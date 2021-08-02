Акаев поможет Киргизии вернуть приватизированное в 90-х

В понедельник в Киргизию вернулся первый президент страны Аскар Акаев. Он был свергнут в ходе «цветной революции» в 2005 году и с тех пор находился в розыске. В частности, его обвиняли в невыгодной для страны продаже крупнейшего золотого рудника канадцам. Однако после допроса Акаев направился вовсе не в СИЗО, а к нынешнему главе государства, которому он поможет национализировать приватизированное в 90-х.

Первый президент Киргизии Аскар Акаев, свергнутый «цветной революцией» 2005 года, после 16 лет изгнания вернулся на родину. Бывший глава государства, которого нынешние киргизские власти в начале июля объявили в международный розыск по коррупционному делу, в понедельник прибыл из Москвы в Бишкек и явился на допрос в Госкомитет национальной безопасности (ГКНБ). После беседы со следователями экс-президент оповестил о планах вернуться в Россию уже через несколько дней.

За несколько часов до этого из заявлений ГКНБ можно было сделать совсем другие выводы. «В результате принятых ГКНБ мер, 2 августа бывший президент Аскар Акаев был доставлен в город Бишкек, после чего незамедлительно передан межведомственной следственной группе», – цитировал Sputnik Кыргызстан сообщение силовой структуры. Ожидалось, что бывший президент отправится под стражу как один из главных фигурантов дела о заведомо невыгодной приватизации золоторудного месторождения Кумтор.

Но, как заявил Акаев, он прибыл, чтобы помочь следствию. Экс-глава государства рассказал о встрече с нынешним президентом Садыром Жапаровым, и поблагодарил его за возможность вернуться на родину. «Вы знаете, что ко мне есть претензии по Кумтору. Здесь, в ГКНБ, меня приняли с радушием. Очень внимательное отношение», – цитирует Акаева портал 24.kg.

«Когда я разговаривал с президентом Жапаровым, он сказал, что сегодня в Бишкек приедет Аскар Акаев. Насколько мне известно, он согласился сотрудничать со следствием. Ни о какой сделке речи не идет. Он добровольно принял решение приехать», – рассказал бывший премьер-министр Киргизии Феликс Кулов, который в разное время также занимал посты главы МВД республики и мэра столицы, Бишкека. Таким образом, экс-президент отнюдь не принудительно был доставлен на беседу со следователями, хотя изначально складывалось впечатление, что именно он должен был стать главным фигурантом громкого процесса.

Акаева, напомним, обвиняли в подписании заведомо невыгодного контракта с канадской компанией Cameco в начале 1990-х, по которому рудник, дающий до 12% ВВП республики, «ушел» из республиканской собственности. В результате серии реструктуризаций, киргизское государство распоряжается лишь четвертью акций Кумтора, а реальным владельцем рудника остается канадская фирма Centerra Gold Inc.

Одновременно с Акаевым в розыск по тому же делу объявили второго президента Киргизии Курманбека Бакиева (свергнут революцией 2010 года, сейчас живет в Минске). Как сообщало РИА Новости, следователи проверяют причастность к заключению заранее невыгодных для республики договоров с канадскими компаниями Алмазбека Атамбаева и Сооронбая Жээнбекова – соответственно четвертого и пятого президентов республики. «Если что-то выйдет, они будут привлечены к ответственности», – пообещал глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

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Для шестого, действующего президента Жапарова, который пришел к власти на волне очередной революции в 2020 году, вопрос о Кумторе – принципиальный. Именно на нем нынешний лидер сделал свою политическую карьеру. Десять лет назад оппозиционный кандидат Жапаров организовывал кампанию за национализацию рудника, обвинял управляющую кампанию в экологических нарушениях и коррупции. В 2012 митинг за национализацию Кумтора, который устроил в столице республики Бишкеке Жапаров и Ташиев, перерос в попытку штурма парламента. Нынешних президента и главу ГКНБ обвинили в попытке переворота. Жапаров бежал из страны, вернулся в 2017-м и был посажен в СИЗО, откуда во время октябрьской революции 2020-го его освободила толпа, ведомая тем же Ташиевым.

А в мае нынешнего года новая власть, исполняя обещания, данные во время переворота, начала процесс национализации Кумтора. В офисах совместной компании прошли обыски. Канадцы получили претензию на 4 млрд долларов за экологический ущерб за время эксплуатации месторождения. Канадцы в ответ подали в суд Нью-Йорка иск о банкротстве совместных с Киргизией компаний «Кумтор Голд Компани» и «Кумтор Оперейтинг Компани». После этого все счета и активы совместной предприятий за рубежом были заблокированы.

Высказывались мнения, что показания Акаева помогут Киргизии вернуть в суде Южного округа Нью-Йорка доступ к активам совместной канадско-киргизской компании. Как полагает Кулов, Акаев действительно может стать важным свидетелем на процессе по делу о золотом руднике.

«Президент Жапаров сказал, что готов пойти ему навстречу, – передал собеседник подробности разговора с главой государства. – Я расцениваю это как шаг великодушия с его стороны. Что касается мотивации бывшего президента, то с одной стороны, им движет желание помочь своей стране в ситуации, связанной с золоторудным месторождением, а с другой – он хочет восстановить свое доброе имя». Кулов добавил, что

«в силу почтенного возраста для Акаева сейчас вопрос репутации – превыше всего».

Экс-президенту сейчас, напомним, 76 лет. Акаеву вряд ли что-то грозит и с точки зрения буквы закона, отметил собеседник. «С точки зрения юриспруденции, срок давности этого дела уже истек, – пояснил Кулов. – Прошло более 20 лет, а в Киргизии срок давности по делам о коррупции составляет 15 лет. Поэтому все сроки прошли, и Акаев не может быть осужден».

«Нынешние власти Киргизии проводят политику национализации основных ресурсов страны. Те, кто контролируют золоторудное месторождение Кумтор, те управляют политической системой в Киргизии», - сказал газете ВЗГЛЯД гендиректор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин. Он прогнозирует – показания Акаева, который подписал первую сделку о передаче рудника канадцам, сыграют решающую роль.

«Бывший президент Киргизии должен дезавуировать схему, которая произошла с месторождением в 90-е годы. Акаев нужен действующему президенту Жапарову для дачи показания в следственных и судебных органах на стороне действующей власти. Эксперт считает, что такое положение вещей выгодно и самому экс-главе страны: с него будет снято уголовное преследование», – пояснил эксперт.

Добавим, что бывший советник Акаева Бекболот Талгарбеков, который представляет интересы свергнутого в 2005 году президента, заверил агентство Sputnik Киргизия – прилет Акаева в Бишкек никак не повлияет политическую обстановку в республике, поскольку первый президент еще 16 лет назад ушел из политики. Никаких уголовных дел в отношении Акаева в Киргизии не возбуждено, заявил Талгарбеков. Он уверен – экс-президент максимум через 5 дней вернется в Москву.

Напомним, что, перебравшись в Россию после «цветной революции», бывший глава Киргизии вернулся к научной карьере (до избрания президентом он возглавлял Академию наук республики). Известно, что Акаев сотрудничал с МГУ, в 2006-м был избран иностранным членом Российской академии наук, а сейчас руководит лабораторией мониторинга рисков социально-политической дестабилизации НИИ «Высшая школа экономики».