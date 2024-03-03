США вредят отношениям России и Израиля не в угоду Украине

Вашингтон использует Украину для ослабления позиций России Ближнем Востоке

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

На нынешней неделе постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что ближневосточная страна «работает над обеспечением Украины системами раннего предупреждения». Такие системы помогут «спасти жизни гражданского населения от неизбирательных ракетных атак и атак беспилотников», сказал Эрдан.

Это заявление прозвучало на фоне того, как в Москве прошли переговоры ведущих палестинских фракций в рамках межпалестинской встречи по урегулированию в секторе Газа. Заявление Израиля не появилось «на ровном месте», сказал в этой связи Амир Вайтман, глава либертарианского крыла правящей израильской партии «Ликуд», сообщает Business Insider.

Нет сомнений в том, что «Россия активно вовлечена в то, что происходит в Израиле», – сказал Вайтман, имея в виду продолжающуюся войну в Газе между Израилем и ХАМАС, в результате которой погибли тысячи мирных израильтян и палестинцев. Однако неясен «уровень» этой вовлеченности России, сказал Вайтман.

По его словам, в настоящее время у Израиля «нет возможности» поставлять системы вооружения другим странам, особенно если он вступит в войну с «Хезболлой», которая может похвастаться арсеналами в 150 тыс. ракет. Тем не менее, уточнил Вайтман, это «только начало» выполнения обязательств Израиля перед Украиной.

«Отныне Израиль будет занимать более агрессивную позицию по отношению к России», – сказал Вайтман, добавив, что, если война на Украине не закончится к тому времени, когда Израиль разберется со своей местной проблемой, «израильское оружие попадет на Украину».

Ранее посол Израиля Симона Гальперин была вызвана в российский МИД из-за непозволительных публичных высказываний. На встрече Гальперин уведомили о негативной реакции России на ее «искаженные интерпретации и неприемлемые оценки некоторых вопросов российской внешней и внутренней политики», сказал спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

Гальперин в интервью «Коммерсанту» сказала, что власти России не поняли, что после 7 октября Ближний Восток «попал в другую, страшную реальность». Она указала на неудовлетворенность тем фактом, что ХАМАС не внесен властями РФ в список террористических организаций. Она отметила, что в Израиле «не могут понять», почему Москва принимает представителей этого формирования и ведет с ними переговоры.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Россия придерживается нейтралитета в конфликте на Ближнем Востоке.

«Вайтман сделал это заявление по указке США. Сейчас идет борьба за то, какая страна станет главным актором потенциального урегулирования палестино-израильского конфликта. Регулятор фактически станет контролировать внушительную часть Ближнего Востока на ближайшие как минимум несколько лет. Таким образом, Вашингтон старается «бортануть» Москву с этого поля», – пояснил Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

«Суть в том, что США не нравится, что именно Россия ведет деятельность по урегулированию конфликта. РФ, судя по всему, планирует созвать конференцию по этому вопросу в Москве, пригласив все стороны, плюс, возможно, представителей Катара, Ирана. Уверенности в том, что израильтянин сядет с арабом за один стол, нет. Но для гарантированного срыва потенциальной конференции США действуют силами таких деятелей, как Вайтман, чтобы обострить отношения Москвы и Тель-Авива», – детализировал аналитик.

«К тому же, думаю, у Вайтмана есть личный политический мотив – продвинуться по карьере благодаря таким заявлениям. Потому что на данный момент он политик весьма и весьма среднего уровня даже по меркам Израиля. А так, он может найти какую-то поддержку в своей стране и на внешнем векторе», – добавил собеседник.

«Впрочем, власти и общество Израиля не пойдут на ухудшение отношений с Россией. Никакого оружия для Украины не будет ни сейчас, ни после урегулирования в Газе. У Израиля нет просто ни одной причины портить отношения с Москвой. По крайней мере, при нынешней власти в Тель-Авиве», – сказал спикер.

«Помимо этого, все идет к тому, что будет создано Палестинское государство. И Россия в этом процессе, возможно, будет играть существенную роль. Зачем же Израилю рвать связь с Москвой, влияющий на ситуацию, и передавать оружие Киеву? Да и, в конце концов, нам самим его не хватает», – добавил он.

«Мы уже видели, как американское оружие, доставленное на склады в Израиль в интересах ЦАХАЛа, отправлялось в итоге на Украину. Думаю, после окончания конфликта в Газе США и Израиль снова могут опробовать эту схему. Юридически вооружение будет американским, а на самом деле – не обязательно. Но Израиль сделает так, что с формальной точки зрения Москва не сможет предъявить претензии», – считает, в свою очередь, Кирилл Семенов, политолог, эксперт Российского совета по международным делам.

«Тель-Авив не намерен ссориться с Москвой, но Россия все равно сделает ответные шаги. Москва углубит военное сотрудничество с Ираном и Сирией», – указал собеседник.

«Мы помним, как Россия длительное время отказывалась от передачи Асаду ЗРК С-300. А затем все-таки передала, когда был сбит российский самолет Ил-20 и Москва заявила, что виновен в этом Израиль. Так и здесь – действия Израиля заставят Россию активнее использовать свою авиацию для патрулирования, например, территорий над Голанскими высотами, проводить сухопутные маневры на юге Сирии, а также сотрудничать с Тегераном в сфере спутников», – продолжил аналитик.

«Впрочем, Тель-Авив не будет сильно ссориться с Москвой, принципиального разрыва отношение Израиль не допустит. Они не будут открыто поддерживать Украину и становиться сторонниками антироссийских санкций. А эти два пункта, даже формально соблюденные, сейчас очень важны для двусторонних отношений», – резюмировал эксперт.