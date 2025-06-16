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    16 июня 2025, 12:56 • Культура

    Юбилейная «Кантата» выросла до всероссийской

    Юбилейная «Кантата» выросла до всероссийской
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Иван Марков

    В воскресенье, 15 июня, в Калининградской области прошел финальный гала-концерт фестиваля классической музыки «Кантата». В концепцию проходившего уже в пятый раз фестиваля был вплетен еще ряд значимых культурных событий, а сам он вырос до всероссийского уровня.

    «Музыка обладает силой сплочения вопреки неустанным попыткам нас разъединить». Такими словами художественный руководитель фестиваля «Кантата» Кристиан Кнапп обозначил один из главных посылов этого масштабного музыкального события.

    Организаторы фестиваля считают, что в 2025 году «Кантата» звучала особенно мощно не только благодаря участию в ней значительных музыкантов, но и за счет заложенного в нее символизма. Генеральный продюсер фестиваля Андрей Борисов особо обратил внимание на дату первого концерта, совпавшего с Днем России.

    Старт фестивалю был дан 12 июня одновременно на Соборной площади острова Канта в Калининграде и на Красной площади в Москве, где оркестром Большого театра дирижировал Валерий Гергиев. В тот же день на еще одной московской площадке, в Национальном центре «Россия», концерт давал Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета. И это, как отмечают организаторы, тоже был своего рода реверанс в сторону Калининграда.

    В неспокойное время культурные связи становятся только прочнее – особенно это чувствуют калининградцы, оторванные от большой России границами двух государств. Концерты классической музыки в рамках «Кантаты», бывшей пять лет назад пусть и не рядовым, но региональным мероприятием, создававшимся исключительно для калининградцев и гостей региона, теперь проводятся в обеих столицах, а также Новосибирске, Нижнем Новгороде, Севастополе и даже во Владивостоке. В этом Борисов видит еще один мост, перекинутый в Русскую Прибалтику.

    «12 июня 12 регионов вместе с нами праздновали День России. Это беспрецедентное событие!» – говорит он.

    «Чтобы люди не чувствовали себя оторванными от большой Родины», в Калининградскую область едут большие артисты или, как выразился Борисов, «сильные игроки в области культуры». Причем артисты эти имеют даже не федеральное, а международное звучание.

    «Я хочу подчеркнуть, что художественный руководитель фестиваля – это Кристиан Кнапп, у которого американское гражданство, – отметил Андрей Борисов. – Да, он дирижер Мариинского театра, но тем не менее. Это тоже важный момент. Когда в мире неспокойно, когда вроде бы намечаются улучшения российско-американских отношений, это тоже определенный знак».

    К слову, через пару лет может случиться так, что называть Кнаппа американцем будут лишь с большой натяжкой. В апреле прошлого года он уже говорил, что приезжая к родителям в США, «уже чувствует себя иностранцем».

    Продолжая тему символизма, стоит отметить, что «Кантата» стартовала одновременно с открытием калининградского филиала Третьяковской галереи. Этим организаторы также воспользовались в полной мере, соединив в образовательном блоке фестиваля остающуюся его ядром музыку с живописью, кинематографом и даже психологией.

    «Все вещи, которые влияют на культурные тренды (не только на музыкальные), мы включаем в фестиваль,

    – объяснил Борисов. – Мы все знаем о калининградском культурном кластере, мы все знаем, что через некоторое время в Калининграде будет запускаться филиал Большого театра, а для этого мы должны подготовить зрителя, для этого мы должны подготовить публику, а публика не бывает подготовлена только музыкально. Если есть культурная широта восприятия мира, тогда будет востребовано всё: и музыка, и живопись, и прочее».

    Борисов не мог не отметить еще одну новацию. В день открытия фестиваля у стен Кафедрального собора была исполнена кантата «Россия», написанная победителем всероссийского конкурса молодых композиторов «Партитура» Алексеем Чернаковым специально для «Кантаты».

    Отдельно стоит сказать и о гала-концерте, прошедшем 15 июня у стен восстановленного замка Тапиау в Гвардейске (еще в начале 2021 года в этой построенной тевтонскими рыцарями крепости находилась тюрьма). Программа концерта, как признался Кристиан Кнапп, была очень сложной и классической в квадрате. В первом отделении Московский государственный академический симфонический оркестр под его руководством исполнял Петра Ильича Чайковского (фрагменты из опер «Евгений Онегин», «Пиковая дама» и «Иоланта»). Солировали заслуженная артистка России Татьяна Павловская (Мариинский театр) и ведущий солист Московского музыкального театра «Геликон-опера» Иван Гынгазов.

    «Мы с Татьяной дружим, – признался после концерта Кристиан Кнапп. – Это помогает сделать музыку не с холодным и официальным отношением».

    Заканчивался фестиваль завораживающими «Симфоническими танцами» Сергея Рахманинова. На замок опускалась ночь, но «Кантата», шагнувшая далеко за пределы Калининградской области, точку ставить не собиралась. На универсальном языке классической музыки с калининградским зрителем предлагают поговорить и в следующем году. И тема для этого разговора уже есть. По предложению губернатора Алексея Беспрозванных шестой фестиваль решено посвятить 80-летию Калининградской области, «региона, рожденного Победой».

    «Принято, понято и будет исполнено», – отчеканил продюсер фестиваля Андрей Борисов. А значит, теперь уже всероссийское музыкальное событие подчеркнет и всероссийский статус юбилея Калининградской области.

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