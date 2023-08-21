Доллар готовится поглотить еще одно государство

Американский экономист Ханке: Пришло время демонтировать ЦБ Аргентины и заменить песо долларом США

Tекст: Владимир Добрынин

Аргентинская экономика находится в состоянии свободного падения. И потому споры о том, какие меры следует предпринять для ее спасения, занимают на страницах прессы третьего по значимости латиноамериканского государства с каждым днем все больше места. Сфера дискуссии по вопросу «как можно спасти аргентинскую экономику» сузилась уже практически до обмена мнениями, станет ли долларизация страны тем самым эликсиром, что вылечит ее от кризисной лихорадки. И каковы будут последствия отказа от национальной валюты (песо) в пользу американской монеты.

Мощный импульс идея долларизации получила несколько дней назад, когда радикально-либеральный претендент на пост президента страны Хавьер Милеи неожиданно для многих выиграл состоявшиеся в прошлое воскресенье праймериз, набрав 30% голосов избирателей. Воодушевленный результатом, Милеи обратился к своим сторонникам с проникновенной речью. В ней он заявил, что в случае победы на президентских выборах в октябре 2023-го готов «взорвать Центральный банк страны», поскольку при переходе на доллары он все равно не будет нужен.

Надо сказать, что и сам аргентинский ЦБ невольно подбросил дровишек в костер, на котором греет руки главный (отныне) кандидат в президенты страны: регулятор объявил 14 августа об очередном повышении ключевой ставки – с 97% до 118%, а также о девальвации (тоже очередной) песо на 18,3%. Добавьте сюда межгодовой показатель инфляции, который по итогам июля 2023-го составил 113,4%, и станет понятно, почему рядовые аргентинцы не находят причин любить главное финансовое учреждение своего государства и аплодируют словам Хавьера Милеи.

«Примите один раз и официально американский доллар в качестве валюты, уже распространенной в повседневной жизни аргентинцев, и ЦБ страны перестанет быть неудержимой машиной печатания денег, которая кормит ненасытного монстра инфляции», – приводит латиноамериканский корреспондент испанской Cinco Dias выдержку из выступления Хавьера Милеи.

План кандидата в президенты Аргентины поддержали в США. Что совершенно логично, ибо после введения «зеленого» в качестве официальной валюты в Аргентине ее ЦБ будет упразднен за ненадобностью, а рулить всем будет Федеральная резервная система (ФРС) Соединенных Штатов.

«Милеи – единственный, кто понимает важность долларизации как инструмента искоренения высокой инфляции в стране, – считает Стив Ханке, профессор экономики Университета Джона Хопкинса (Балтимор, штат Мэриленд). – Пришло время демонтировать Центральный банк Аргентины и песо, поместить их в музей и заменить долларом США».

На фоне растущего количества стран мира, принимающих решение отказаться от использования в международных расчетах ничем не обеспеченных бумажек с портретами американских президентов, высказывание Ханке выглядит прямо-таки глотком свежего воздуха для ФРС.

Вполне возможно, что Милеи, в случае прихода к власти, последует совету штатовского профессора: Ханке давно вхож в самые высокие кабинеты аргентинской власти. Денежные реформы в Аргентине он предлагает здесь «уже в течение 34 лет, давая советы президентам Карлосу Менему и Маурисио Макри, министру финансов Доминго Кавальо и другим. И подтверждал свою правоту успехами в других странах». Другие страны – это Черногория, где с подачи Ханке после раздела Югославии на составные части «была успешно внедрена могущественная немецкая марка, вытеснившая на свалку истории югославский динар».

Идею долларизации Аргентинской финансовой системы поддерживают и специалисты из британского аналитического учреждения CMS Institute. По их словам «политикам и экономистам пора всерьез задуматься о собственной экономике и прислушаться к мнению народа, почти треть которого поддерживает переход страны к использованию доллара».

«Примеры есть, и достаточно позитивные, – утверждает сотрудник института Николай Преславский. – Сальвадор, Панама и Эквадор, полностью перешедшие на доллар, имеют самый низкий уровень инфляции в регионе за последние два десятилетия».





И вообще «правительству Аргентины пора бы уже прислушаться к мнению народа, примерно 30% которого высказывается за долларизацию». Вопрос, а не стоит ли все-таки прислушаться к мнению 70% остальных, склоняющихся к сохранению страной собственной валюты – а значит, и суверенитета Аргентины, аналитик не рассматривает.

Аргентинские специалисты – экс-глава ЦБ Алехандро Ваноли, представитель департамента экономики Центра культуры и кооперации Мартин Бургос и доктор экономических наук Хулиан Зикари – не согласны с мнением англосаксов. «Предложение о долларизации не ново для Аргентины: оно было опробовано во времена правления Хосе Мартинеса де Оса в 1979 году, затем в 1989-1990 годах после гиперинфляционного кризиса, а также было предложено Менемом в 2002 году, но было отклонено», – поясняет Хулиан Зикари.

«Утверждается, что эта модель будет стимулировать экономический рост, снизит инфляцию и финансовую уязвимость, но ни в одном из случаев недавнего применения в регионе она не дала таких результатов, Эквадор и Сальвадор тому пример, – добавляет Ваноли. – Долларизация подразумевает привязку нашей экономики к уровню производительности экономики Соединенных Штатов, которые являются гегемонистской военной, экономической и производительной силой. Такая привязка разрушит местную (аргентинскую) промышленность – а, следовательно, уничтожит рабочие места».

«50 процентов национального производства в результате долларизации будет уничтожено. Пользу из этого извлекут только американские корпорации», – оценивает Зикари.

«В недавней работе исследовательского центра Fundar сообщается, что по данным МВФ, к 2022 году только 14 из его 190 членов официально перешли на долларизацию. Все они являются государствами с небольшой территорией и населением, а некоторые из них не являются полностью суверенными. В этом списке нет ни одной экономики, которая считалась бы сколько-нибудь значимой на мировом уровне», – говорит Мартин Бургос.

Камнем преткновения или, скорее, ловушкой на пути к долларизации Аргентины является отсутствие в резерве ЦБ достаточного для введения в повседневный оборот количества долларов. Даже по самым скромным оценкам Милеи и его команды для осуществления первых шагов задуманной (и обещаемой) им денежной реформы, на счетах и в хранилищах Центробанка Аргентины должно быть не менее 35 миллиардов долларов. На настоящий же момент сумма резерва составляет… минус пять миллиардов. Однако советчики вроде Ханке полагают, что нехватка средств – не проблема, их можно занять. У ФРС, МВФ, Всемирного банка – любого из учреждений, созданного США для того, чтобы обращать страны мира в финансовую зависимость от Штатов.

Кем бы ни был победитель аргентинских президентских выборов в октябре текущего года, экономические проблемы, которые предстоит ему решать, огромны, и давление на аргентинскую валюту сохранится.

В Bank of America подсчитали, что худшее для песо еще впереди. Официальный обменный курс аргентинской национальной валюты может ослабнуть до 545 единиц за доллар с нынешних 350 и до 1193 к концу 2024 года. Кстати, на улицах у менял в Буэнос-Айресе, Росарио и других городах «зеленый» меньше чем за 700 песо уже сейчас не найти.

Среди экономических обозревателей страны бродят предположения, что стремление Аргентины «прописаться» в БРИКС – та самая соломинка, за которую хватается страна, отчаянно надеющаяся на то, что идущие между пятью основателями блока разговоры об учреждении собственной валюты не останутся только разговорами. И Буэнос-Айресу можно будет пользоваться этой общей валютой (будь он принят в сообщество), не потеряв своего суверенитета. Правда, пока эти предположения дальше блогов и Telegram-каналов не распространяются.