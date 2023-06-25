Зеленский посылает на убой свой последний резерв Байден подставил Блинкена и всю дипломатию США Госсекретарь США вынужден оправдываться за то, что его шеф – президент Джо Байден – поставил под сомнение хрупкие договоренности, достигнутые во время визита Энтони Блинкена в Пекин. Комментарии после переговоров Блинкена и Си Цзиньпина свидетельствовали о том, что отношения США и Китая начинают налаживаться – однако все пошло прахом после того, как Байден назвал Си «диктатором». Китай был оскорблен, а тяжелая работа Блинкена, по сути, разрушена его собственным руководством. Нажать для увеличения