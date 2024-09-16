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    16 сентября 2024, 21:05 • В мире

    Казахстан попытался отрезвить Шольца

    Казахстан попытался отрезвить Шольца
    @ Michael Kappeler/dpa/Reuters

    Tекст: Андрей Резчиков

    На переговорах с канцлером ФРГ Олафом Шольцем президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Россию нельзя победить. Астана поддерживает мирное урегулирование украинского кризиса по плану Китая и Бразилии. Как отмечают эксперты, Токаев понимает объективную реальность на поле боя и пытается донести эту точку зрения до европейских партнеров. Но услышит ли Шольц этот призыв?

    В понедельник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем, что Москва не может потерпеть поражение на поле боя. «Фактом является то, что в военном отношении Россия непобедима», – сказал он об урегулировании ситуации вокруг Украины.

    Дальнейшая эскалация конфликта, полагает Токаев, повлечет непоправимые последствия для всех стран, которые напрямую в него вовлечены. Он напомнил, что шанс на достижение «хотя бы перемирия» был упущен еще на переговорах в Стамбуле в 2022 году, но возможность добиться остановки противостояния все еще существует.

    При этом Казахстан поддерживает планы политического урегулирования украинского кризиса, предложенные другими незападными странами. Как ранее отмечал Токаев, дипломатия и диалог «всегда должны возобладать в поисках решений международных споров». Президент Казахстана особо отметил мирные инициативы Китая и Бразилии.

    Пекин и Бразилиа выступают за проведение международной мирной конференции, которую признают и Россия, и Украина. Она должна состояться в надлежащее время с равным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех имеющихся предложений. «Руководители государств приходят и уходят, а народы, тем более соседние народы, должны жить в мире и взаимопонимании», – сказал Токаев.

    Шольц впервые прибыл в Казахстан с официальным визитом по приглашению Токаева. В воскресенье канцлер провел в Узбекистане переговоры с президентом Шавкатом Мирзиеевым. Итогом стало подписание совместной декларации по сотрудничеству в разных сферах. В Астане с участием главы правительства ФРГ состоится вторая встреча в формате «Центральная Азия + Германия». Интересно, что по инициативе казахской стороны совместная пресс-конференция по итогам встречи с Шольцем была отменена.

    По мнению немецкой прессы, канцлера интересуют не только природные ресурсы региона, но и возможность ослабить экономическое влияние Китая через улучшение существующих партнерских отношений со странами Африки, Латинской Америки и Азии.

    Что касается украинского кризиса, то Шольц обещал и дальше прилагать усилия по поддержке ВСУ. Однако в недавнем интервью он заявил, что в этом конфликте пришло время для начала дискуссии о способах прекращения военных действий. «На мой взгляд, сейчас настал момент, когда следует обсудить и то, как мы от этой ситуации придем к миру быстрее, чем это кажется реалистичным в данный момент», – говорил Шольц, добавив, что новая конференция по Украине «неизбежна» и российская сторона должна участвовать в ней.

    В экспертной среде сходятся во мнении, что Токаев хочет донести до Европы важный сигнал о том, что победить Россию на поле боя невозможно, поэтому нужно договариваться об урегулировании украинского кризиса за столом переговоров.

    «Токаев упомянул, что шанс на перемирие был, но сорвался в рамках переговоров в Стамбуле. Сейчас же он выражает надежду на план Бразилии и Китая. Это взвешенная позиция, отражающая объективную реальность», – отмечает Александр Камкин, замдиректора Центра германских исследований Института Европы РАН.

    Эксперт напомнил, что Казахстан официально не признает изменения территориальной структуры Украины, но «также страна принимает объективную реальность, которая складывается на поле боя». Не менее важными стали слова Токаева о том, что в войну против России вовлечен целый ряд государств, считает Камкин. По его оценке, Астана сделала недвусмысленный намек на то, что Германия так или иначе участвует в этом процессе.

    «Мы услышали отрезвляющее высказывание, направленное некоторым европейским политикам.

    Однако Шольц скорее не воспринял позицию казахского коллеги. Перед немецким канцлером поставлены жесткие рамочные условия, да и визит был прежде всего направлен на обсуждение экономических вопросов, а не российско-украинских отношений», – подчеркнул Камкин.

    Шольц недавно высказывался о необходимости новой конференции по Украине с участием Москвы, напоминает Денис Денисов, эксперт Финансового университета при правительстве РФ. «Тогда же глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених допустил возможность создания контактной группы», – добавляет он.

    «Причем в рамках этого послания акцент делался на то, что в ней преимущественно должны участвовать страны Глобального Юга, а не коллективного Запада. То есть в этом контексте Токаев предлагает еще один аргумент в пользу того, что мирные переговоры без России – абсурд», – полагает собеседник. При этом Токаев просто констатировал факт, который понимают на Украине и в ключевых западных странах:

    Российская армия остается одной из сильнейших в мире.

    «Наши войска обладают потенциалом, которого нет почти ни у кого. Исходя из этого, говорить о военном поражении Москвы попросту несерьезно», – пояснил спикер. Активность Шольца касательно украинского урегулирования спровоцирована прежде всего предвыборными процессами в Германии. «Страна входит в новый электоральный цикл. Там будут плотно идти региональные выборы, которые завершатся голосованием на федеральном уровне», – объясняет эксперт.

    «В этом отношении канцлер просто ориентируется на социологические исследования, которые показывают, что со стороны населения падает динамика экономической и особенно военной поддержки Украины. Чтобы не потерпеть катастрофического поражения на выборах, как предрекают эксперты, Шольц должен использовать подобную риторику, чем он и занимается», – подчеркнул Денисов.

    Казахстану выгодно, чтобы военные действия прекратились,

    а санкции против России были отменены, поэтому Токаев пытается донести эту позицию до европейского общества, говорит Владимир Лепехин, гендиректор Института ЕврАзЭС.

    «Токаев не будет стимулировать продолжение войны, это было бы нонсенсом, поэтому он делает заявления в рамках борьбы за мир, приводит самые убедительные аргументы в пользу своей точки зрения. То, что Россию нельзя победить, – абсолютно здравый аргумент», – говорит он.

    Эксперт также отметил непостоянность позиции Шольца, который выступает с разными тезисами по поводу украинского кризиса в зависимости от аудитории. «Шольц – это марионетка. В общении с чиновниками НАТО и Евросоюза он говорит одно, а когда выступает перед избирателями – другое. Мы уже давно разобрались, что политиков ЕС слушать не надо, все их заявления – просто треп. Канцлер несамостоятелен, над ним находится европейская бюрократия и американские политики», – заключил Лепехин.

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