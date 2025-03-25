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    25 марта 2025, 18:00 • В мире

    России показала США, почему нельзя верить Киеву

    России показала США, почему нельзя верить Киеву
    @ Wang Dongzhen/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Долгожданные переговоры между Россией и США, прошедшие в понедельник в Саудовской Аравии, закончились загадочно – не был опубликован даже пресс-релиз по их итогам. Что было главным предметом обсуждения на этой встрече, почему она закончилась именно таким образом и почему прежде всего это стало неприятным сюрпризом для Вашингтона?

    24 марта в Эр-Рияде прошел очередной раунд российско-американских переговоров. Российскую делегацию представляли председатель комитета Совета Федерации по международным делам, бывший замглавы МИД Григорий Карасин и советник директора ФСБ генерал Сергей Беседа. Со стороны США были директор по политическому планированию Госдепа Майкл Энтон, старший директор по Европе в Совете национальной безопасности Эндрю Пик, а также помощники обоих спецпредставителей Трампа по украинскому конфликту – Кита Келлога и Стивена Уиткоффа.

    По уровню участников нынешние переговоры несколько ниже предыдущих, состоявшихся в Джидде – тогда российскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Однако по продолжительности они стали рекордными – россияне и американцы общались почти 12 часов.

    Отчасти столь долгое время дискуссии объясняется ее характером. Переговоры были челночными – после общения с российской стороной американцы отправлялись в уголок к украинской делегации, говорили с ее участниками и доносили суть российских предложений. После чего не имеющие никаких полномочий украинцы (возглавляемые министром обороны Рустемом Умеровым) связывались, скорее всего, с Киевом. А киевские чиновники, возможно, еще и перезванивали для консультаций в Париж или Лондон.

    Однако даже в таком формате за 12 часов можно обсудить очень много. И отнюдь не только реализацию т.н. «Черноморской инициативы» – то есть вывод Черного моря, местных портов, гражданских судов и воздушного пространства над ним из зоны боевых действий. Именно вопросы безопасности черноморского судоходства, по словам Сергея Лаврова, и были одной из главных тем обсуждения. Но кроме того, ранее президент США Дональд Трампа заявлял, что сейчас идут переговоры «о территориях, линиях демаркации и владении атомной АЭС».

    Неудивительно, что весь мир жаждал увидеть итоги этих переговоров. По идее переговоры должны были закончиться пресс-релизом, и ночью 24 марта западные СМИ написали о том, что он вот-вот будет готов. Затем они опровергли сами себя – мол, готов он будет не «вот-вот», а утром 25 марта. После чего в 11 часов по московскому времени будет опубликован синхронно российской и американской стороной.

    Но и в 11 часов ничего не вышло. И в районе обеда российские официальные лица опровергли западных журналистов с их «инсайдами». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обнародования итогов встречи в Эр-Рияде не будет. «Речь идет все-таки уже о технических переговорах… Технические – это переговоры с погружением в детали, поэтому, конечно, содержание этих переговоров публичиться точно не будет. Этого не следует ожидать», – заявил представитель Кремля.

    Действительно, технические переговоры – это очень хрупкие кирпичики взаимных компромиссов, которые еще нужно обжечь в переговорах на более высоком уровне и из них потом выстраивать основу для подписания российско-американского соглашения. Если их предать огласке сразу, то в тех же США (с подачи украинцев, уже позиционировавших ряд членов команды Трампа как лиц, попавших под влияние Москвы) поднимется такой медийный шум, что американцы вынуждены будут сдавать назад.

    С другой стороны, в пресс-релиз могли быть включены те промежуточные соглашения, которые были достигнуты на пути к частичному прекращению огня. Например, по той же самой Черноморской инициативе. Обычно итогового пресс-релиза не бывает тогда, когда стороны ни о чем не договорились вообще – но ведь та же американская делегация была очень довольна встречей. Никаких сигналов того, что Москва и Вашингтон недовольны итогами переговоров, не прозвучало. Наоборот, сообщалось, что в Белом доме оптимистично оценили результаты переговоров.

    На эту загадку есть лишь два возможных ответа. Первый банальный – даже достигнутые соглашения требуют утверждения лидеров государств. Поэтому делегации ожидают соответствующие резолюции первых лиц. Собственно, Сергей Лавров уже сказал, что президентам России и США сейчас докладывают об итогах переговоров.

    Второй ответ выглядит сложнее, но тоже логично. И он еще раз доказывает правоту российской стороны, которая, в отличие от американских коллег, держит режим полного дипломатического молчания и старается лишний раз не комментировать грядущие события.

    Просто потому, что знает, с кем имеет дело.

    Нет, не только с американцами – тут-то как раз особых проблем нет. Трамп готов договариваться и его помощники (судя по интервью Стивена Уиткоффа журналисту Такеру Карлсону) прекрасно понимают суть российских требований и даже в чем-то согласны с ними).

    Проблема в представителях киевского режима. Переговоры по сути имеют трехсторонний характер – нужно не просто о чем-либо договориться с американцами, но еще и получить согласие режима Зеленского соблюдать эти договоренности. И вот тут, скорее всего, возникли нестыковки. Причем не у России.

    По всей видимости, ночью 24 марта Москва достигла неких договоренностей с Вашингтоном, после чего американская сторона дала понять, что Киев примет эти условия. Стороны стали готовить совместный пресс-релиз, однако украинская делегация вдруг взбрыкнула – или дала понять, что может не соблюдать взятые американцами за них обязательства. Свидетельством тому являются слова сенатора Владимира Чижова: «Совместное заявление… не было принято из-за позиции Украины».

    После чего российские представители спокойно вылетели из Эр-Рияда в Россию, оставив американцев выполнять домашнее задание – то есть убеждать Украину.

    Чем делегация США и занималась утром 25 марта в саудовской столице. По всей видимости, быстро убедить (или же дать России гарантии убеждения) не удалось, в результате чего переговоры остались даже без короткого пресс-релиза.

    Однако для Москвы это тоже хороший исход. Не секрет, что одной из целей России является демонстрация Трампу полной недоговороспособности киевского режима. Как сказал после переговоров глава МИД РФ Сергей Лавров, «Россия не может верить Украине на слово».

    Именно поэтому российские власти, в частности, и соглашались на энергетическое перемирие – которое киевский режим нарушает каждый день. Именно поэтому Москва сейчас не торопит события – дает возможность новым американским властям в полной мере насладиться общением с украинской стороной.

    И это общение (приправленное регулярным хамством Зеленского – например, заявлениями о том, что в Белом доме он дерзил Трампу потому, что «защищал достоинство Украины») в итоге может привести к очень печальным последствиям для киевского режима. Забывающего о том, что для Трампа важно завершить конфликт не победой Украины, а победой США. Под которой понимается сохранение и укрепление отношений с Россией. Важной и нужной для всего мира страной с сильным и ответственным лидером.

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