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15 июня, вторник  |  Последнее обновление — 20:11  |  vz.ru
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/ЕРА/ТАСС
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Как депортация предотвратила антисоветский мятеж в Прибалтике

Латвия. Мемориал жертв депортации 1941 года на станции Торнякалнс okupacijasmuzejs.lv
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    Россия поставила НАТО в некомфортное положение

    Члены НАТО очень не любят терпеть моральное поражение    15 июня 2021, 19:20
    Фото: REUTERS/Arben Celi
    Текст: Евгений Крутиков

    Страны НАТО вновь крайне недовольны Россией – теперь по поводу составленного МИД РФ списка «недружественных государств». Казалось бы, этот список – всего лишь констатация факта, фиксация на бумаге той агрессивной политики, которую проводит Запад по отношению к России. Почему же этот статус так нервирует и Чехию, и США, и многих других?

    В итоговом заявлении саммита НАТО от 14 июня содержится призыв к России исключить из списка недружественных стран, который недавно был введен, США и Чехию. «Мы призываем Россию отменить включение Чешской Республики и Соединенных Штатов Америки в список «недружественных стран» и воздерживаться от любых других шагов, не соответствующих положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях», – говорится в итоговом документе саммита.

    Кроме того, на итоговой пресс-конференции канцлер ФРГ Ангела Меркель пожаловалась на то, что Россия враждебно настроена к НАТО и не рассматривает его «как партнера». Все это можно было бы воспринять как некую просьбу «дружить» и первый робкий шаг к разрядке напряженности, если бы не контекст.

    Исключить США и Чехию из списка «недружественных стран», конечно, не единственное требование, которое руководство НАТО выдвинуло Москве в преддверии встречи российского и американского президентов завтра в Женеве. Но, пожалуй, самое неожиданное.

    Во-первых, пока в этом списке никого, кроме американцев и чехов, нет. И это для Москвы не вопрос отношений с блоком НАТО, а обстоятельства двухстороннего диалога (или его отсутствия) с Вашингтоном и Прагой. Эти страны рассматриваются «недружественными» не потому, что они входят в НАТО, а потому что индивидуально ведут себя недружественно по отношению к РФ. Мария Захарова даже написала в своем «Твиттере»: «Либо прекращаете придумывать истории про «Петрова и Боширова» и на этом основании вводить санкции, либо не удивляетесь, что недружественные и в списках».

    Во-вторых, сомнительно выглядит отсыл к Венской конвенции. Там ничего не сказано о том, как следует называть те или иные страны или какую политику в отношении них надо вести. Да хоть земляным червяком называй, но не нарушая принцип экстерриториальности посольства и прочие протокольные моменты.

    От того, что Чехия теперь официально недружественная страна, к ее послу в Москве все равно будут обращаться «Ваше Превосходительство», и в начале и в конце каждого мидовского документа будут просить его «принять наши глубочайшие уверения в уважении». Венская конвенция в основном об этом, а не об определении статуса отношений между странами, даже если они ниже плинтуса.

    Другой вопрос, по какой причине НАТО вдруг озаботилось «недружественным» статусом США и Чехии. Тут сошлось несколько обстоятельств.

    Действительно, статус «недружественной страны» резко ограничивает оперативные возможности дипломатов этого государства в стране пребывания.

    О радикальном сокращении численности персонала дипломатических учреждений уже сказаны тысячи слов. Но по определению прекращается деятельность всех разнообразных НКО, связанных с недружественными странами. А это существенный удар по той стратегии, которую использовали «недружественные» и примкнувшие к ним на протяжении десятилетий.

    И на самом деле главной проблемой был не шпионаж как таковой. С этой сферой жизни все понятно – люди делают свою работу. Главная проблема была в последовательном выращивании западными странами целого поколения россиян, мышление которых в результате деятельности таких НКО и псевдообразовательных организаций оказалось заточено «под Запад». Эта работа началась еще в конце 1980-х годов и не прекращается до сих пор. И она разрушительней и опасней, чем деятельность тысячи шпионов. Потеря этого инструмента очень болезненно воспринимается и США, и Чехией.

    Сейчас приходится наблюдать в некоторых западных СМИ резкий всплеск интереса к этому вопросу на фоне ситуации в Белоруссии. Даже такие далекие от этого страны, как Бельгия и Нидерланды, всерьез обсуждают именно такую стратегию: резкое увеличение числа «образовательных» НКО для молодых белорусов и специализированных учебных заведений, где их будут «учить демократии». И это не только освоение грантов, а вполне реальный инструмент стратегического противостояния.

    Второй пласт – политико-лингвистический и смысловой. Само существование списка недружественных стран на бумаге оформляет проблему. То есть констатируется тот факт, что эти страны ведут себя, скажем так, неправильно по отношению к России. Чувствовать себя в этом положении им несколько неприятно. И США, и просвещенная Европа привыкли считать себя моральным эталоном, а когда тебе говорят, что ты недружественный, не friendly, и вообще ведешь себя нехорошо – это для них некомфортная обстановка.

    Ну и, наконец, едва ли не самое важное. Все эти разговоры, включая выступление Ангелы Меркель, ведутся на фоне создания новой концепции НАТО. Старая как бы устарела, и на саммите 14 июня решили, что нужно написать новую, в которой учитывалась бы совокупная угроза Китая и России и «гибридные войны».

    Российский список недружественных стран, в котором пока только два фигуранта, стал жупелом, с помощью которого можно демонстрировать «агрессивность» Москвы.

    Собственно, Меркель примерно так и формулирует: «Это (разработка новой стратегии НАТО – прим. ВЗГЛЯД) связано с тем, что, с одной стороны, Россия не воспринимает НАТО как партнера, таково, во всяком случае, единодушное мнение тех, кто сегодня принимал участие в саммите. Россия, к сожалению, рассматривает (НАТО – прим. ВЗГЛЯД) спустя более чем 30 лет с окончания холодной войны как противника. Тем не менее я за это сегодня в очередной раз высказалась, двойная стратегия – с одной стороны, сдерживание и самооборона, с другой стороны, готовность к переговорам – является очень важной».

    При этом понятно, что до того, как та же Прага сдаст назад, никто ее из списка не вычеркнет. То есть это требование НАТО по определению невыполнимо, как и все остальные, которые они выкатили 14 июня. Но с пропагандистской точки зрения можно будет потом сказать, что мы их просили, а они «агрессивные».

    Обращает на себя внимание еще один момент. На самом деле в итоговом заявлении НАТО и на последовавшей пресс-конференции не написано и не прозвучало никаких реальных предложений по смягчению напряженности между сторонами.

    Скорее наоборот – все эти невыполнимые требования, включая и исключение кого-то из списка недружественных стран, больше похожи на агрессивные ультиматумы. А никак не шаги навстречу. Первые лица государств и функционеры альянса говорили исключительно об «агрессии» со стороны России и Китая, а не о путях выхода из кризиса.

    Замглавы российского МИДа Александр Грушко в интервью «Интерфаксу» сказал, что страны Североатлантического альянса демонстрируют «психологию осажденной крепости». По словам Грушко, члены альянса видят «угрозы со всех азимутов – кругом вызовы и противники на 360 градусов». Кроме того, у них «явная проблема с причинно-следственными связями», считает дипломат. Также Грушко заявил, что странам НАТО «хорошо бы было посмотреться в зеркало», прежде чем высказывать свои ожидания от действий партнеров на международной арене.

    Так что вряд ли стоит воспринимать требование «очистить» список недружественных государств как некий шаг к примирению и разрядке. Это больше похоже на пропагандистскую уловку, нежели на реальное предложение.


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