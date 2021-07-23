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Российские вооружения нанесли удар по монополии доллара

Россия спрятала продажи оружия от США Дмитрий Рогулин/ТАСС
Россия почти полностью отказалась от доллара при поставках своего вооружения за рубеж, признался «Рособоронэкспорт». Это еще один значимый шаг Москвы в снижении зависимости от американской валюты. Однако уход от доллара не только страхует наши экспортные сделки от потенциальных новых санкций, но и создает некоторые проблемы.  Подробности...
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Россия представила Европе грехи Украины

Одним из основных пунктов обвинений в адрес ВСУ стали обстрелы городов Донбасса Mstyslav Chernov/AP/ТАСС
Москва впервые подала иск в Страсбургский суд против другой страны. Ответчиком названа Украина. Силовой захват власти, террор на Майдане в Киеве и в Доме профсоюзов в Одессе, развязывание гражданской войны, дискриминация русских – таковы главные пункты обвинений, от которых судьям ЕСПЧ трудно будет отвернуться. Почему иск о событиях 2014-го подан только теперь, семь лет спустя?  Подробности...
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Российским космонавтам добавят на орбите жилья и работы

Модуль «Наука» в сборочном цеху РКК "Энергия"/Роскосмос
Самый знаменитый космический долгострой России – модуль «Наука», создававшийся целых двадцать пять лет – наконец-то отправился на МКС. Почему промышленность билась с ним так долго, с какими проблемами пришлось столкнуться при его создании и почему этот модуль так важен для российских космонавтов, работающих на орбите? Подробности...
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Благополучие Запада спасут приезжие из бывшего СССР

Финляндия с подозрением относится к мигрантам, но приветствует их появление REUTERS/Panu
Pohjola/Lehtikuva
Пристальное внимание полиции к представителям нацменьшинств, низкая рождаемость и нехватка рабочих рук. Все это – описание не российской действительности, а сытой и благополучной Финляндии. В Хельсинки бьют тревогу – скоро финнов станет слишком мало, работать будет некому, а пенсии сократятся. Что же делать в такой ситуации?  Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Попытка госпереворота изменила политику Эрдогана

Камран Гасанов
Камран Гасанов, старший преподаватель РУДН
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Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
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    Российские вооружения нанесли удар по монополии доллара

    Россия спрятала продажи оружия от США    23 июля 2021, 10:30
    Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Россия почти полностью отказалась от доллара при поставках своего вооружения за рубеж, признался «Рособоронэкспорт». Это еще один значимый шаг Москвы в снижении зависимости от американской валюты. Однако уход от доллара не только страхует наши экспортные сделки от потенциальных новых санкций, но и создает некоторые проблемы.

    «Большинство контрактов «Рособоронэкспорта» в настоящий момент заключается в рублях или национальных валютах стран-партнеров. Доля долларов в наших контрактах уверенно стремится к нулю. Кроме того, мы активно используем офсетные механизмы и инструменты встречной торговли», – заявил в ходе авиасалона МАКС-2021 гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

    Последние несколько лет Россия последовательно переходит на расчеты по экспортным оружейным контрактам в национальных валютах. Причина «дедолларизации» ВТС – угроза санкций, вводимых США против заказчиков российского оружия в рамках закона «О противодействии противникам Америки через санкции».  

    На самом деле «Рособоронэкспорт» уже давно начал избавляться от доллара в расчетах. Просто сделать это в один момент невозможно, как минимум это необходимо согласовать с контрагентами. «Рособоронэкспорт» стал готовить инфраструктуру по отказу от доллара еще во времена президентства Обамы, при котором был принят «акт Магнитского», а США начали активно на нас давить. Поэтому многие контракты уже несколько лет номинировались не в долларах, а в евро», – говорит гендиректор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

    Минус торговли оружием в долларах в том, что транзакции проходят через американские финансовые структуры, поэтому США знают: кто, сколько и за что нам платит.

    «Пока мы были друзьями или по крайней мере не были врагами, это не создавало большой проблемы. Но потом это стало проблемой, поэтому от доллара стали уходить», – говорит Пухов.

    Переход с доллара на рубль и другие валюты имеет как свои плюсы, так и минусы. «Согласия других государств на расчеты за российский экспорт в рублях всегда рассматриваются как позитивный сигнал о намерении развивать сотрудничество и приобретать российскую продукцию в дальнейшем», – говорит Елена Воронкова, доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Плеханова.

    Переход на национальные валюты также дает некие финансовые преимущества. «При расширении объемов торговли, импортер может выйти на долговой рынок в валюте страны-экспортера, либо получить кредит в банке экспортера. Это стимулирует развитие международных рынков капитала», – отмечает Сергей Коныгин, старший экономист инвестиционного банка «Синара».

    Переход на рубли в расчетах повышает международный спрос на рубль, что является важным фактором его курсовой стабильности, а значит, и связанных с ним макроэкономических показателей, среди которых такой важный фактор, как инфляция, добавляет Воронкова. По ее словам, внедрение российского рубля в мировую валютную систему сдерживается низкой диверсификацией российского экспорта, а также геополитической напряженностью вокруг России.

    Роль российского рубля высока в первую очередь в торговле со странами ЕАЭС. Но и в торговле с Европой и Китаем заметна четкая тенденция по планомерному отказу от американской валюты.

    Так, в торговле с ЕС с 2013 по 2020 год доля доллара упала с 50% до 30% и заметно выросла доля рубля с 7% до 19%. А в торговле с Китаем доля доллара упала с 93% до 41%.

    В структуре экспортных расчетов по данным за 2020 год еще доминирует доллар с долей в 55,8%. Однако с 2013 по 2020 год доля доллара в международных поступлениях России упала на 23,7%, при росте доли рубля на 4,5% – до 14,7%, отмечает Воронкова. В структуре импортных расчетов разница между долями доллара и рубля менее заметна. Здесь доля доллара составляет 35,2%, а доля рубля – 28,2%. Заметен также значительный рост доли евро с 2013 года – до 30%.

    По мнению Пухова, американцы со временем очень сильно пожалеют, что так сильно давили на Россию и не только на нее. «США настолько сошли с ума от своего величия, что «платежи в долларах» вызывают головную боль уже не только у их противников, но даже у их союзников – например, у Южной Кореи», – говорит Руслан Пухов.

    Однако уход от доллара в мире идет не так быстро, как этого, возможно, хотелось бы. Потому что проводить операции в американской валюте при совершении экспортно-импортных операций по-прежнему удобно. «Банки-контрагенты в этом случае быстрее совершают платежи, нет необходимости устанавливать валютные курсы для операций», – говорит Коныгин. Самый большой минус в том, что национальные валюты развивающихся стран часто девальвируют по отношению к доллару. А покупателями российского оружия часто являются именно эти страны. «Падение национальных валют вызывает снижение взаимной торговли, поскольку стране приходится доплачивать валютную разницу. Часто это приводит к отказу от сделки», – говорит Коныгин.

    В такой ситуации развивающиеся страны могут просить «Рособоронэкспорт» перейти на бартерные схемы закупок. Для России уход в бартерные схемы – это скорее откат назад. Однако в некоторых случаях приходится либо соглашаться на такие сделки, как с санкционным Ираном по нефти, либо лишаться заказчика. Два года назад появилась информация о том, что Малайзия хотела бы расплачиваться за военные поставки пальмовым маслом. Эта страна является одним из крупнейших его поставщиков. Малайзийские чиновники говорили, что по подобной схеме с ними якобы готова сотрудничать Россия. Однако официально о подобной сделке не сообщалось.

    «Россия, как и многие государства, соглашается на бартерные сделки при поставках продукции для того, чтобы закрепиться на мировых рынках. Бартер при этом является стимулом для контрагентов. Китайское вооружение, например, стало доступным для африканского региона не только из-за его привлекательной стоимости, но и из-за возможности заключать бартерные сделки – приобретать продукцию военного назначения в обмен на минеральные ресурсы, квоты на вылов рыбы в территориальных водах стран-импортеров и тому подобное», – говорит Елена Воронкова.

    Бартер помогает обходить санкции. Например, Иран обменивает свою нефть и золото на рис, растительное масло и другие товары из-за американских санкций. Россия ранее покупала иранскую нефть в обмен на пшеницу, чтобы обойти ограничения.

    «С поставкой вооружений также часто связаны различные инфраструктурные проекты по ее обслуживанию, ремонту, подготовке специалистов. Это долгосрочные программы, которые начавшись с бартера, впоследствии могут реализовываться за реальные деньги», – говорит Воронкова.

    В любом случае отказ РФ от доллара не привел к отказу стран от закупки российского вооружения. В 2019 году Россия сохранила второе место после США по объемам проданных на экспорт вооружений, поставив военной техники на 14,144 млрд долларов, или 15,4% от общемировых поставок. Такие данные приводил Центр анализа мировой торговли оружием. В 2020 году из-за пандемии и локдаунов поставки сократились.

    Интерес к российскому оружию сохраняется, тем более России есть что предложить. На авиасалоне в Жуковском были представлены образцы самолетов, вертолетов, средств ПВО и РЭБ для более 30 делегаций из 20 стран. Иностранцы заинтересовались покупкой истребителей МиГ-35Д и Су-30СМЭ, военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А(Э), самолетов-заправщиков Ил-78МК-90А, боевых вертолетов Ми-28НЭ, Ка-52, военно-транспортных Ми-171Ш и многоцелевых Ка-226Т, а также средств ПВО, в том числе ЗРПК «Панцирь-С1», рассказал Михеев. С заказчиками из АТР, с Ближнего Востока, Африки и СПГ обсуждаются планы по совместному производству российских боевых самолетов и вертолетов. 

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