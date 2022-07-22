Рост цен ввергает граждан Финляндии в массовую депрессию

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22 июля, пятница  |  Последнее обновление — 17:52  |  vz.ru
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Почему у России появилось пять новых недругов

Греция оказалась в числе недружественных России государств Zuma/ТАСС
Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия пополнили список стран, которых Россия признает недружественными. Что стало причиной включения их в перечень? Какие последствия для самих стран повлечет новый статус? Какие еще государства в перспективе рискуют попасть в список недружественных? Подробности...
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Русские города Украины ждут прихода российской армии

Киев заподозрил жителей Краматорска в массовой лояльности к наступающей России zvezdakrama.org
Киевские власти публично недоумевают – почему население прифронтовых зон массово уклоняется от эвакуации в украинский тыл? Звучат подозрения, что жители Украины «как-то лояльно относятся к противнику», и угрозы в их адрес. И в самом деле, местное население признается, что ждет прихода российских войск. А способствует этому, как ни странно, сама украинская власть. Подробности...
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Россия затронула самый чувствительный нерв Израиля

Российско-израильские отношения переживают кризис dpa/Global Look Press
Россия может оказаться первой в мире страной, изгнавшей со своей территории одну из важнейших для Израиля организаций – агентство «Сохнут». Чем занимается эта организация, почему ее деятельность за пределами Израиля критически важна для еврейского государства и какие причины могли вызвать недовольство Москвы по данному поводу? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Для понимания мира после Украины нужен взгляд инопланетянина

Алексей Токарев
Алексей Токарев, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
За 1941 годом следует 1945-й, за 1979-м – 1989-й. Конфликт 08.08.08 сменился крымской эйфорией, а мировая радость от русского футбольного гостеприимства случилась всего лишь четыре года назад. Не стоит думать, что история вдруг слезет с карусели. Подробности...
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Ольга Андреева
Ольга Андреева, журналист
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Тимофей Бордачёв
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Отдавать Тайвань китайцам никто в США не собирается, как не собирался отдавать Украину России. В Пекине тоже понимают, что частично признанный остров с каждым годом все больше политически удаляется от материка. Подробности...
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    Рост цен ввергает граждан Финляндии в массовую депрессию

    Сильнее всего в Финляндии выросли цены на продукты питания
    		   22 июля 2022, 17:20
    Фото: imago/Peter Widmann/TASS
    Текст: Станислав Лещенко

    Еще недавно одна из самых благополучных стран ЕС, Финляндия, стремительно погружается в социальный кризис. «Правительству не стоит удивляться массовой депрессии у финнов», жалуются жители страны, и у них есть на это причины. За последнее время резко выросли цены на топливо и продукты, и даже те, у кого есть работа, вынуждены обращаться за продовольственной помощью. А дальше, похоже, будет еще хуже.

    В начале этого года в Финляндии уже существенно подорожали кофе, рыба и овощи –более чем на 30%, если сравнивать с ценами 2021 года. Всего же, по прогнозам экспертов, в этом году стоимость продуктов питания увеличится (по сравнению со средним уровнем прошлого года) на 10%. Соответственно, расходы на питание в домохозяйствах могут вырасти в среднем на 500 евро.

    По мнению эксперта финского Центра природных ресурсов Ханны Карикаллио, из-за роста цен люди будут предпочитать покупать самые дешевые продукты. «Но также покупатели могут начать приобретать совершенные иные товары в качестве альтернативы», полагает Карикаллио.

    Работающие нуждаются в помощи

    Директор по исследованиям Института экономических исследований Pellervo Сари Форсман-Хугг предупредила, что подорожание продуктов ускорится к концу лета и началу осени. По оценке Форсман-Хугг, потребители отреагировали на изменение ценников снижением спроса – особенно ярко это выразилось в случае с кофе и лососем. В целом за год в Финляндии больше всего выросли в цене кофе (почти 44%), рыба (около 39%), пищевые растительные масла (21,7%) и груши (21,2 %). Причины роста цен кроются в подорожании электроэнергии, дизельного топлива и удобрений.

    Финская пресса сообщает о новом для этой страны явлении: все больше жителей Суоми, имеющих работу, приходят за помощью в пункты бесплатной выдачи продуктов. «Рост цен на продукты питания и топливо сильно сказывается на финансовом положении семей: им не хватает денег, чтобы покрыть все расходы. Магазины вынуждены сокращать излишки продукции, а именно они составляют 90% продовольственной помощи», – говорит проектный руководитель сервиса продуктовой помощи Ruoka-apu.fi Реета Ник.

    Две трети организаций, оказывающих продовольственную помощь, сообщили о росте за последние месяцы числа нуждающихся. Но в то время как потребность в продовольственной помощи растет, объемы ее уменьшаются – об этом говорится в исследовании, проведенном организациями Kirkkopalvelut и Sininauhaliitto.

    Кристиан Вилкман, возглавляющий благотворительную организацию ViaDia, подтверждает: «Количество работающих людей, обращающихся к нам за помощью, тоже растет. Это новое явление. Боюсь, людям, работающим в низкооплачиваемых сферах, теперь придется тяжело... Если зарплата очень маленькая, а траты только увеличиваются, что будет дальше?»

    «Такое происходит на моей памяти впервые»

    У ViaDia около сотни пунктов продовольственной помощи, разбросанных по всей Финляндии. Однако в некоторых населенных пунктах деятельность ViaDia пришлось скорректировать в связи с тем, что теперь излишков продовольствия не хватает. «Я работаю в этой сфере уже тринадцать лет. Такое происходит на моей памяти впервые», – жалуется Вилкман.

    Точное число жителей Финляндии, желающих получить продовольственную помощь, оценить пока сложно. Вилкман считает, что их прирост составляет 20–30%. Количество нуждающихся сложно оценить по той причине, что помощь предоставляется анонимно. Приблизительные оценки основываются на наблюдениях тех, кто организует мероприятия по оказанию продовольственной помощи.

    Считается, что в течение года за продовольственной помощью в Финляндии обратятся около 200 тысяч человек.

    Специалисты местной Ассоциации пищевой промышленности предупреждают, что осенью цены на продукты питания вырастут еще больше – это связано как с плохим урожаем прошлого лета, так и с конфликтом на Украине, поднявшим мировые цены на сырье и энергоносители.

    В ассоциации также прогнозируют дефицит упаковочных материалов. «Ситуация очень сложная, и каждая компания в нашей отрасли испытывает давление, связанное с расходами на сырье, упаковочными материалами или с ростом цен на энергоносители. Речь идет не только о росте цен, но и о доступности сырья. Каждая компания борется за то, чтобы остаться на плаву», – говорит исполнительный директор Ассоциации пищевой промышленности Финляндии Микко Кякеля.

    В стране заговорили о необходимости увеличения площади своих сельскохозяйственных угодий. И если доходы, ожидаемые от урожая, окажутся достаточными, фермеры могут начать обрабатывать в следующем сезоне дополнительные территории. «Каждое хозяйство само решает, будет ли оно активно обрабатывать залежные земли. Но, конечно, сейчас такие планы озвучивают», – говорит представитель финской Организации сельскохозяйственных производителей Макс Шульман.

    По его словам, несмотря на то что последние десятилетия в Финляндии проводилась политика деиндустриализации и насаждения лесов, в стране еще остаются большие земли, которые можно быстро превратить в пашни. Однако надо учитывать, что прибыльность крестьянских хозяйств в Финляндии стремительно сокращается. «Доходность агропромышленных компаний очень чувствительна к изменению цен на продукты и ингредиенты», – говорит Ханна Карикаллио. Из-за изменений в рынке почасовая зарплата фермера в Финляндии упала до 7,10 евро в час.

    Подорожали не только продукты

    Цены на электричество резко взлетели в Финляндии еще в прошлом году – и продолжают расти. Так, потребителям услуг энергетического концерна Vattenfall (у него в Скандинавии 4 млн клиентов) с середины этого лета вместо прежних 3,6 евроцента за киловатт-час приходится платить 16,9. Энергетики объясняют эту ситуацию геополитическим кризисом.

    «У меня было за три месяца (расходов на электричество – прим. ВЗГЛЯД) около 100 евро. Значит, теперь будет 400. А мы тут причем? Как дальше жить? Свечи покупать и дрова?

    На лампочки приходится самая маленькая часть расходов, большую забирает бытовая техника: плита, стиральные машины, телевизор», – возмущается Елена из города Тампере. Вариант с поиском другого поставщика она отметает аргументом «у всех цены поднялись примерно до той же суммы». Тут стоит отметить, что 14 мая «Интер РАО» остановило поставки электричества в Финляндию, поскольку финны не могут отправлять платежи из-за европейских санкций. В прошлом году компания транспортировала в Суоми 8,2 млрд кВт-часов.

    Отопительный сезон еще не начался, но владельцы частных домов теперь закупаются дровами. Журналисты поговорили, например, с жительницей города Коувола Оили Торой, которая очень рада тому, что у нее есть камин, которым можно отапливать дом зимой. При этом в ее коттедже есть и электрическое отопление, но женщина создает дровяные запасы, так как боится, что цена на энергию может вырасти.

    «Продажи опережают уровень прошлых лет, и люди покупают большие партии», – подтверждает торговец дровами Сами Коуса. По словам его коллеги из города Лаппеенранта Урпо Луукканена, сейчас заказы в основном идут от дачников. «Цены пришлось поднять, потому что подорожала стоимость доставки. Тем не менее дрова хорошо продаются», – свидетельствует Луукканен.

    Сильно бьет по кошельку простых финнов и выросшая стоимость бензина – в начале лета он стоил в Суоми уже почти 3 евро за литр. После эпидемии коронавируса и долгого карантина финнам не терпелось куда-нибудь поехать, но многим пришлось пересмотреть свои планы на отпуск.

    Газета Iltalehti опросила своих читателей о том, как рост цен повлиял на их летние планы. «С такими ценами на бензин люди с низким доходом не могут позволить себе летний отпуск. Тратить бензин можно только на самые необходимые поездки – например, в продуктовый магазин и к врачу. Не самый приятный сценарий, жизнь стала хуже. Правительству не стоит удивляться массовой депрессии у финнов, теперь даже хорошей погоде не порадуешься», – жалуется читатель, укрывшийся за ником Bestbike.

    Еще один читатель рассказал, что ему с семьей пришлось отменить все запланированные поездки – даже к стареньким бабушкам и дедушкам. Другой финн посетовал, что на этот раз придется отказаться от Лапландии и провести летний отпуск в Южной Финляндии.

    «Рост цен на бензин сильно бьет по кошельку – особенно по кошельку тех, у кого зарплата ниже среднего уровня. Теперь нужно строить маршрут внимательнее. Некоторые поездки приходится отменять совсем – например, на лицейский выпускной. Поездки на работу истощают кошелек, стоимость электричества растет, утекает все больше денег. Я обращаюсь к правительству Финляндии! Налоги на бензин и электричество нужно снизить или отменить вовсе! Ситуация крайне непростая. Пожалейте тех, кто мало получает, мы и так раньше жили впроголодь, теперь стало еще хуже. Ситуацию нужно менять как можно быстрее!» – призывает Jupe.
     
     
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