Юбилейный фестиваль классической музыки «Кантата» впервые пройдет по всей России

Tекст: Олег Исайченко

«Фестиваль «Кантата» за несколько лет, что он проходит в Калининградской области, создал особую точку притяжения в самом западном регионе России», – отметил Сергей Новиков, начальник управления президента России по общественным проектам.

«Сейчас уже много не только музыкантов, но и любителей классической музыки путешествуют в Калининград для того, чтобы оказаться на мероприятиях «Кантаты». И это одна из целей – сделать регион еще более привлекательным и для туристов, и для любителей классической музыки», – подчеркнул он. По словам спикера, «Кантата» стала новым брендом Калининградской области.

Пятый юбилейный международный фестиваль классической музыки «Кантата» пройдет с 12 по 15 июня. Впервые торжественному открытию будет предшествовать грандиозный всероссийский марафон «Кантата. Россия», посвященный Году защитника Отечества. Он станет одним из ключевых мероприятий Дня России, когда в 12 регионах страны в течение 12 часов будут звучать величественные классические мотивы.

«Кантата» – явление уникальное. Команда проекта подтверждает этот тезис из года в год, привлекая все больше деятелей культуры и зрителей к мероприятию, добавляя в программу не только творческие, но и образовательные события, и масштабируя фестиваль», – отметил Роман Карманов, гендиректор Президентского фонда культурных инициатив.

Марафон откроется концертом на набережной Спортивной гавани во Владивостоке. Эстафету подхватят оркестры и хоры в Якутске, на Иркутском авиационном заводе, на Михайловской набережной в Новосибирске, в концертном зале «Пакгаузы» в Нижнем Новгороде, на Красной площади и в Национальном центре «Россия» в Москве.

Также концерты пройдут на Дворцовой площади в Петербурге, в Губернаторском саду в Ярославле, на набережной старинного русского города Юрьевца в Ивановской области, в музейно-храмовом комплексе «Новый Херсонес» в Севастополе и в винном парке «Мрия» в Крыму. В Калининграде торжественное открытие фестиваля состоится на площади перед кафедральным собором.

«Кантата» – это не просто фестиваль, а эффективный инструмент культурной дипломатии, который укрепляет связи между Россией и другими странами», – подчеркнул Алексей Беспрозванных, губернатор Калининградской области.



Он уточнил, что за четыре года проведения фестиваля его посетило около 12 тыс. зрителей, продажа билетов позволила направить на сохранение объектов культурного наследия более 6,5 млн рублей. «Фестиваль помогает нам преображать старинные кирхи и замки в неповторимые концертные залы под открытым небом», – добавил глава региона.

Худруком пятой «Кантаты» стал Кристиан Кнапп, дирижер Мариинского театра, а генеральным продюсером – Андрей Борисов, гендиректор МАМТ имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. Среди участников фестиваля – Калининградский симфонический оркестр и Московский государственный академический камерный хор, солисты Мариинского театра, венецианские пианисты-виртуозы братья Баньяти, барочный консорт «Tempo Restauro» и др.

Традиционной составляющей фестиваля станет образовательная программа, подготовленная совместно с Третьяковской галереей. Пройдут творческие встречи с руководителями прославленных коллективов и театров, ведущими дирижерами страны, мастер-классы, кинопоказы и книжные презентации. Образовательная программа.

Ежегодно «Кантата» объединяет сотни музыкантов, российских и зарубежных деятелей искусства. На сцене фестиваля в разные годы выступали звезды мирового масштаба: дирижер Юрий Башмет, оперный певец Ильдар Абдразаков, худрук симфонического оркестра театра «Мюзик-Холл» Фабио Мастранджело и многие другие.

Организаторами фестиваля выступают правительство Калининградской области, АНО «Креативная экономика» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Марафон «Кантата. Россия» пройдет при поддержке Министерства культуры России.