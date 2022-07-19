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19 июля, вторник  |  Последнее обновление — 14:56  |  vz.ru
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Армения синхронно попала в поле зрения разведок России и США

Бернс (слева) и Нарышкин лишь на пару дней разминулись в Ереване cia.gov, Александр Щербак/ТАСС
Уильям Бернс и Сергей Нарышкин, главы ЦРУ и СВР, с разницей в три дня посетили столицу Армении. Власти республики утверждают, что это лишь совпадение. С Бернсом они обсуждали «мирный процесс» с соседней Турцией, а Нарышкина пригласили «поделиться опытом» – помочь с созданием собственной внешней разведки. Однако было ли это лишь совпадением на самом деле? Подробности...
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    Армения синхронно попала в поле зрения разведок России и США

    Бернс (слева) и Нарышкин лишь на пару дней разминулись в Ереване
    		   19 июля 2022, 14:14
    Фото: cia.gov, Александр Щербак/ТАСС
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Уильям Бернс и Сергей Нарышкин, главы ЦРУ и СВР, с разницей в три дня посетили столицу Армении. Власти республики утверждают, что это лишь совпадение. С Бернсом они обсуждали «мирный процесс» с соседней Турцией, а Нарышкина пригласили «поделиться опытом» – помочь с созданием собственной внешней разведки. Однако было ли это лишь совпадением на самом деле?

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в понедельник нанес визит в Ереван, где был принят премьер-министром Николом Пашиняном. Пашинян назвал визит «хорошей возможностью обсудить вопросы повестки» союзнических отношений.

    «Собеседники обсудили вопросы, связанные с международной и региональной безопасностью. Были упомянуты процессы, происходящие в регионе Южного Кавказа», – скупо сообщила по итогам администрация премьер-министра. Нарышкин в ответ поблагодарил за теплый прием и отметил факт высокого уровня политического диалога между странами.

    После Пашиняна Нарышкин провел беседу со своим коллегой, главой СНБ Арменом Абазяном. Как рассказал позднее Нарышкин, «мы обсудили вопросы обмена разведывательной информацией, совместных действий с целью выявления и предупреждения целого комплекса внешних угроз. Угроз по отношению и к Армении, и к России». По его словам, безопасность в регионе Южного Кавказа определяется множеством направлений взаимодействия России и Армении в сферах экономики, культуры, политики, военно-политической сфере.

    Россия также готова помочь с реформой органов безопасности Армении, добавил Нарышкин. По его словам, «мы окажем любую методологическую помощь и поддержку», потому что «у нас большой объем общих задач».

    12 июля власти Армении анонсировали создание в стране Агентства внешней разведки – отдельно от нынешней СНБ, в рамках реформ силовых структур. О таком решении сообщил секретарь Совбеза Армен Григорян. Но совета о том, как создавать зарубежную разведку, в Ереване решили, судя по всему, спросить не только у Москвы, но и у Вашингтона.

    Не далее как в пятницу, 15 июля, все тот же Пашинян принял у себя американского коллегу Нарышкина, директора ЦРУ Уильяма Бернса. И тогда его пресс-служба по итогам тоже сообщила – «обсудили вопросы международной и региональной безопасности и ситуацию на Южном Кавказе», а также «борьбу с терроризмом». Отдельно американского гостя принял и секретарь Совбеза Григорян, обсудив с Бернсом «переговорные процессы» республики с соседними Турцией и Азербайджаном.

    Сам Нарышкин заявил, что его визит «точно не связан с приездом сюда» шефа ЦРУ, и добавил, что все может быть ровно наоборот: «Не исключаю, что его визит как раз связан с моей поездкой». При этом отношения спецслужб Армении и России глава СВР назвал «доверительными, профессиональными и приносящими пользу» обеим странам.

    В Ереване в последнюю неделю политическая жизнь, похоже, бьет ключом. За день до объявления о создании внешней разведки, 11 июля, Пашинян впервые в жизни позвонил лидеру соседней Турции – Реджепу Тайипу Эрдогану. Лидеры поздравили друг друга с праздниками. В Турции отмечали Курбан-байрам, а в Армении – Преображение Господне. Очевидно, что звонок призван активизировать процесс примирения между странами, которые до сих считались вековыми врагами.

    Как напоминает «Регнум», ранее Вашингтон предлагал Еревану помощь в делимитации границы с Азербайджаном, хотя никто не знает, о какой конкретно помощи шла речь. Но в данном случае, по оценке турецких экспертов, Бернса интересовали перспективы отношений между Арменией и Турцией. Они подозревают, что на президента Джо Байдена надавило армянское лобби, требуя, чтобы «продажа Турции истребителей F-16 увязывалась» и с уступками в давнем, застарелом конфликте с Арменией.

    Гендиректор Института политических исследований Сергей Марков сомневается в том, что поводом для приезда и Бернса, и Нарышкина стала реформа армянских силовых структур. «Американцев раздражает позиция Эрдогана, занявшего в украинском конфликте слишком «дружелюбный нейтралитет» по отношению к России. Им важно поссорить Россию и Турцию. И удобнее всего это сделать с помощью Карабаха», – пояснил московский эксперт. По его мнению, США могут спровоцировать возобновление масштабных боевых действий в Карабахе, вынудив Москву выступить на стороне своей союзницы Армении. «Разумеется, Анкара опять займет сторону Азербайджана. Следствием такого поворота событий стал бы выход Турции из режима нейтралитета и присоединение ее к антироссийским санкциям», – предполагает политолог.

    Марков предполагает, что частью этого плана будет «имитация возможного отдаления Армении от России» в сторону США – с тем чтобы попытаться вызвать у Москвы ревность. Именно с этим и связано решение Пашиняна принять шефа ЦРУ буквально накануне приезда директора СВР.

    Кстати, в ночь на субботу на границе Армении и Азербайджана впервые за долгий срок вспыхнула интенсивная перестрелка. Как уточнил «Интерфакс», бой шел не в Карабахе, а на стыке Кельбаджарского (Азербайджан) и Басаркечарского (Армения) районов. Обе стороны обвинили в провокации друг друга.

    «Москва сохраняет много рычагов влияния на внешнюю и внутреннюю политику Еревана – это совместные крупные компании, обеспечение безопасности Карабаха, многотысячные диаспоры в городах России. Поэтому даже обещаниями инвестиций со стороны США это быстро нельзя нивелировать. Вероятно, Нарышкин приехал «сверить часы» – убедиться, что в политике Еревана нет никаких нежелательных для Москвы изменений», – пояснил газете ВЗГЛЯД депутат парламента Армении, политолог Андраник Тевонян.

    Политолог Сурен Саркисян, которого цитирует армянское издание «Панорама», считает, что неслучайно утечка о визите Бернса появилась в российской прессе – первым его анонсировал «Спутник», ссылаясь на свои источники. Возможно, этими источниками были российские спецслужбы, помешавшие Пашиняну сохранить приезд директора ЦРУ в секрете. По мнению Саркисяна, «основными мишенями ЦРУ» в регионе остаются Иран и Россия, а одной из целей – ослабить влияние Москвы на Южном Кавказе. В Вашингтоне считается, что российское военное присутствие в Армении и Карабахе мешает примирению Еревана с Азербайджаном и Турцией.

    «Судя по всему, визит Бернса был проведен в рамках глобального плана США вновь разжечь карабахский конфликт, вовлечь туда Россию,

    тем самым рассорив Москву с Анкарой, – говорит вслед за Марковым доктор исторических наук Стамбульского университета Мехмет Перинчек. – Вашингтон понимает: не разбив связку Россия – Турция, он ничего не сможет сделать ни на Южном Кавказе, ни в Сирии. Однако и Москва, и Анкара, наученные опытом «сотрудничества» с США, это прекрасно понимают. И потому Нарышкин, видимо, как раз и приезжал предупредить армянское руководство о том, чем грозит дрейф Еревана к заокеанским «партнерам», – пояснил турецкий политолог.

    По мнению аналитика, директор СВР приезжал убедиться, что Ереван остается в фарватере своих евроазиатских партнеров – это очень важное обстоятельство, которое будет иметься в виду в Тегеране на встрече Путина, Раиси и Эрдогана, намеченной на вторник.

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