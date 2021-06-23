На Западе готовятся к быстрому росту российской экономики

Российская экономика может полностью восстановиться уже во втором полугодии этого года. Столь оптимистичные прогнозы делают представители европейского бизнеса. Они уже готовы нарастить объемы инвестиций в Россию и увеличить здесь число рабочих мест. Что же помогает российской экономике так быстро преодолеть последствия накрывшей мир пандемии и в чем заключается главный драйвер ее роста?

Опрос немецких компаний, которые работают в России, показал, что они ждут улучшения экономической ситуации в России во втором полугодии 2021 года. Так считает больше половины опрошенных в рамках исследования Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП). Лишь 12% считают, что изменения будут носить негативный или скорее негативный характер.

Почти половина немецких компаний планируют инвестировать в нашу страну в ближайшие 12 месяцев несколько миллиардов евро. Более того, многие готовы увеличить численность своих сотрудников в России.

Это исследование проводилось в мае и июне 2021 года среди одной тысячи компаний – членов палаты. Его авторы отмечают, что в этом году результаты опроса оказались самыми позитивными за последние несколько лет. Всего в России действует около четырех тысяч немецких компаний.

Первый квартал 2021 года все еще показал минус, однако спад на 0,7% – это уже лучше предварительных оценок Росстата и консенсус-прогноза Bloomberg, где ждали минус 1%. Восстановление российской экономики до сих пор происходило с опережением ожиданий рынка.

Еврокомиссия еще в середине мая заявила, что ждет роста российской экономики во второй половине года на 2,7%. К концу июня прогнозы по российскому ВВП звучат еще более оптимистично.

«Мы ожидаем годовой рост на уровне около 4%, дефицит бюджета в пределах 1,5% ВВП или даже меньше при сохранении слабого рубля и дорогой нефти – цена за баррель в рублях находится на исторических пиках. Инвестиции в экономику вырастут. Видим доллар к концу года ниже 70 рублей»,

– говорит управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию агентства «Эксперт РА» Антон Табах. Все это определенно способствует появлению новых вакансий на рынке труда. Проблема есть с наймом сотрудников и в дефиците рабочей силы, считает Табах.

«Наш прогноз роста российской экономики на 2021 год составлял 2,8-3%, сейчас мы видим рост выше, в районе 3,3-3,6%, но с учетом новых рисков не исключено, что его придется понизить», – говорит руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Российской экономике помогает хорошая мировая конъюнктура, в частности, высокие цены на нефть. Впервые с 2018 года стоимость барреля превысила 75 долларов. «Высокие цены на нефть и текущий профицит бюджета дают все основания ожидать полного восстановления экономики до конца года. Повышенный спрос и отстающее предложение на мировых рынках может быть хорошим стимулом совершить рывок для российской экономики», – говорит доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова Татьяна Скрыль.

Помогают также высокие бюджетные расходы России. «Денежно-кредитные условия, несмотря на начавшееся повышение ключевой ставки, пока остаются мягкими, что способствует росту потребления и инвестиций. Здесь большее значение сейчас имеют инфраструктурные проекты с госучастием», – отмечает Беленькая.

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Стимулирующие выплаты от правительства, пусть даже и небольшие, но массовые, однозначно увеличат объем потребления, а вместе с ним приведут к ускорению темпов инфляции, говорит ведущий аналитик из FxPro Александр Купцикевич. Розничная торговля уже показывает ускоренный рост, в частности, по непродовольственным товарам.

В последние годы единственной отраслью, которой удавалось хорошо себя чувствовать в непростых условиях кризиса, было сельское хозяйство, тогда как промышленность резко уходила в минус. В 2021 году в себя приходит уже и российская промышленность.

В этом году самым главным драйвером роста отечественной экономики станет даже не сельское хозяйство, а рост объемов потребительского спроса. В Минэкономразвития ждут увеличения розничного товарооборота на 5,1% и оказания платных услуг населению на 11,3%. То есть речь о ресторанах, клубах, шопинге, авиаперевозках.

«Чем быстрее общественные места (рестораны, центры развлечений и другие), а также частные компании приспособятся к работе в условиях «вечной пандемии», тем более быстрыми темпами будет восстанавливаться российская экономика», – считает Александр Купцикевич. По его словам, рост внутреннего спроса вкупе с государственными инвестициями и национальными проектами даст дополнительные 0,5% к росту ВВП.

«Второй драйвер роста – это сезон корпоративной отчетности, который уже не за горами. Как ожидается, компании, находящиеся сейчас в фазе восстановления бизнеса, отчитаются лучше, чем прогнозировалось. На этом фоне вероятен и рост индекса Мосбиржи», – добавляет эксперт.

Однако на фоне этого позитива есть и ложка дегтя. Это темпы роста доходов населения: зарплаты увеличатся примерно на 3% при прогнозах на инфляцию к концу 2021-го на уровне в 5,5%, говорит Купцикевич. Цены на продукты растут по всему миру, и жителей России это также затрагивает. С другой стороны, инфляция является признаком восстановления экономики. Однако Центробанку приходится повышать ключевую ставку, чтобы не дать инфляции стать неуправляемой, и тем самым притормаживать рост экономики.

И, конечно, всегда есть риски, что ситуация может пойти по негативному сценарию. Хотя сейчас шансы на это невелики. Во-первых, на фоне нового витка заболевания коронавирусом есть опасения введения карантина. Хотя риск мирового локдауна сейчас ниже из-за вакцинации на развитых рынках, считает Табах. Но в России некоторые регионы уже начали вводить ограничения. «Правительство России всеми силами старалось избегать повторения локдаунов, но если переломить эпидемиологическую ситуацию в ближайшее время не удастся, то под ограничения может попасть большее число регионов и отраслей. Это может привести к приостановке восстановления деловой активности или даже к новому спаду, хотя последний вариант пока представляется маловероятным», – говорит Беленькая.

Впрочем, Россия научилась справляться с пандемией без остановки бизнеса и изоляции граждан, чего не скажешь о других странах, где локдаунов было куда больше, и они были жестче, нежели в России.

«Именно гибкий подход к пандемии, по всей вероятности, и является сейчас ключевым фактором привлекательности местной экономики для германских инвесторов. Они убеждены, что российский бизнес стойко выдержит и третью, и четвертую волну любого штамма вируса»,

– полагает Купцикевич.

В числе рисков для восстановления российской экономики – торговая война США и Китая, а также резкий рост ставок в США. Это плохо для экономики, но вероятность таких событий мала, говорит аналитик из «Эксперт РА».

Наконец, санкционные риски никуда не ушли и уже не совсем понятно, когда они уйдут. «Санкции – это, пожалуй, основной рисковый фактор: в первом полугодии меры были весьма легкими и локальными, экономические процессы они не затронули, а потому и курс рубля на данные новости реагировал не так остро, как предполагалось. Если ужесточений на поприще санкций во втором полугодии не последует, начнут действовать другие, более положительные силы», – считает Купцикевич. Если российские банки все-таки отключат от SWIFT, запретят покупку российских акций не только при первичном размещении ОФЗ, но и на вторичном рынке, то восстанавливаться по позитивным сценариям станет гораздо сложнее, добавляет он. Инвестиционная привлекательность отечественных компаний снизится, рубль ослабнет.