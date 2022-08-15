США теряют представление о последствиях давления на Россию

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15 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 17:06  |  vz.ru
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Ближний Восток разрушает украинский миф о мировом голоде

В Ливане решили отказаться от 26,5 тонн лежалой украинской кукурузы EPA/TOLGA BOZOGLU/ТАСС
Razoni, первое судно, которое отправилось с Украины в Ливан в рамках зерновой сделки, в итоге прибыло в Турцию, поскольку ливанский покупатель отказался от поставки. Что стало причиной отказа, как подобные события могут отразиться на реализации зерновой сделки и что это означает для России? Подробности...
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Цинизм помешал Пентагону посмотреть на секретные объекты РФ

ДСНВ пришел на смену договору, подписанному Михаилом Горбачевым и Джорджем Бушем-старшим Илья Питалев/РИА Новости
Россия временно заморозила механизм, по которому американцы осуществляли инспекции на ее стратегические объекты. Такие инспекции подразумевает Договор о СНВ, положения которого Джо Байден недавно предложил сохранить и перенести в новый. Означает ли это, что Москва отказала Байдену, и что нового Договора о стратегическом оружии не будет? Подробности...
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Почему взятие Песков станет ключом к освобождению всего Донбасса

Взятие Песков показывает эффективность наступления союзнических сил Алексей Майшев/РИА Новости
Союзнические войска России и Донбасса освободили поселок Пески, откуда последние восемь лет противник обстреливал северную и западную части Донецка. Бои за этот пункт оказались самыми масштабными, став для пехоты ВСУ «мясорубкой и адом». Теперь войска союзников могут ускорить продвижение в направлении Артемовска, Соледара и других городов, что в итоге приведет к полному освобождению Донбасса и психологическому надлому киевского режима. Подробности...
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Южная Азия стала жертвой антироссийских санкций

Протестная активность подогревается прежде всего неумелыми действиями властей Ameer Al-Mohammedawi/dpa/Global Look Press
Массовые беспорядки в Сьерра-Леоне накануне привели к жертвам с обеих сторон. Протесты в Бангладеш усиливаются с каждым днем. Таким образом, острый кризис власти на Шри-Ланке – далеко не последний. Протестная активность возможна и в более мощных странах Южной Азии, таких как Индия и Пакистан. Одна из главных причин нестабильности, говорят эксперты, антироссийские санкции США, которые провоцируют рост цен на энергоносители. Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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В международной политике настает эпоха попутчиков

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Россия и Турция являются искренними союзниками в одних вопросах, и в то же время непримиримыми противниками в других. Самое интересное то, что эти два статуса им удается успешно сочетать. А все потому, что Владимир Путин и Реджеп Эрдоган играют по новым правилам международных отношений. Подробности...

Днепропетровск как код доступа к демонтажу Украины

Виктор Иванченко
Виктор Иванченко, журналист, Киев
Потеря Украиной Днепра будет иметь самые серьезные последствия для украинской государственности, куда более серьезные, чем потеря Харькова или Одессы. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Афганистан показал тупиковый путь Запада

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Год назад «кабульский клуб воздушного дайвинга» наглядно показал, какая судьба может ждать страны, элиты которых выбрали в качестве стратегии осознанный отказ от суверенитета и передачу важных национальных активов в руки Запада. Подробности...
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За что в США ценили Гитлера

Обсуждение: 11 комментариев

Кто из мировых лидеров достиг дна

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В России представлен макет новой орбитальной станции

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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В районе военного аэродрома в Крыму произошла серия взрывов

Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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В подмосковной Истре сгорел склад интернет-магазина Ozon

В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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Надо ли запретить въезд в Россию гражданам Латвии и Эстонии в ответ на санкции против россиян?
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    		   15 августа 2022, 16:05
    Фото: Klaus Ohlenschläger/Picture
    alliance/Global Look Press
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Патриарх американской политики Генри Киссинджер выступил с новым предостережением в адрес Байдена и его команды. Киссинджер полагает, что Америка довела международные отношения до состояния, когда в любой момент возможно начало горячей войны США с КНР и Россией. Китайские СМИ уже объясняют первопричину происходящего.

    «Мы находимся на грани войны с Россией и Китаем из-за процессов, к созданию которых мы сами приложили руку, не имея четкого представления о том, к чему эти процессы должны были привести или к чему они на самом деле приведут».

    Это заявление было сделано одним из корифеев американской дипломатии, бывшим госсекретарем Соединенных Штатов Америки Генри Киссинджером. И под ним, по всей видимости, готова подписаться значительная часть американского академического сообщества, с опасением взирающего на курс администрации Байдена в отношении России и Китая. Курс, в рамках которого США устроили Москве самую настоящую «войну на периферии» – на территории Украины, а с Пекином чуть не спровоцировали войну на Тайване.

    По мнению Киссинджера, во всем виновата администрация Байдена, которая «ведет политику в неправильном направлении» и не может отделить личные отношения к сопернику от объективной необходимости поддерживать переговорный процесс. Ну и, конечно, привносит в международные отношения слишком много эмоций, разрушает в них сложившееся равновесие.

    «99-летний политик учит 79-летнего», – шутят китайские эксперты, намекая на возраст Киссинджера и Байдена. Однако по существу с Киссинджером согласны. «У нынешнего руководства США нет даже понятия о том, что такое равновесие. Для начала нужно признавать легитимность оппонента. Если оспаривать эту легитимность через оспаривание его суверенитета, то равновесия не достичь», – пишет The Global Times.

    И речь тут не только о Тайване, где китайский суверенитет над островом был демонстративно оспорен визитом спикера Палаты представителей США (то есть третьего лица государства) Нэнси Пелоси. Соединенные Штаты демонстративно отказались признавать легитимность нынешней российской власти и оспорили ее суверенные права на постсоветском пространстве. Права, которые есть у всякой великой державы (не говоря уже о сверхдержавах) на ее периферии.

    Более того. В хамской форме было отвергнуто последнее российское предупреждение – тот самый список гарантий безопасности, который Москва предложила на обсуждение в конце 2021 года. В результате Россия должна была начать спецоперацию на Украине, а Соединенные Штаты в нее вмешались, создав ситуацию войны на периферии.

    И если бы эта война проходила так же, как исторические войны на периферии между СССР и США (Вьетнам, Афганистан, Ангола, Никарагуа и т. п.), то, возможно, риск прямой войны между двумя державами был бы минимален. Однако, в отличие от холодной войны, в Вашингтоне у власти нет Киссинджеров, которые четко знали правила этих войн и соизмеряли свои действия с возможными последствиями. Не расширяли и не углубляли участие в войнах до уровня пересечения красных линий, за которыми могли бы последовать прямые военные действия между странами.

    Но США, поставляющие на Украину самые современные системы вооружений, прикрывающие (или даже поощряющие) ядерный терроризм со стороны Киева, а также толкающие Тайвань в сторону признания независимости, эти красные линии уже пересекают. И не столько по незнанию (они знают, где линии прочерчены), а по причине пренебрежения и того самого «оспаривания суверенитета».

    В итоге Вашингтон оказывается на грани войны с Россией. К сожалению, это не зависит от того, в какую сторону будет развиваться ситуация на Украине. Об этом и предупреждает Киссинджер администрацию Байдена.

    «США боятся быть втянутыми в войну и в ситуации, когда они поставят на Украину, и Украина будет проигрывать – но также и в том случае, если Украина будет выигрывать. Практически при любом победном сценарии потребуется вмешательство НАТО для того, чтобы закрепить итоговый результат – провести красную линию для того, чтобы не позволить отчаявшемуся Путину предпринять какие-то действия», – пишет The Wall Street Journal.

    Иначе говоря, США уже оказались на грани настоящего столкновения с Россией. Более того, они подводят на эту грань своих европейских союзников по НАТО. Тех самых, которые на днях предложили Москве решить проблему украинских обстрелов Запорожской АЭС не через наказание ядерных террористов в Киеве, а через передачу АЭС под контроль этих террористов. Ну, чтобы им сподручнее было устраивать теракты.

    Более того, открытое пренебрежение европейцами правилами игры тоже может стать casus belli. «Каждый раз Путин должен беспокоиться о том, когда западный премьер-министр или парламентская делегация оказываются на дорогах Украины», – продолжает Wall Street Journal. Конечно, условного Бориса Джонсона, посещающего Украину, не жалко – однако его гибель от ракетного удара (или же в результате подстроенного Киевом теракта, который можно будет представить как российский удар) может стать поводом для войны.

    По сути, единственным выходом из ситуации может стать срочное начало переговорного процесса между Россией и США. Некоторые европейские политики полагают, что он может начаться уже в ближайшие месяцы. Однако они скептически оценивают его возможные результаты.

    «Я знаю, что ждет нас впереди. Как только Владимир Путин закончит в Северске, Бахмуте и Соледаре, после выхода на вторую линию Славянск – Краматорск – Авдеевка он выйдет с предложением. И если они (западные страны – прим. ВЗГЛЯД) это предложение не примут – а они не примут, – то тогда разверзнется ад», – заявлял президент Сербии Александр Вучич.

    И не примут не только потому, что не будут готовы признавать российский суверенитет над новыми освобожденными территориями. А еще и потому, что не готовы признать новый, равноправный и равнозначный с западным статус России, ее «самость».

    «Для меня демократия является более предпочтительной системой. Но когда это предпочтение становится главной целью международных отношений в современном мире, оно приводит к миссионерскому импульсу. Что может вылиться в новый военный конфликт наподобие Тридцатилетней войны», – говорил Киссинджер.

    И он снова прав. Так что, возможно, 79-летнему все-таки стоит поучиться у 99-летнего.  
     
     
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