Какой из трех сценариев Набиуллиной ожидает российскую экономику

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21 ноября, среда  |  Последнее обновление — 19:19  |  vz.ru
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Зачем российским военным запрещенные украинские авиадвигатели

Минобороны РФ в поиске украинских двигателейФото: Vitaly V. Kuzmin/vitalykuzmin.net
Министерство обороны РФ неожиданно объявило тендер на украинские авиадвигатели Д-436 от «Мотор Сич», которые украинские власти запретили поставлять в Россию. Москва при этом уверяла, что невелика потеря, так как у нас уже имеется для замены собственный двигатель. Зачем же Минобороны понадобились запрещенные двигатели и как военные рассчитывают их получить? Подробности...
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Почему никто не сможет помешать Путину заключить мирный договор с Японией

Владимир Путин и Синдзо Абэ провели уже несколько десятков встречФото: Михаил Метцель/ТАСС
Уже неделю, прошедшую со встречи Владимира Путина и Синдзо Абэ, не утихают страсти по поводу Курильских островов. В России возмущаются самой мыслью о возможности что-либо передать Японии, а в Японии большинство по-прежнему хочет получить все четыре острова. Является ли общественное мнение непреодолимым препятствием для заключения мирного договора и изменения отношений двух стран – или же Путин и Абэ могут изменить его во имя стратегических интересов своих государств? Подробности...
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Потеря ПД-50 спровоцирована «реформами Сердюкова»

ПД-50 – не единственный док в России с такими проблемамиФото: Лев Федосеев/ТАСС
В истории с гибелью крупнейшего в России плавучего дока ПД-50 всплывают новые обстоятельства. На этот раз сообщается, что одной из причин потери ПД-50 стала низкая квалификация экипажа, а грамотных специалистов невозможно нанять из-за низких зарплат. Каков заработок доковых служащих – и какое отношение к потере дока могут иметь знаменитые реформы Сердюкова? Подробности...
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Евромайдан заставил украинцев полюбить неудачников

Недооценить итоги евромайдана трудно – он изменил для Украины слишком многоеФото: Gleb Garanich/Reuters
Ровно пять лет назад начался евромайдан. Он превратил Украину в самую бедную страну Европы и оставил серьезный отпечаток в ее национальном сознании. Многие украинцы с тех пор переосмыслили не только свое место в мире, но и свою роль в истории. Однако далеко не все итоги этого переосмысления понравятся идеологам евромайдана. Там есть от чего встревожиться. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Британия готова силой отстоять Гибралтар

Никита Коваленко, замредактора отдела политики газеты ВЗГЛЯД
Внутри Испании начали идти толки о том, что Мадрид полностью провалил переговоры по Брекситу, не сумев извлечь из них особой выгоды. И тут испанское руководство вспомнило про тот козырь, который оно припасло в рукаве: Гибралтар. Подробности...

Современный мир больше не управляется телевизором

Андрей Тесля, кандидат философских наук, БФУ имени И. Канта, Калининград
Удивляет, правда, сколь много времени отнимает телевидение у тех, у кого оно вызывает тошноту и рвоту. Хотя, с другой стороны, мазохизм – дело личных предпочтений, и не нам ставить это им в упрек, ведь мы сами выбираем свою френдленту. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Как токсичный Янукович Майдан организовал

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Настоящие патриоты, а не называющие себя так члены секты Свидетелей Майдана, надеются, что когда-нибудь люди, организовавшие переворот, ответят по закону. Однако на скамье подсудимых должен оказаться и «ростовский сиделец». Подробности...
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      В РЖД показали новые плацкартные вагоны

      Российская студия представила новые вагоны с зонами персонального комфорта, созданные на базе общих и плацкартных. Согласно задумке, пространство должно отвечать всем запросам пассажиров. Внутри вагонов появится возможность отгородиться от соседей. В эксплуатации новые вагоны появятся в 2019 году
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      В Калифорнии произошел самый разрушительный за историю штата пожар

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      В России отмечается День народного единства

      В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве
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        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

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          Какой из трех сценариев Набиуллиной ожидает российскую экономику

          Росту российской экономики угрожает только нефть ниже 55 долларов   21 ноября 2018, 18:45
          Фото: Максим Слуцкий/ТАСС
          Текст: Ольга Самофалова

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          Три главных риска и три сценария развития российской экономики обозначила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Еще недавно расчет был на оптимистичный сценарий, однако новая реальность заставляет в этом усомниться. Что же ждет российскую экономику по версии Центробанка? И почему для роста ВВП неважно, сколько стоит «бочка» – 55 или 75 долларов?

          Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, назвала три риска, которые угрожают российской экономике, и три прогноза ее развития. Среди основных угроз – падение цен на нефть, санкции, а также внешние риски, в числе которых повышение ставки ФРС США, торговые и валютные войны.

          Три сценария развития экономики от Центробанка. Базовый сценарий (или консервативный) предполагает снижение цены нефти до 55 долларов за баррель в 2020 году. В этом случае годовая инфляция ускорится до 5–5,5% в следующем году. Причиной станет накопленное ослабление рубля и повышение НДС. «Наша оценка вклада повышения НДС в годовую инфляцию около 1 п.п., но мы понимаем при этом, что интервал оценок весьма широк и будет зависеть от конкретной ситуации, мы оцениваем его от 0,6 до 1,5%», – отметила глава ЦБ.
          Но уже в 2020 году инфляция вернется к целевому ориентиру в 4%.

          Российская экономика в базовом сценарии замедлит рост до 1,2–1,7% ВВП в 2019 году, но затем должна ускорить рост до 2–3% к 2021 году.

          Сценарий с неизменными ценами на нефть предполагает их сохранение на среднегодовом уровне в 75 долларов за баррель. Впрочем, Набиуллина уточнила, что в связи с последней динамикой по нефти этот прогноз можно переименовать в сценарий с высокими ценами на нефть (или оптимистичный). Действительно, еще недавно цены на нефть доходили до 80 долларов, но теперь они упали до 63 долларов за баррель. Поэтому прогноз сохранения цен на уровне 75 долларов в последующие годы выглядит уже как оптимистичный.    

          Еще один интересный момент. Несмотря на то, что цены на нефть в «хорошем» и базовом сценарии отличаются на целых 35%, параметры роста и инфляция отличаются незначительно.

          При 75 долларах за баррель траектория инфляции почти такая же, только темпы роста ВВП будут несколько выше в следующем году – 1,5–2%. Столь незначительные различия объясняются бюджетным правилом, которое сглаживает влияние на экономику конъюнктуры на рынке нефти, пояснила глава ЦБ. То есть накопленные резервы позволят России пережить падение цен на нефть до 55 долларов за баррель почти безболезненно.

          Наконец, рисковый сценарий (или негативный) случится, если выстрелят сразу два риска – цена на нефть упадет до 35 долларов за баррель и будут введены новые антироссийские санкции. Это приведет к значительному оттоку капитала из России (и в целом с развивающихся рынков), всплеску инфляции до двузначных значений и повышению ключевой ставки Центробанком РФ. Экономику России в этом случае, скорее всего, ждет рецессия в 2019 году. Однако страна при поддержке ЦБ РФ справится с новыми бедами довольно быстро: уже в 2020 году экономика перейдет к росту, а в 2021 году темпы роста будут сопоставимы с уровнем базового сценария, считает регулятор.

          Набиуллина оговаривается, что не считает этот сценарий вероятным, «но мы должны понимать, как будет развиваться ситуация в негативном случае». Она напомнила, что у регулятора есть набор инструментов для сглаживания последствий внешних шоков и санкций. Конечно, главным рычагом является повышение ставки, которое может быть принято 14 декабря на очередном заседании совета директоров ЦБ. Впрочем, Набиуллина успокаивает: если ситуация будет развиваться все же по основному сценарию, то ЦБ РФ не исключает возврата к циклу снижения ставок уже в конце 2019 года.

          Какой же сценарий наиболее вероятный? 

          Сейчас, по сути, реализуется «оптимистический» сценарий с высокими ценами на нефть, но он грозит перерасти в базовый. Впрочем, согласно прогнозам ЦБ, для экономики большой разницы между ними нет – это большой плюс.

          Однако есть и негативные замечания. «Несмотря на повышенную устойчивость к внешним шокам при высоких ценах на нефть и рост объемов кредитования, рост ВВП ни в одном из сценариев не предполагается выше 3%. Это очень плохой вывод. Значит, объем инвестиций в реальный сектор будет низким, темп роста зарплат – тоже невысоким. Будет расти только финансовый сектор и отток капитала», – говорит начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

          Впрочем, надо понимать, что на практике имеется куда больше вариантов развития событий, чем на бумаге. «Например, негативный (рисковый) сценарий описывается как комбинация двух событий: усиление санкций и падение цен на нефть до 35 долларов за бочку. В таком виде он выглядит как достаточно маловероятный. Но фокус здесь в том, что маловероятным здесь выглядит, по крайней мере на сегодняшний день, падение цен на нефть к 35 долларам. Тогда как новые санкции как их вторая часть по «делу Скрипалей», так и новые финансовые, напротив, весьма вероятны. Поэтому риск новых санкций имело смысл включать в наиболее вероятный, базовый сценарий», – считает старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

          Поэтому

          наиболее вероятный сценарий – это комбинация базового и негативного сценария.

          «Из базового варианта может реализоваться постепенное, не обвальное снижение цен на нефть, из рискового – введение новых достаточно болезненных санкций, ориентировочно весной следующего года», – говорит Иосуб.

          Российскому ЦБ в данном случае главное сохранить самостоятельность, чтобы не повторить, например, ошибки Турции, считает эксперт. Турецкий регулятор под давлением Реджепа Эрдогана долго не повышал ставку, однако потом ее все равно подняли и обвалили лиру, чего можно было бы избежать при своевременных действиях регулятора. Впрочем, российский Центробанк в этом плане выглядит совершенно самостоятельным.

          Что касается рубля, то при отсутствии внешних шоков и цене на нефть в районе 75 за баррель курс доллара к рублю будет в диапазоне преимущественно 60–70, считает Ващенко. «При снижении цены до 55 долларов и повышении ставки ФРС ЦБ и Минфину РФ придется поднимать ставку и доходность ОФЗ, чтобы не допустить резкого ослабления рубля, но рост ставки приведет к повышению инфляции. Поэтому курс доллара к рублю в этом случае, скорее всего, будет выше, в диапазоне 70–80», – делает прогноз Ващенко. В случае стрессового сценария курс рубля может улететь и до 100. 


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