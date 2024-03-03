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    3 марта 2024, 20:30 • В мире

    США вредят отношениям России и Израиля не в угоду Украине

    Вашингтон использует Украину для ослабления позиций России Ближнем Востоке

    США вредят отношениям России и Израиля не в угоду Украине
    @ кадр из видео

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Когда Тель-Авив разберется с Газой, «израильское оружие попадет на Украину», заявил депутат Кнессета Амир Вайтман. Израильский политик пообещал, что его страна «займет более агрессивную позицию по отношению к России». Ранее МИД вызывал посла Израиля Симону Гальперин на Смоленскую площадь из-за ее слов о внешней и внутренней политики России. Кто стоит за агрессивными заявлениями Вайтмана и пойдет ли Тель-Авив на ухудшение отношений с Москвой?

    На нынешней неделе постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что ближневосточная страна «работает над обеспечением Украины системами раннего предупреждения». Такие системы помогут «спасти жизни гражданского населения от неизбирательных ракетных атак и атак беспилотников», сказал Эрдан.

    Это заявление прозвучало на фоне того, как в Москве прошли переговоры ведущих палестинских фракций в рамках межпалестинской встречи по урегулированию в секторе Газа. Заявление Израиля не появилось «на ровном месте», сказал в этой связи Амир Вайтман, глава либертарианского крыла правящей израильской партии «Ликуд», сообщает Business Insider.

    Нет сомнений в том, что «Россия активно вовлечена в то, что происходит в Израиле», – сказал Вайтман, имея в виду продолжающуюся войну в Газе между Израилем и ХАМАС, в результате которой погибли тысячи мирных израильтян и палестинцев. Однако неясен «уровень» этой вовлеченности России, сказал Вайтман.

    По его словам, в настоящее время у Израиля «нет возможности» поставлять системы вооружения другим странам, особенно если он вступит в войну с «Хезболлой», которая может похвастаться арсеналами в 150 тыс. ракет. Тем не менее, уточнил Вайтман, это «только начало» выполнения обязательств Израиля перед Украиной.

    «Отныне Израиль будет занимать более агрессивную позицию по отношению к России», – сказал Вайтман, добавив, что, если война на Украине не закончится к тому времени, когда Израиль разберется со своей местной проблемой, «израильское оружие попадет на Украину».

    Ранее посол Израиля Симона Гальперин была вызвана в российский МИД из-за непозволительных публичных высказываний. На встрече Гальперин уведомили о негативной реакции России на ее «искаженные интерпретации и неприемлемые оценки некоторых вопросов российской внешней и внутренней политики», сказал спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

    Гальперин в интервью «Коммерсанту» сказала, что власти России не поняли, что после 7 октября Ближний Восток «попал в другую, страшную реальность». Она указала на неудовлетворенность тем фактом, что ХАМАС не внесен властями РФ в список террористических организаций. Она отметила, что в Израиле «не могут понять», почему Москва принимает представителей этого формирования и ведет с ними переговоры.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Россия придерживается нейтралитета в конфликте на Ближнем Востоке.

    «Вайтман сделал это заявление по указке США. Сейчас идет борьба за то, какая страна станет главным актором потенциального урегулирования палестино-израильского конфликта. Регулятор фактически станет контролировать внушительную часть Ближнего Востока на ближайшие как минимум несколько лет. Таким образом, Вашингтон старается «бортануть» Москву с этого поля», – пояснил Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «Суть в том, что США не нравится, что именно Россия ведет деятельность по урегулированию конфликта. РФ, судя по всему, планирует созвать конференцию по этому вопросу в Москве, пригласив все стороны, плюс, возможно, представителей Катара, Ирана. Уверенности в том, что израильтянин сядет с арабом за один стол, нет. Но для гарантированного срыва потенциальной конференции США действуют силами таких деятелей, как Вайтман, чтобы обострить отношения Москвы и Тель-Авива», – детализировал аналитик.

    «К тому же, думаю, у Вайтмана есть личный политический мотив – продвинуться по карьере благодаря таким заявлениям. Потому что на данный момент он политик весьма и весьма среднего уровня даже по меркам Израиля. А так, он может найти какую-то поддержку в своей стране и на внешнем векторе», – добавил собеседник.

    «Впрочем, власти и общество Израиля не пойдут на ухудшение отношений с Россией. Никакого оружия для Украины не будет ни сейчас, ни после урегулирования в Газе. У Израиля нет просто ни одной причины портить отношения с Москвой. По крайней мере, при нынешней власти в Тель-Авиве», – сказал спикер.

    «Помимо этого, все идет к тому, что будет создано Палестинское государство. И Россия в этом процессе, возможно, будет играть существенную роль. Зачем же Израилю рвать связь с Москвой, влияющий на ситуацию, и передавать оружие Киеву? Да и, в конце концов, нам самим его не хватает», – добавил он.

    «Мы уже видели, как американское оружие, доставленное на склады в Израиль в интересах ЦАХАЛа, отправлялось в итоге на Украину. Думаю, после окончания конфликта в Газе США и Израиль снова могут опробовать эту схему. Юридически вооружение будет американским, а на самом деле – не обязательно. Но Израиль сделает так, что с формальной точки зрения Москва не сможет предъявить претензии», – считает, в свою очередь, Кирилл Семенов, политолог, эксперт Российского совета по международным делам.

    «Тель-Авив не намерен ссориться с Москвой, но Россия все равно сделает ответные шаги. Москва углубит военное сотрудничество с Ираном и Сирией», – указал собеседник.

    «Мы помним, как Россия длительное время отказывалась от передачи Асаду ЗРК С-300. А затем все-таки передала, когда был сбит российский самолет Ил-20 и Москва заявила, что виновен в этом Израиль. Так и здесь – действия Израиля заставят Россию активнее использовать свою авиацию для патрулирования, например, территорий над Голанскими высотами, проводить сухопутные маневры на юге Сирии, а также сотрудничать с Тегераном в сфере спутников», – продолжил аналитик.

    «Впрочем, Тель-Авив не будет сильно ссориться с Москвой, принципиального разрыва отношение Израиль не допустит. Они не будут открыто поддерживать Украину и становиться сторонниками антироссийских санкций. А эти два пункта, даже формально соблюденные, сейчас очень важны для двусторонних отношений», – резюмировал эксперт.

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