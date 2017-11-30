Правительство уточнит меню для бедных

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Возвращению ученых в Россию мешает бюрократия

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          Минтруд просит добавить больше мяса и рыбы в потребительскую корзину   9 января 2018, 17:30
          Фото: Лев Федосеев/ТАСС
          Текст: Ольга Самофалова

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          Минтруд собирается добавить в потребительскую корзину больше мяса и рыбы, а также овощей и фруктов. Сейчас там «перебор» хлеба и картофеля, считает глава ведомства. Потребительская корзина в России по-прежнему далека от реальной структуры потребления населения. Зачем нужен этот показатель и чего еще не хватает в виртуальной корзине?

          Необходимо пересмотреть потребительскую корзину, прежде всего – улучшить качественный состав набора продуктов питания, заявил в интервью «Российской газете» министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.

          В 2016 году Минздрав России утвердил нормы здорового питания. По ряду позиций продуктовый набор потребительской корзины отстает от них. «В действующей корзине «перебор» хлебных продуктов и картофеля, – пояснил министр. – И, наоборот, маловато мясных и рыбных продуктов, овощей и фруктов. Приблизить набор продуктов питания к оптимальному – главная задача новой потребительской корзины».

          Также, по его словам, возможно, придется изменить соотношение между долей продуктов питания, которая сейчас составляет 50%, и долей непродовольственных товаров (25%) и услуг (25%).

          Кроме того, Топилин предлагает перейти на новый расчет прожиточного минимума. В России он определяется как раз на основе потребительской корзины. Но в большинстве стран прожиточный минимум устанавливается в процентах от медианного среднедушевого дохода. «Цифры берут разные – от 40 до 60 процентов медианного дохода в зависимости от экономических возможностей страны. Кстати, нынешний прожиточный минимум в России составляет примерно 43 процента от медианного среднедушевого дохода», – заявил глава Минтруда. Топилин предлагает правительству обсудить законопроект, по которому прожиточный минимум будет пересматриваться исходя из медианного среднедушевого дохода, а не из стоимости потребительской корзины. «Многое зависит от того, насколько точно и полно мы сможем замерять денежные доходы населения», – уточнил Топилин.

          Для понимания: средний доход – это простое деление общего дохода населения на его численность. А медианный доход – это параметр, когда половина населения получает доход выше медианного, а половина – доход ниже медианного.

          Например, по данным Росстата за 2015 год, среднедушевой доход в Москве составлял 59 567 рублей, тогда как медианный был меньше – 43 043 рубля. В итоге прожиточный минимум в Москве в 2015 году (14 749 рублей) составлял 34,3% от медианного среднедушевого дохода. На самом деле 40% от медианной зарплаты – это крайне низкий уровень, граничащий с бедностью. Поэтому по мере развития экономики необходимо стремиться к прожиточному минимуму в 60% от медианной заработной платы.

          Что касается потребительской корзины, то последний раз ее пересматривали в 2012 году, поэтому самое время сделать это вновь. «Сейчас снижается потребление хлеба, потребление картофеля, возрастает потребление молока, овощей, фруктов.

          Хлеб и картофель более дешевые, а сейчас население выбирает более дорогие продукты. Это должно найти отражение в новой корзине»,

           – говорит руководитель научного направления «Оптимальное питание» ФГБУН ФИЦ питания и биотехнологий (ранее НИИ питания РАМН) Александр Батурин, передает РИА «Новости».

          По его словам, по белкам, жирам, углеводам, энергии, большинству витаминов и минералов действующая корзина не отстает от физиологических потребностей. При этом, если посмотреть динамику изменения корзины, она менялась параллельно с изменением структуры питания населения, отметил он. «Все продукты имеют свой химический состав и содержат при этом компоненты, которые взаимозаменяемы. Животный белок мы можем получить из мяса, из птицы, из рыбы, из яиц или из молока, при этом белок будет во всех продуктах одинаковым», – сказал он.

          В 2012 году также была увеличена доля мяса и рыбы, овощей и фруктов, что привело к росту средней цены корзины. Так, объем потребительской корзины (для одного взрослого) на год включает 126,5 кг хлеба, макарон, крупы и 100,4 кг картофеля, 114,6 кг овощей и 60 кг фруктов. Мяса и рыбы заложено в корзину меньше – 58,6 и 18,5 кг соответственно, что, впрочем, доходит до средних уровней необходимого потребления. Получается, что в месяц взрослый человек должен съедать 1,5 кг рыбы и почти 5 кг мяса, столько же фруктов (5 кг) и почти в два раза больше овощей – 9,6 кг, тогда как хлеба и крупы – 10,5 кг, а картофеля – 8,4 кг.

          Согласно корзине, россияне потребляют также 290 литров молока и 21 десяток яиц ежегодно. У детей потребление молочных продуктов и фруктов выше, у пенсионеров, наоборот, ниже.

          Впрочем, главное изменение 2012 года касалось непродовольственных товаров. Россия отказалась от советской практики, когда в корзине прописывались нормы ношения одежды и белья на несколько лет. Теперь непродовольственные товары и услуги выделены отдельной строкой, но их цена составляет лишь 50% от стоимости продуктов питания. Однако на практике это по сути нереализуемо, считает Кирилл Яковенко из «Алор Брокер». Собственно, российская потребительская корзина, в отличие от ее аналогов в других странах, по-прежнему максимально далека от реальной структуры потребления, указывает он.

          Потребительскую корзину в России на самом деле нельзя рассматривать как набор обязательных продуктов для жизни. Этот показатель больше ориентирован на органы социальной защиты и нужен для расчета пенсий, пособий, субсидий и т. д. Куда более содержательным, например, является утвержденный Минздравом список продуктов, необходимых для поддержания здоровья.

          Поэтому увеличение Минтрудом доли мяса и рыбы, а также плодоовощной продукции в виртуальной корзине вряд ли как-то изменит структуру реальной потребительской корзины. Однако косвенно это поможет бедным категориям граждан. «Изменение структуры потребительской корзины повлечет рост ее стоимости, что приведет, в свою очередь, к изменению величины прожиточного минимума, а это в конечном итоге отразится на росте доходов некоторых категорий граждан, например бюджетников и пенсионеров, поскольку их доходы рассчитываются в привязке к прожиточному минимуму», – говорит Яковенко. 

          Интересно, что по сравнению с другими странами в России потребительская корзина довольно компактная. В нее входит всего 30 позиций: по 10 пунктов на продовольственные, непродовольственные товары и на услуги. Для сравнения: в США в потребительскую корзину входит более 300 наименований.

          Там принято раздувать корзину, от которой зависят пособия для малообеспеченных граждан. Чем больше в корзине товаров, тем больше пособия для малоимущих. «То есть государство тратит на поддержку этих слоев населения больше, чем могло бы, но с другой стороны – получает отдачу за счет стимулирования производства, налоговых поступлений и роста экономики в целом», – отмечает Яковенко.

          В каждом штате США считается своя потребительская корзина. «У нас продовольственная корзина – это некий социальный показатель благополучия населения, а в США это больше справочная информация, позволяющая прикинуть расходы домохозяйства, если оно собирается проживать в данном штате», – рассказывает генеральный директор «Мани Фанни» Александр Шустов.

          При этом, по его мнению, уже давно стоит отказаться от подсчета средней корзины на всю страну, как это было принято при советской плановой экономике, и начать считать корзину для каждого федерального округа отдельно. Плюс не мешало бы добавить в отдельную строку коммунальных услуг оплату телефона и доступа в интернет, так как сегодня это уже обязательная статься расходов почти любой российской семьи. «Возможно, стоило бы выделить отдельной строкой медицинские услуги, так как их цена высока и составляет существенную часть бюджетов домохозяйств, а мы по-прежнему делаем вид, что медицина бесплатна», – добавляет эксперт.


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