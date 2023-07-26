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    26 июля 2023, 21:05

    Зачем обменянный на летчика Ярошенко американец поехал воевать на Украину

    Практика обмена заключенными между Россией и США требует коррекции

    Зачем обменянный на летчика Ярошенко американец поехал воевать на Украину
    @ REUTERS/Tatyana Makeyeva

    Tекст: Дарья Волкова

    Весной прошлого года американец Тревор Рид, осужденный в России, был обменян на российского летчика Константина Ярошенко, находящегося в тюрьме в США. Несколько недель назад Рид получил ранение на Украине, якобы подорвавшись на мине. С какой целью Рид оказался в зоне конфликта и как этот инцидент скажется на дальнейших обменах заключенными между Москвой и Вашингтоном?

    Американец Тревор Рид, которого ранее обменяли на летчика Константина Ярошенко, ранен в боях на Украине. Представитель Госдепартамента США Ведант Патель сообщил, что ведомство знает о случившемся, ранение получено в ходе боевых действий. При этом представитель американского ведомства подчеркнул, что Госдеп и ранее предупреждал сограждан о рисках посещения Украины, а сейчас повторяет эти рекомендации.

    В свою очередь издание The Messenger со ссылкой на источники в Пентагоне сообщило, что Рид отправился на Украину самовольно. Ранение же он получил, подорвавшись на противопехотной мине. В статье утверждается, что в оборонном ведомстве «в частном порядке» выражают недовольство «приключениями» Рида, так как для его освобождения были приложены огромные усилия.

    По одной из версий, сейчас Рид проходит лечение в одной из больниц Киева, но просит, чтобы его перевели в военный американский госпиталь в Германии или Польше. Телеканал CNN в свою очередь сообщает со ссылкой на источник, что Рид был эвакуирован из киевской больницы на лечение в Германию. Представитель Госдепа пояснил, что Рид якобы не участвовал в какой-либо активности от имени правительства США. Он также отметил, что помощь в доставке Рида в Германию осуществляла неправительственная организация.

    Позднее СМИ Штатов со ссылкой на источники в администрации Белого дома сообщили об опасениях из-за того, что участие Рида в боях на Украине приведет к срыву диалога с Москвой по обмену заключенными. В частности, американских чиновников беспокоят перспективы возвращения в США Эвана Гершковича и Пола Уилана. Источник подчеркнул – из-за того, что Рид действовал по собственному желанию, его действия должны рассматриваться в отрыве от диалога по возвращению других осужденных.

    Как Тревор Рид оказался на Украине – вопрос дискуссионный. Одни эксперты утверждают, что он мог туда отправиться целенаправленно по заданию Пентагона. Другие же считают, что он в охоте за «горяченьким» просто попал в очередную передрягу.

    Однако эксперты сходятся во мнении, что подобные события Москва не может оставить без внимания. Во-первых, это не первый случай, когда, возвратившись на родину после ареста в России, иностранцы отправляются на фронт, чтобы воевать на стороне ВСУ. Так, например, британский наемник Шон Пиннер, приговоренный в ДНР к смертной казни и возвращенный домой после обмена, вновь появился на Украине. Кроме того,

    для Вашингтона вопрос обмена заключенными довольно болезненный. Поэтому Россия могла бы сыграть на этом, говорят эксперты.

    «Я вполне допускаю, что Тревор Рид не просто решил «отомстить» России за заключение, а отправился на Украину в роли какого-то военного инструктора или разведчика. Заявления о том, что он находился там самовольно, – это типичная легенда для всех американских наемников, находящихся в горячих точках неофициально, но имеющих контракт с Пентагоном», – сказал политолог-американист Малек Дудаков.

    «Это связано с тем, что нахождение регулярных американских частей на Украине для США – вопрос довольно болезненный. Вашингтон не афиширует их пребывание там, но людей отправляют в частном порядке. Можно предположить, что Рид либо тренировал украинских солдат, либо вел разведывательную деятельность в прифронтовой зоне», – продолжает собеседник.

    «Ведь и в России его поймали не просто из-за того, что он на кого-то напал. Были явные подозрения в его шпионской деятельности. Теперь этот инцидент действительно может ударить по дальнейшим контактам между Москвой и Вашингтоном в вопросе обмена заключенными. А как мы знаем, для американского президента Джо Байдена этот аспект крайне важен», – добавил он.

    «Он сейчас активно пытается вернуть американского журналиста Эвана Гершковича, который был задержан в этом году в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. Идут переговоры о том, чтобы обменять его на кого-то из россиян, находящихся в тюрьмах США или Европы. Но теперь, вероятно, Россия будет требовать от Штатов каких-то весомых гарантий того, что обменянные американцы не будут отправляться на Украину», – подчеркнул Дудаков.

    Несколько иной точки зрения придерживается американист Дмитрий Дробницкий. «Тревор Рид – бывший морской пехотинец. В каких-то серьезных спецоперациях он не участвовал, служил в особом полку, причисленному к охране президентских резиденций. Вместе с тем военную подготовку он получил неплохую», – поясняет свою позицию эксперт.

    «Судьба у Рида достаточно странная, но в некоторой степени типичная для американских военных по своей нелепости.

    Познакомился на отдыхе с москвичкой, приехал в Россию и практически сразу в состоянии наркотического опьянения попал в неприятности, оказался в тюрьме. Однако он стал полезен для Вашингтона, из-за чего его обменяли на российского летчика», – отметил он.

    «По возращении на родину Рида явно потянуло на «горяченькое» – на Украину. Кстати, отмечу, что вербовщики иностранных наемников для вооруженных конфликтов используют психологические манипуляции. Поэтому его могли замотивировать отправиться туда под предлогом войны с «кровавым российским режимом». А по сути, он просто встрял в очередную неприятность», – рассуждает собеседник.

    «Вместе с тем для Штатов тема с возвращением американцев с Украины достаточно болезненная. Госдеп четко дал понять, что эвакуировать Рида не будут. Кроме того, по-прежнему действует распоряжение президента США Джо Байдена о том, что американцы должны покинуть Украину. По сути, для тех, кто не уехал, это означает: «ребята, вы сами по себе», – добавил Дробницкий.

    «Получается так, что Москва отпускает по обмену осужденных и военнопленных, а потом эти люди возвращаются и гадят России в том или ином виде. Те, кто уже оказался в профессиональном наемничестве, больше не могут остановиться и выйти из игры», – сказал военный эксперт Александр Артамонов.

    «Таким образом, обмен «под честное слово» очень напоминает ситуацию во время гражданской войны. Тогда аналогичным образом отпускали пленных белогвардейцев, а они обещали, что никогда больше не будут воевать с советской властью. Но, естественно, вскоре их вновь находили в действующих частях Белой армии», – добавил он.

    «Почти все те, кого мы отпускаем домой, нас ненавидят. И возвращаясь к себе в страну, начинают рассказывать, что русские – это исчадие ада и абсолютное зло. Они открыто и во всеуслышание говорят, что нас надо убивать. Это все, что нужно понимать об этих людях. И на основе этого знания необходимо сформировать четкую позицию Москвы: англосаксы должны контролировать тех, кого они обменивают», – заключил Артамонов.

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