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Путин назвал самый важный вопрос перед встречей с Байденом

13 июня, воскресенье  |  Последнее обновление — 13:24  |  vz.ru
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Борца с педофилами объявили «шпионом Москвы»

Янис Адамсонс не случайно был задержан именно сейчас Saeima/wikipedia.org
Очередной шпионский скандал в Прибалтике затронул одного из самых популярных латвийских депутатов. Янис Адамсонс обвиняется в десятках эпизодов шпионажа в пользу России. Чем известен этот яркий политик и почему обвинения в его адрес связывают с дискредитацией «прорусской» партии Латвии и со встречей Путина с Байденом?  Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

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    Борца с педофилами объявили «шпионом Москвы»

    Янис Адамсонс не случайно был задержан именно сейчас    13 июня 2021, 13:06
    Фото: Saeima/wikipedia.org
    Текст: Валентин Жуков

    Очередной шпионский скандал в Прибалтике затронул одного из самых популярных латвийских депутатов. Янис Адамсонс обвиняется в десятках эпизодов шпионажа в пользу России. Чем известен этот яркий политик и почему обвинения в его адрес связывают с дискредитацией «прорусской» партии Латвии и со встречей Путина с Байденом?

    Янис Адамсонс – личность крайне примечательная. В свое время он начинал карьеру в пограничной службе советского Тихоокеанского флота, причем зарекомендовал себя там одним из наиболее умных, знающих и активных офицеров. Именно там он заработал прозвище «Капитан Акула», намертво приклеившееся к нему на всю последующую жизнь. В 1991-м, когда СССР разваливался, Адамсонс принял решение покинуть погранслужбу и вернуться на родину.

    Опытный офицер оказался востребован в молодом государстве – сначала «Капитан Акула» возглавил пограничную службу Латвийской Республики, а в 1994-м стал министром внутренних дел.

    Неустрашимый борец с преступностью

    Руководя министерством, Адамсонс решительно повел борьбу с терзавшей республику, как и остальное постсоветское пространство, организованной преступностью – и добился на этом поприще за два года больших успехов. В частности, он приложил много труда, чтобы обезвредить группировку, возглавляемую «королем латвийского рэкета» Иваном Харитоновым. В 1995-м Адамсонсу пришлось оставить министерство – так как после очередных парламентских выборов сменилось и правительство. Однако он без проблем избрался в Сейм по списку правящей тогда партии «Латвийский путь». Авторитет его был очень высок.

    В 1999-м Адамсонса поставили во главе парламентской комиссии, которой поручили расследовать слухи о педофилии в среде высшего латвийского чиновничества – информация об этом накануне появилась в прессе. Возглавляемая Адамсонсом комиссия быстро пришла к выводу, что журналисты не лгали. При этом, Адамсонс столкнулся с противодействием прокуратуры, пытавшейся выгораживать подозреваемых – среди которых оказался сам тогдашний премьер-министр Латвии Андрис Шкеле. «Комиссия занялась самостоятельным расследованием, мы нашли свидетелей и достаточно быстро установили, что подозрения журналистов имеют все основания», – рассказывал позже «Капитан Акула».

    Расследователи сосредоточилось на рижском модельном агентстве Logos centrs, под вывеской которого и осуществлялась преступная деятельность. В итоге, по словам Адамсонса, следственная комиссия вышла «на большую международную сеть, на фирмы, которые специализируются на использовании в порнобизнесе несовершеннолетних».

    «Нити педофилии и поставки живого товара тянутся в Финляндию, Норвегию, Швецию, Россию, Словакию, Германию, Данию, Великобританию, США», – утверждал политик. Также следственная комиссия установила, что причастные к деятельности агентства Logos centrs Айнарс Эйсакс, Ингус Тунс и их подельник Юрий Юрьев в советское время тайно работали на КГБ. Полученные в КГБ навыки они продолжали использовать и в постсоветскую эпоху. Они подпаивали юношей, совершали в их отношении развратные действия, а сделанные во время этого фотографии потом использовали для «вербовки» «моделей».

    В числе высокопоставленных клиентов Logos centrs комиссия назвала Шкеле, министра юстиции Валдиса Биркавса и гендиректора Службы госдоходов (налоговое ведомство) Андрея Сончикса. По словам Адамсонса, он собрал свидетельские показания, позволившие ему с трибуны Сейма высказать такое обвинение.

    Резонанс был невероятный, новость о латвийском «педофилгейте» попала на первые полосы мировой прессы. Президент Вайра Вике-Фрейберга назвала 17 февраля черным днем для Латвии и ее международного образа. Глава государства встретилась с Адамсонсом и попросила в кратчайший срок представить все имеющиеся у него доказательства ответственным органам. В ответ Адамсонс заявил о своем недоверии латвийской прокуратуре.

    Замятый «педофилгейт»

    Вике-Фрейберга посоветовала Капитану Акуле передать все материалы судье Верховного суда Вольдемару Чижевскому, который как раз и занимался проверкой деятельности генпрокуратуры. В свою очередь, в генпрокуратуре вступились за обвиненных Адамсонсом высокопоставленных чиновников и начали уголовное дело по статье «Оскорбление чести и клевета в средствах массовой информации». Глава парламентской фракции Народной партии Гундарс Берзиньш объявил, что против его однопартийца Андриса Шкеле затеяна провокация – возможно, с участием «иностранных спецслужб». Поскольку о «педофилгейте» активнее всего сообщали российские СМИ, депутат предположил, что провокацию устроили спецслужбы именно этого государства.

    В конце концов, генпрокуратуре под давлением доказательств пришлось всё-таки арестовать Айнарса Эйсакса. «Правда, находясь на свободе столько времени и беспрепятственно выезжая за границу (в том числе и в Москву), он основательно замел следы. Очевидно, было важно, чтобы он смог скрыть кое-какие материалы», – предполагал Адамсонс. Делом Эйсакса, Тунса и их сообщников занялась латвийская полиция.

    По итогам расследования правоохранительные органы выявили 214 преступных эпизодов – причем, как выяснилось в сексуальных целях использовалось 61 лицо, еще не достигшее совершеннолетия. Всего обвинения в организации постыдной торговли сексуальными услугами подростков были выдвинуты семи лицам, четверо из которых являлись сотрудниками Logos centrs. В ходе судебного процесса «технологии совращения», которыми пользовались подсудимые, получили широкую огласку. В итоге, Эйсакс и его сообщники получили относительно небольшие сроки заключения – от двух с половиной до пяти лет.

    Скандал стал мощным ударом по политической карьере Андриса Шкеле, который 12 апреля 2000 года вместе со всем своим кабинетом подал в отставку. Однако никому из чиновников, названных Янисом Адамсонсом, официальные обвинения вручены так и не были. 1 августа 2000 года Генеральная прокуратура Латвии закрыла дела возможной причастности высших чиновников к делу о педофилии – «по отсутствию состава преступления». Сам «Капитан Акула» позже объяснял это тем, что руководство прокуратуры якобы материально мотивировали на такое решение. Он жаловался, что на представленных им свидетелей оказывали давление. «Вот свидетель в полиции подтверждает свои показания, данные в следственной комиссии Сейма, о причастности высоких должностных лиц к педофилии, один к одному повторяет их и в Генпрокуратуре. А ему предлагается: мол, иди парень, подумай еще раз, иначе за клевету из свидетеля превратишься в обвиняемого», – сетовал Адамсонс.

    В итоге крайним сделали самого Адамсонса. Его недруги вспомнили, что советские погранвойска, в которых он служил когда-то, являлись структурами КГБ – а в Латвии экс-кагебистам законодательно запрещено избираться и работать на государственных постах. В 2002 году «Капитана Акулу» признали бывшим «агентом КГБ» – со всеми вытекающими последствиями. Адамсонс пытался оспорить наложенные на него ограничения в латвийском суде, но бесполезно. А в 2006 году латвийский суд приговорил его к уплате штрафа в 11 тысяч 700 латов (около 15 тысяч евро) - за «распространение заведомо ложных сведений» об Андрисе Шкеле, Валдисе Биркавсе и Андрее Сончиксе.

    Правда, позже «Капитан Акула» сумел несколько отыграться. Через Европейский суд по правам человека он отвоевал себе право снова избираться в Латвии. Впоследствии избиратели всякий раз оказывали ему кредит доверия, достаточный для того, чтобы снова и снова оказываться в Сейме. Адамсонс является депутатом парламента от оппозиционной партии «Согласие», за которую голосуют в основном русскоязычные жители страны.

    Это не случайно – Янис Адамсонс пользуется популярностью главным образом у русских жителей Латвии. Более того, за последние годы он сделал немало публичных заявлений, при знакомстве с которыми у многих в Латвии наверняка волосы вставали дыбом от ужаса. Можно было лишь диву даваться, что латвийский парламентарий способен произносить подобные вещи. Человека, высказывающего подобные вещи, просто не могли не назначить «русским шпионом» - это был лишь вопрос времени.

    Например, Адамсонс говорил, что радуется тому, что Крым вошел в состав России – в противном случае, с его точки зрения, во всей Европе могла бы начаться крупная война. По его мнению, начав операцию в Сирии, Россия спасла тем самым от террористов не только себя, но и Европу. Он остро критиковал национал-радикалов и призывал к сотрудничеству с Россией – в том числе в сфере борьбы с терроризмом.

    Адамсонс говорил, что информационная атака, которую страны Запада ведут против Владимира Путина, является признаком бессильной злобы на удачливого государственного деятеля, ведущего самостоятельный курс своей страны. Адамсонс отрицательно отзывался о размещении в Прибалтике войск НАТО, предупреждая, что альянс способен устроить провокацию у границ России.

    Ловушка для Капитана Акулы

    В последние полтора года про Адамсонса мало что было слышно – долетали лишь известия, что у 64-летнего политика большие проблемы со здоровьем. И вдруг 10 июня прокуратура Латвии подала в Сейм запрос о снятии с Адамсонса депутатской неприкосновенности и взятии его под стражу. Политика обвинили в тайной работе на Россию и пояснили, что речь идет о 43 эпизодах шпионажа. По версии Службы госбезопасности (СГБ), политик последние четыре года передавал россиянам информацию о бюджете армии, закупках и восточной границе. При этом, как выяснило агентство LETA, хотя Адамсонс и числился в составе парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, но доступа к государственной тайне у него не было.

    Детали обвинения от депутатов скрыли, но премьер-министр Кришьянис Кариньш и глава парламентской комиссии по национальной безопасности Марис Кучинскис заявили, что подозрения в адрес Капитана Акулы очень серьезные. Большинством голосом парламент проголосовал за арест Адамсонса. Дом политика целый день обыскивали агенты СГБ, а его самого взяли под стражу. Он лишь успел сказать агентству LETA: «Мафиозные структуры в нашем государстве нанесли ответный удар. Грехов за собой не ощущаю. Что ни принял бы Сейм, мне сложно комментировать то, чего я даже не знаю. Я не имею ни малейшего понятия, что мне инкриминируют».

    Сопредседатель оппозиционной партии «Русский союз Латвии» Мирослав Митрофанов сказал газете ВЗГЛЯД, что арест Адамсонса совпал по времени с задержанием в Варшаве политолога Януша Недзвецкого, также обвиненного в «шпионаже на Россию». По мнению Митрофанова, это совпадение может свидетельствовать о большой геополитической игре, затеянной накануне встречи Владимира Путина и Джозефа Байдена.

    «Что-то такое большое должно случиться, что понадобился этнический латыш, депутат "прорусской" партии, которого нужно показать латвийскому народу и международной общественности, как «российского шпиона». Я очень сомневаюсь в том, что он действительно являлся шпионом – ведь государство не позаботилось о том, чтобы опубликовать какие-то сколько-нибудь подробные данные. С кем он был связан? Кому сообщал секретные данные? Упомянутые «43 эпизода» – не более чем голословные заявления. Допуска к секретной информации Адамсонс не имел, а те заседания парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, которые он посещал в качестве депутата – на них обсуждались какие-то рутинные дела, о которых знал любой журналист», - пояснил Митрофанов.

    Характерно, что ряд коллег Адамсонса по парламентской фракции «Согласия» устранились от его активной защиты. Лишь четверо «согласистов» голосовали против его выдачи для ареста, четверо воздержались, а одиннадцать вовсе не участвовали в голосовании. В связи с этим политолог Александр Носович отмечает, что если «Согласие» сейчас парализовал страх, и его деятели, вместо того чтобы действовать, прячутся и пытаются сделать вид, что их нет, значит, они смирились с тем, что «русскую партию» в Латвии будут уничтожать, и единственное, на что им остается надеяться, это индивидуальное спасение.

    По словам Носовича, стратегия власти понятна: уничтожить к следующим парламентским выборам самую популярную партию Латвии.

    «Хотя бы чтобы избавить себя от задаваемых уже десять лет неудобных вопросов: почему партия, получившая на выборах лучший результат, остается в оппозиции, а правительство формирует партия, показавшая худший результат и едва-едва преодолевшая пятипроцентный порог прохождения в парламент? Разве же это демократия? Чтобы покончить, наконец, с этими разговорами, нужно, чтобы "Согласие" через полтора года набрало на выборах однозначный процент голосов и превратилось в мелкую маргинальную партию, для которой в принципе не может быть речи о каких-то там коалициях», - отмечает эксперт.

    Для этого, по его словам, необходима тотальная дискредитация «Согласия» - но намечающаяся сейчас тактика власти по отношению к неугодной партии вселяет ее членам небольшой оптимизм. «Если атакуют не всю партию сразу, а вытаскивают по одному, то у меня еще есть шанс договориться, заключить сделку, спастись. А для этого первое дело - молчать!», - иронически пишет Носович.

    Он добавляет, что образцом здесь для «согласистов» служит бывший их лидер Нил Ушаков. Когда его обвинили в коррупции, он договорился не претендовать больше на лидерство в латвийской политике и благополучно сбежал от уголовного дела в Брюссель, в уютное кресло депутата европарламента. «К такой "истории успеха", похоже, и будут стремиться его однопартийцы. Пусть их уничтожат морально, пусть их партию уничтожат политически и даже, может быть, юридически. Главное - не сесть в тюрьму с формулировкой "русский шпион"», - заключает эксперт.


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