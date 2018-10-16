Какой из трех сценариев Набиуллиной ожидает российскую экономику

Три главных риска и три сценария развития российской экономики обозначила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Еще недавно расчет был на оптимистичный сценарий, однако новая реальность заставляет в этом усомниться. Что же ждет российскую экономику по версии Центробанка? И почему для роста ВВП неважно, сколько стоит «бочка» – 55 или 75 долларов?

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, назвала три риска, которые угрожают российской экономике, и три прогноза ее развития. Среди основных угроз – падение цен на нефть, санкции, а также внешние риски, в числе которых повышение ставки ФРС США, торговые и валютные войны.

Три сценария развития экономики от Центробанка. Базовый сценарий (или консервативный) предполагает снижение цены нефти до 55 долларов за баррель в 2020 году. В этом случае годовая инфляция ускорится до 5–5,5% в следующем году. Причиной станет накопленное ослабление рубля и повышение НДС. «Наша оценка вклада повышения НДС в годовую инфляцию около 1 п.п., но мы понимаем при этом, что интервал оценок весьма широк и будет зависеть от конкретной ситуации, мы оцениваем его от 0,6 до 1,5%», – отметила глава ЦБ.

Но уже в 2020 году инфляция вернется к целевому ориентиру в 4%.

Российская экономика в базовом сценарии замедлит рост до 1,2–1,7% ВВП в 2019 году, но затем должна ускорить рост до 2–3% к 2021 году.

Сценарий с неизменными ценами на нефть предполагает их сохранение на среднегодовом уровне в 75 долларов за баррель. Впрочем, Набиуллина уточнила, что в связи с последней динамикой по нефти этот прогноз можно переименовать в сценарий с высокими ценами на нефть (или оптимистичный). Действительно, еще недавно цены на нефть доходили до 80 долларов, но теперь они упали до 63 долларов за баррель. Поэтому прогноз сохранения цен на уровне 75 долларов в последующие годы выглядит уже как оптимистичный.

Еще один интересный момент. Несмотря на то, что цены на нефть в «хорошем» и базовом сценарии отличаются на целых 35%, параметры роста и инфляция отличаются незначительно.

При 75 долларах за баррель траектория инфляции почти такая же, только темпы роста ВВП будут несколько выше в следующем году – 1,5–2%. Столь незначительные различия объясняются бюджетным правилом, которое сглаживает влияние на экономику конъюнктуры на рынке нефти, пояснила глава ЦБ. То есть накопленные резервы позволят России пережить падение цен на нефть до 55 долларов за баррель почти безболезненно.

Наконец, рисковый сценарий (или негативный) случится, если выстрелят сразу два риска – цена на нефть упадет до 35 долларов за баррель и будут введены новые антироссийские санкции. Это приведет к значительному оттоку капитала из России (и в целом с развивающихся рынков), всплеску инфляции до двузначных значений и повышению ключевой ставки Центробанком РФ. Экономику России в этом случае, скорее всего, ждет рецессия в 2019 году. Однако страна при поддержке ЦБ РФ справится с новыми бедами довольно быстро: уже в 2020 году экономика перейдет к росту, а в 2021 году темпы роста будут сопоставимы с уровнем базового сценария, считает регулятор.

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Набиуллина оговаривается, что не считает этот сценарий вероятным, «но мы должны понимать, как будет развиваться ситуация в негативном случае». Она напомнила, что у регулятора есть набор инструментов для сглаживания последствий внешних шоков и санкций. Конечно, главным рычагом является повышение ставки, которое может быть принято 14 декабря на очередном заседании совета директоров ЦБ. Впрочем, Набиуллина успокаивает: если ситуация будет развиваться все же по основному сценарию, то ЦБ РФ не исключает возврата к циклу снижения ставок уже в конце 2019 года.

Какой же сценарий наиболее вероятный?

Сейчас, по сути, реализуется «оптимистический» сценарий с высокими ценами на нефть, но он грозит перерасти в базовый. Впрочем, согласно прогнозам ЦБ, для экономики большой разницы между ними нет – это большой плюс.

Однако есть и негативные замечания. «Несмотря на повышенную устойчивость к внешним шокам при высоких ценах на нефть и рост объемов кредитования, рост ВВП ни в одном из сценариев не предполагается выше 3%. Это очень плохой вывод. Значит, объем инвестиций в реальный сектор будет низким, темп роста зарплат – тоже невысоким. Будет расти только финансовый сектор и отток капитала», – говорит начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

Впрочем, надо понимать, что на практике имеется куда больше вариантов развития событий, чем на бумаге. «Например, негативный (рисковый) сценарий описывается как комбинация двух событий: усиление санкций и падение цен на нефть до 35 долларов за бочку. В таком виде он выглядит как достаточно маловероятный. Но фокус здесь в том, что маловероятным здесь выглядит, по крайней мере на сегодняшний день, падение цен на нефть к 35 долларам. Тогда как новые санкции как их вторая часть по «делу Скрипалей», так и новые финансовые, напротив, весьма вероятны. Поэтому риск новых санкций имело смысл включать в наиболее вероятный, базовый сценарий», – считает старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

Поэтому

наиболее вероятный сценарий – это комбинация базового и негативного сценария.

«Из базового варианта может реализоваться постепенное, не обвальное снижение цен на нефть, из рискового – введение новых достаточно болезненных санкций, ориентировочно весной следующего года», – говорит Иосуб.

Российскому ЦБ в данном случае главное сохранить самостоятельность, чтобы не повторить, например, ошибки Турции, считает эксперт. Турецкий регулятор под давлением Реджепа Эрдогана долго не повышал ставку, однако потом ее все равно подняли и обвалили лиру, чего можно было бы избежать при своевременных действиях регулятора. Впрочем, российский Центробанк в этом плане выглядит совершенно самостоятельным.

Что касается рубля, то при отсутствии внешних шоков и цене на нефть в районе 75 за баррель курс доллара к рублю будет в диапазоне преимущественно 60–70, считает Ващенко. «При снижении цены до 55 долларов и повышении ставки ФРС ЦБ и Минфину РФ придется поднимать ставку и доходность ОФЗ, чтобы не допустить резкого ослабления рубля, но рост ставки приведет к повышению инфляции. Поэтому курс доллара к рублю в этом случае, скорее всего, будет выше, в диапазоне 70–80», – делает прогноз Ващенко. В случае стрессового сценария курс рубля может улететь и до 100.