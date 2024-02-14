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    14 февраля 2024, 22:10 • В мире

    Украинское общество вступило на путь политических разочарований

    Украинское общество вступило на путь политических разочарований
    @ Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Василий Стоякин

    Моральный дух украинского общества начинает падать, и об этом прямо свидетельствуют результаты свежих социологических опросов. Что именно выяснили социологи, какую самую главную тенденцию, касающуюся режима Зеленского, они заметили – и что это может означать для России и ведения боевых действий?

    Скандальный результат получила украинская социологическая служба Центра им. Разумкова. По данным опроса, проведенного 19–25 января на подконтрольных Киеву территориях, было установлено, что только 41% опрошенных считает, что Украина развивается в правильном направлении. Это самый низкий показатель с начала 2022 года. Для понимания ситуации. В марте 2023 года соответствующий показатель составлял 56%, в декабре 2022 года – 59%, в сентябре-октябре 2022 года – 51%, в декабре 2021 года – 20%.

    Эти данные нуждаются в некоторых пояснениях. Вообще украинской социологии в данный момент времени доверять было бы немного неправильно. Во-первых, украинское общество находится в состоянии военной истерии, что оказывает огромное влияние на результаты исследований (достаточно вспомнить зашкаливающие ожидания «победы Украины» в конфликте с Россией).

    Во-вторых, на полную катушку работает «спираль умолчания» – высказывать не одобряемые режимом взгляды попросту опасно. Откуда респонденту знать, кто перед ним – действительно социолог или сотрудник СБУ с визиткой социолога? Кстати, к самим социологам это тоже относится. Хотя они могут не так уж сильно бояться СБУ, у них «крыша» хорошая – последнее исследование финансировалось USAID.

    В-третьих, значительные перемещения населения во время войны существенно искажают параметры выборки. Часть населения мобилизована, часть переехала, часть вообще выехала из страны.

    Погрешности социологических исследований, проводимых на Украине, должны быть запредельными. Не удивимся, если окажется, что они составляют десятки процентов. Скажем, в декабре 2022 года, по данным Социологической группы «Рейтинг», утверждали, что страна движется в правильном направлении 82% опрошенных – разрыв с данными Центра им. Разумкова больше 20%! Правда, «Рейтинг» работает по заказам офиса президента, а Центр им. Разумкова – нет. Что намекает на возможные причины различия в результатах.

    Таким образом, на цифры, полученные социологами, особого внимания обращать не следует, а вот на тенденции – следует.

    Причем тенденция может быть и результатом исследования, и намеком власти со стороны заказчика. В данном случае США посредством украинских социологов как бы намекают Зеленскому, что у него не все в порядке с общественным мнением.

    Что именно не в порядке? Сам по себе вопрос сформулирован так, что трудно не сделать абсурдных выводов. Получается, что, по мнению украинцев, пока войны не было, все шло в неправильном направлении, а как начали падать бомбы, они немедленно поняли – так и должно было быть!

    Конечно, это не так. Ответы на такой вопрос скорее обозначают меру доверия государственной власти, которая, собственно, определяет направление движения страны. Рост показателей в военное время вполне естественный и отражает стихийное объединение народа вокруг власти, которая возглавляет «сопротивление агрессору».


    Данные социологов за 2022 год наглядно показывают два момента. Прежде всего, эффективность работы государственной пропагандистской машины весьма высока (все же более половины избирателей объединилось вокруг режима Зеленского). Во-вторых, раскол внутри украинского общества никуда не делся (потому что 40% – это очень массивное меньшинство, даже если не предполагать, что большинство этих людей выступает против войны).

    Легко заметить, что данные опросов четко коррелируют с военно-политическими успехами киевского режима. Высший уровень поддержки власти был зафиксирован в конце 2022 года, после харьковского наступления и занятия Херсона. В этот момент жителям страны действительно могло показаться, что Украина одерживает победу…

    В январе 2024 года украинцы обогащены новыми знаниями: летний «контрнаступ» 2023 года провалился; западная помощь почему-то задерживается; на улицах отлавливают мужчин, чтобы провалить еще одно наступление; президент отправил в отставку популярного главнокомандующего. Самого популярного политика в стране на данный момент.

    Почему самый популярный в стране человек – именно тот, который несет ответственность за провал наступления, рационально объяснить невозможно. Но он настолько популярен, что Центр им. Разумкова даже не включил его в рейтинг доверия – иначе размах скандала был бы больше.

    Скандал, кстати, все равно случился – первое место в рейтинге занял комик и нечистый на руку волонтер Сергей Притула с 40%, в то время как у Зеленского всего 38%. Масштаб катастрофы можно оценить из других данных этого же исследования: президенту, как социальному институту, доверяют 64% опрошенных, вооруженным силам – 95%. Исходя из этих данных, можно осторожно предполагать, что Залужному доверяют не менее 50%.

    Собственно говоря, высокий уровень поддержки Залужного говорит только о том, что украинские граждане разочаровались в Зеленском, но скорее всего пока не разочаровались в антироссийском и прозападном курсе страны.

    С точки зрения украинских граждан, вина Зеленского в том, что он не смог добиться реализации поставленных целей войны.

    Отставка главкома Залужного ситуацию не исправит – только усугубит. Новый командующий ВСУ генерал Сырский никакого авторитета в обществе не имеет, а в армии его считают «мясником», не способным отстаивать свою точку зрения перед политическим руководством. Скорее всего, через непродолжительное время показатель социального оптимизма украинцев еще более просядет.

    Очевидно, украинцев ждет еще длительный путь разочарований и понимания того, что цели войны сформулированы киевским режимом не совсем адекватно. Однако в ближайшей перспективе изменение общественных настроений на Украине не дает России существенных преимуществ. Хотя наблюдать за грызней пауков в банке будет забавно.

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