прошлые сезоны.

    Снижение доходов от сельскохозяйственного экспорта является критичным для экономики Украины, потому что на него приходится почти половина доходов страны. Кроме того, она может потерять заводы по переработке масличных культур вместе с большим количеством рабочих мест. А в сельском хозяйстве занято около 14% населения Украины. В итоге стране придется в будущем самой стать импортером более дорогого подсолнечного масла из той же Европы. Подобные процессы украинцы могли уже видеть в своей промышленности на примере закрытия нефтеперерабатывающих заводов и вынужденного импорта более дорогого бензина и дизеля.

    В России ситуация с производством и экспортом вообще всех масличных в целом идет в гору. По оценке ИКАР, общий урожай масличных в России оказался очень высоким, он может составить 27,5-28,8 млн тонн в зачетном весе, что на 2,7-4 млн тонн превысит прежний рекорд, зафиксированный в 2021 году. Урожай подсолнечника тоже обещает поставить новый рекорд. По оценке ИКАР, он составит 15,7-16,25 млн тонн в зачетном весе против рекорда в 2021 году в 15,65 млн тонн.

    Эксперты ИКАР ждут, что в сезоне 2022/2023 будет достигнут новый рекорд производства подсолнечного масла, которое превысит 6 млн тонн. Прежний рекорд в 5,9 млн тонн состоялся в сезоне 2019/2020. Таким образом, и экспорт подсолнечного масла потенциально может превысить прежний рекорд в 3,85 млн тонн и преодолеть порог в 4 млн тонн.

    Российской отрасли необходимо продолжить диверсифицировать направления поставок и наращивать отгрузки в страны Азии, считают в ИКАР.

    «Масличные культуры – одно из тех направлений в АПК, которое растет ежегодно. Спрос на масличные увеличивается, а Россия имеет возможности ответить на этот спрос. Растут посевные площади, появляются новые предприятия, а действующие увеличивают производительность», – говорит Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

    Рекордный урожай в прошлом году стал возможен не только за счет погоды, но и благодаря тому, что на протяжении нескольких лет подряд увеличивались инвестиции в сектор: приобреталась техника, посевной материал, увеличивался земельный фонд и т. д., объясняет Деев. Помогает, конечно, рост спроса в мире в целом на растительные масла – подсолнечника, рапса, кукурузы, а также уход с рынка конкурентов, в том числе Украины.

    «Россия может побороться за звание лидера по экспорту растительных масел. Для этого необходимо наращивать мощности поставок не только через порты юга России, но и на Дальнем Востоке (Владивосток) и Западе (Усть-Луга), и расширять географию поставок.

    Сейчас более 60% поставок российских растительных масел идет в Турцию, Индию, Иран, Египет и Китай, однако можно расширить экспорт масел и в другие страны Африки и Азии, где растет спрос. В остальном наша страна имеет все возможности для увеличения производства в секторе – посевные площади, семенной фонд, современную агротехнику и рабочую силу», – заключает собеседник.  

     
     
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