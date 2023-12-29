Три главные меры подстегнули российскую экономику

Tекст: Дмитрий Скворцов

По итогам 2023 года рост российской экономики может составить 3%. Такую оценку ВВП в первых числах декабря дал премьер-министр Михаил Мишустин. «Рост валового внутреннего продукта в октябре в годовом выражении составил около 5%. По результатам десяти месяцев – 3,2%. А по итогам года ожидаем около 3%», – указал глава правительства. Мишустин отметил, что «наштампованные коллективным Западом санкции не привели к краху нашей экономики, как они того ожидали».

Однако прогнозы главы правительства могут оказаться даже слишком осторожными. «Самый главный показатель роста экономики – рост валового внутреннего продукта по концу года ожидается 3,5%. Это хороший показатель, – сказал 14 декабря президент России Владимир Путин. – Это значит, что мы отыграли падение прошлого года… и сделали достаточно серьезный шаг вперед».

Плохие прогнозы не оправдались

И действительно, сразу после ввода масштабных западных санкций авторитетные зарубежные структуры прогнозировали значительный спад ВВП России. Самый оптимистичный прогноз выдавал МВФ – там считали, что российский ВВП в 2022 году упадет на 8,5%.

Другие западные аналитики выдавали еще более мрачные предсказания: например, Barclays и Goldman Sachs Group пророчили падение сразу на 12,4%. С ними был в значительной мере согласен и ЦБ РФ, в апреле 2022 года он предсказывал падение российской экономики на 8–10%. И хотя в реальности по итогам 2022 года сокращение российского ВВП составило всего 2,1%, на Западе полагали, что спад продолжится и в 2023 году. Падение на 3,6% предсказывали, например, в октябре 2022-го эксперты Всемирного банка.

На самом деле, как известно, все пошло ровно наоборот. Российская экономика в 2023 году уверенно наращивала обороты, прирастая в отдельные месяцы на 4,9–5,5% (в пересчете на годовые показатели). Добиться этого России удалось многими способами, но среди них стоит выделить прежде всего три важнейших.

Как экономика устояла

Во-первых, придуманный Западом для отъема российской экспортной выручки «потолок цен» на нефть не сработал. «Продаем [нефть], продаем, невзирая [ни на что], по более высоким ценам», заявляют по этому поводу в МИД РФ.

Разумеется, без договоренностей с дружественными странами сокращение экспорта российской нефти было бы неизбежным (а значит, и экономические потери). Но Индия, Китай и даже в отдельные периоды Саудовская Аравия стали покупать нашу нефть, позволяя сохранить доходы от экспорта.

Была создана система взаиморасчетов в национальных валютах, что позволило избежать контроля этих сделок со стороны департамента финансовой разведки Минфина США.

Вторым важным элементом, обеспечившим возможность экономического роста, стали механизмы параллельного импорта. Как заявлял премьер Михаил Мишустин, «такой подход позволит гарантировать поставки товаров в Россию, в том числе вопреки недружественным действиям иностранных политиков». Так и произошло. На Западе сразу признали эффективность этой меры, которая была названа «головной болью для мировых брендов».

Но все это могло оказаться лишь способом облегчить положение российской экономики, но не рецептом экономического роста. Главное – и это в-третьих – российскому правительству удалось найти инвестиции. Иначе говоря, деньги, кровь экономики. Без наличия инвестиций никакой рост не был бы возможен. Это принципиальный момент, и на нем стоит остановиться подробнее.



Новые возможности для роста

С точки зрения западных экспертов, в «нормальной экономике» было бы невозможно обеспечить рост инвестиций из-за масштабного оттока капитала. А гарантировать этот отток должны были уход из России западных инвесторов и бегство некоторых российских бизнесменов.

Кроме того, отъезд состоятельных россиян и массовые увольнения работников предприятий ушедших из России глобальных брендов должны были вызвать серьезное снижение спроса, а это усугубило бы спад экономики. Заморозка зарубежных активов должна была лишить и правительство, и российский бизнес финансовых резервов. Санкции против российских банков должны были помешать привлечению ими денег с мировых финансовых рынков.

Но этот сценарий был сорван действиями российского правительства.

Оперативно принятые контрмеры в отношении инвесторов из недружественных стран заставили их или продавать свои активы в России с большой скидкой, или изобретать схемы по передаче бизнеса бывшим топ-менеджерам. Но большая часть этих активов досталась российским инвесторам. В итоге остановок предприятий почти не было, а значит, не было и серьезных сокращений персонала.

В свою очередь, освобождение рыночных ниш создало возможности для отечественных предприятий. Многие из них стали наращивать производство. Только в первом полугодии 2023 года рост промпроизводства в России составил 2,6% в годовом выражении. На десятки процентов взлетели машиностроение, производство мебели, электроника, автопром и многое другое.

В отсутствии иностранных инвесторов правительство направило в ключевые сектора экономики инвестиции государственные. Средства фонда национального благосостояния были использованы в тех проектах, реализацию которых невозможно отложить до некоего благоприятного будущего, в котором инвестор придет сам собой.

В первую очередь объектами госфинансирования стала оборонка и производство продукции двойного назначения, а также ключевые звенья производственных цепочек, критически важных для обеспечения технологической независимости. Все это, как правило, продукция с высокой долей добавленной стоимости и большим количеством субподрядчиков, поэтому впрыск бюджетных денег в эти ниши дал усиленный эффект.

Свою роль сыграли и госинвестиции в инфраструктурные проекты. Речь идет, например, и об обустройстве Северного морского пути для круглогодичной навигации, и о строительстве новых железнодорожных линий.

Имело эффект развитие трубопроводного транспорта, создающее предпосылки развития энергодефицитных районов. Стимулирующее действие на строительную отрасль оказали госконтракты на восстановление освобожденных территорий.

Наконец, выплаты участникам СВО не только увеличили спрос со стороны их семей, но и вызвали цепную реакцию роста заработных плат во многих секторах рынка труда. Так, наблюдается существенный рост зарплат водителей транспорта и дорожно-строительной техники.

При этом увеличение госрасходов не спровоцировало ускорение инфляции. Наблюдаемый рост цен в большинстве случаев вызван ослаблением рубля (для импортных товаров). Более того, повышение уровня монетизации экономики создает дальнейшие условия для ее органического роста. И недавние прогнозы перспектив российской экономики сегодня звучат совсем по-другому: Минэкономразвития считает, что в 2024-2025 годах рост ВВП составит 2,3%, а в 2026 году – 2,2%.