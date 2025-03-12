Анонсировано открытие юбилейного фестиваля «Кантата» в День России в Калининграде

Юбилейный V Международный фестиваль классической музыки «Кантата» стартует 12 июня и продлится до 15 июня 2025 года, сообщается на сайте фестиваля.

Фестиваль начнется с грандиозной Всероссийской акции, приуроченной ко Дню России, которая пройдет в десяти регионах, от Калининграда до Владивостока. Центральная часть мероприятий развернется в Калининградской области.

Художественным руководителем фестиваля станет дирижер Мариинского театра Кристиан Кнапп.

«В этом году мы особенно ярко отметим 185-летие великого Чайковского, чья музыка стала символом русской души. Классическое искусство – это сила, способная вдохновлять, объединять и напоминать о вечных ценностях. Не сомневаюсь, что юбилейный фестиваль станет настоящим праздником эстетики и гармонии, а каждый концерт – шагом к сохранению культурного наследия», – заявил Кнапп.

Главным произведением фестиваля станет кантата, написанная победителем конкурса «Партитура» Алексеем Чернаковым. Генеральный продюсер фестиваля – Андрей Борисов, генеральный директор МАМТ имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко.

Фестиваль будет посвящен 185-летию композитора П.И. Чайковского и пройдет под девизом Года защитника Отечества, объявленного президентом России. Все средства от продажи билетов будут направлены на реставрацию памятников культурного наследия Калининградской области. Торжественное закрытие мероприятия состоится 15 июня на острове Канта в Калининграде с грандиозным гала-концертом.

В рамках фестиваля также пройдет открытие выставки работ победителей Международного конкурса молодых художников «Картина мира». 14 лучших работ будут представлены на экспозиции в филиале Третьяковской галереи в Калининграде.

Программа фестиваля включает обширную просветительскую часть: лекции, семинары, мастер-классы и творческие встречи. Образовательная программа этого года пройдет во всех пространствах филиала Третьяковской галереи в Калининграде. Кроме того, запланированы эксклюзивные кинопоказы, иммерсивные спектакли-рассказы о жизни и произведениях представителей классического искусства, а также кинопоказы и книжные презентации.

Организаторами мероприятия выступают Правительство Калининградской области и АНО «Креативная экономика» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.