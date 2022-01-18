Каким будет конец Америки

«Америка идет к своему концу – и вопрос лишь в том, каким он будет». Это цитата одного из многих западных авторов, которые прямо сейчас рисуют сценарии кризиса, который должен разрушить США. Как выглядят эти сценарии и какие процессы, по мнению аналитиков, ведут Соединенные Штаты к гибели и развалу?

Одним из любимых занятий ряда российских экспертов является предсказания краха Америки. Продвинутые сограждане над этими экспертами смеялись и уверяли, что «не дождетесь». Однако в конце 2010-х – начале 2020-х годов эта точка зрения все больше стала распространяться и за рубежом, в том числе на Западе. Аналитики все чаще стали писать, что Америка находится в глубочайшем кризисе, и предсказывать сценарий ее упадка.

Такое мнение сложилось и у простых жителей стран Запада. Так, в 2020 году 73% немцев говорили, что американская политическая система нуждается в серьезных изменениях или даже полной трансформации. Во Франции этот показатель составил 64% против 8%, а у вернейших союзников США британцев – 62% против 5%. В самих Соединенных Штатах настроения примерно такие же. Республиканцы в Конгрессе открыто саботируют работу демократического Белого дома, а две трети республиканских избирателей считают выборы 2020 года сфальсифицированными.

Причем это еще полбеды. Ни демократы, ни республиканцы, ни даже внешние наблюдатели не видят реальных путей выхода Соединенных Штатов из пучины внутреннего кризиса. И вместо того, чтобы придумывать варианты выхода, рисуют апокалиптичные прогнозы.

Так не горели

Канадский писатель Стивен Марш выпустил книгу, пророчащую Соединенным Штатам новую гражданскую войну. «Америка идет к своему концу – и вопрос лишь в том, каким он будет», – уверен автор. И приводит несколько сценариев.

«На небольшом мосту в сельском округе, где жители ненавидят федеральное правительство, армия США в ходе противостояния с крайне правыми антиправительственными патриотами стреляет на поражение.

В обычной закусочной молодой человек из пистолета целится в американского президента, который заскочил в здание для импровизированной фотосессии. Пуля делит расколотую страну на яростно противостоящих друг другу скорбящих и празднующих.

В Нью-Йорке ураган погружает под воду целые районы и в одночасье создает миллионы беженцев. Этот удар, следующий за финансовым крахом и годами катастрофических засух, ввергает Америку в разруху».

Для любого человека, всерьез изучающего Соединенные Штаты, эти сценарии не кажутся пустой фантазией. «США уже горели раньше. Война во Вьетнаме, протесты вокруг гражданских прав, убийство Джона Кеннеди и Мартина Лютера Кинга, Уотергейт – все это были национальные катастрофы. Но никогда ранее США не сталкивались с таким институциональным кризисом, как сейчас», – продолжает автор. Так, например, уровень доверия к Конгрессу колеблется в районе 20% – просто потому, что, как утверждает Стивен Марш, дальше падать уже некуда.

Право правых

Другой канадский эксперт – Томас Гомер-Диксон – написал на эту же тему большую статью, где обещал крушение американской демократии уже в 2025 году и приход к власти правой диктатуры самое позднее к 2030 году.

«Более 40 лет я изучал и публиковал работы на тему причин войны, социальных беспорядков, революций, этнических конфликтов и геноцида. Почти 20 лет я возглавляю центр по изучению мира и конфликтов Университета Торонто. И сейчас, когда я смотрю за разворачивающимся в США кризисом, я вижу предупреждающие сигналы на политическом и социальном поле», – говорит он. По его словам, правые комментаторы в США десятилетиями расшатывали доверие к политической системе, «вставляя долото в репутационные трещины политических институтов, а затем ударяя по долоту молотком».

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Однако не зря Томас Гомер-Диксон аж 40 лет изучает конфликты – он признает, что дело тут не только в правых. «Налицо эффект умножения между глубинными недостатками Соединенных Штатов и недавними сдвигами в материальных характеристиках общества. Эти сдвиги включают стагнацию доходов среднего класса, хроническую экономическую незащищенность и растущее неравенство», – пишет автор.

Этот эффект умножения и породил политический раскол. «Экономические, расовые и социальные различия в Америке породили идеологическую поляризацию между политическими правыми и левыми... И те, и те считают, что ставки экзистенциальны – что оппонент хочет разрушить страну, которую они любят. Умеренный политический центр быстро исчезает. И, о да, население вооружено до зубов, где-то около 400 миллионов единиц огнестрельного оружия на руках у мирных жителей», – напоминает Гомер-Диксон.

Заговор

Североамериканский корреспондент австралийского издания Sydney Morning Herald Фаррах Томазин продолжает тему возможной гражданской войны силами американских правых. Он увидел в США самый настоящий заговор трампистов. Которые, не сумев сковырнуть американскую демократию год назад, взяли ее в долгосрочную осаду с целью «подорвать электоральные процессы по всей стране».

По его словам, «только за декабрь 2021 года они в 41 штате выдвинули 262 законопроекта, которые вмешиваются в избирательный процесс». В частности, запрещают досрочное голосование, голосование без проверки документов, а также практику, когда номинально заполненный одним человеком бюллетень на избирательный участок приносит постороннее лицо. Кроме того, «Трамп и его люди пытаются добиться избрания сторонников мифа (о фальсификации выборов 2020 года – прим. ВЗГЛЯД) на влиятельные позиции, – пишет Томазин. – Если эти кандидаты будут выбраны, то они могут помочь переиграть результаты следующих президентских выборов».

А значит, получается, уже в 2024 году Америку ждет новый раскол из-за результатов голосования. И если правые снова проиграют, то у них будет гораздо больше возможностей для того, чтобы внедрить в широкие народные массы истории о фальсификации выборов. И тут господин Томазин мог бы напомнить своим читателям, что, по данным некоторых опросов, после поражения Трампа в 2020 году чуть ли не 40 процентов его избирателей выразили мнение, что их штату пора выходить из таких вот США.

«А как же мы»?

Правую тему развивает и другой автор Sydney Morning Herald – австралийский политолог и историк Эмма Шортис. «Правые СМИ продолжают распространять «большую ложь» о выборах 2020 года ... а «большие реформы, столь нужные для усиления американской демократии ... либо тормозятся, либо вообще сняты с повестки дня». В результате, по ее словам, американская демократия может рухнуть, а на место нынешних правителей придут люди с куда более радикальной повесткой. Опасной в том числе для союзников, то есть Австралии.

«Что случится с нами, с другими народами в случае, если произойдет коллапс американской демократии и совместные австрало-американские оборонные структуры окажутся в руках у новой власти? Мы сможем из этих структур выйти? Захочет ли наше государство из них выходить? И каковы будут последствия американских изменений для нашей внутренней политики?» – задается вопросами госпожа Шортис.

Кризис не переживут

Впрочем, не все апокалиптичные прогнозы касаются заговора правых. Кристин Тейт в своей статье для издания The Hill пишет об экономической подоплеке падения Соединенных Штатов. Она обещает «экономический спад и стагфляцию» уже к концу 2022 года.

По ее словам, американцы уже столкнулись с рекордной за тридцать лет инфляцией, и линия федерального правительства по стимулированию трат (те самые многомиллиардные инфраструктурные проекты Байдена) ее подстегнет. А дальше риски лишь усилятся.

Возникают проблемы и с рабочими местами – американцы банально не хотят зарабатывать деньги трудом. Одни предпочитают жить на пособия (благо при демократах это возможно), а другие не могут пойти работать из-за существующих в обществе коронавирусных ограничений. И проблема тут даже не столько в самом экономическом кризисе, сколько в том, что общество к этому кризису не готово. «Многие американцы не готовы пережить экономический застой. По состоянию на конец 2020 года почти две трети семей жили от зарплаты до зарплаты, а более половины имеют сбережения менее чем на три месяца. У четверти сбережений нет вообще», – напоминает Кристин Тейт.

Собственно, американская экономическая система не заточена на создание сбережений. Низкие процентные ставки по депозитам не дают стимула класть туда деньги, а нынешняя высокая инфляция эти сбережения банально съедает.

Все готовы

По мнению Финтана О'Тула, написавшего статью для издания Atlantic, большая часть американской культуры уже готова к началу гражданской войны. «А для тех, кого раньше называли крайне правыми, а теперь стоит считать просто вооруженным крылом Республиканской партии, неизбежность гражданской войны является данностью», – говорит автор.

По его мнению, Америка поляризована не просто политически, но также экономически и культурно.

«Даже реакция на глобальную пандемию превратилась в зону межфракционных боевых действий. Система федерального управления дает меньшинству способность расстраивать и подавлять большинство. Большая часть американского медийного дискурса токсична, а половина двухпартийной системы вступила в постдемократическую фазу. И что является уникальным среди развитых государств, американская система допускает существование нескольких сотен частных армий, оснащенных боевым вооружением», – пишет автор.

Да, чисто теоретически все это можно изменить через глубокие реформы – однако американская политическая система с трудом поддается такого рода глубинным изменениям. Точнее, не поддается им без большой войны.