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Посольство России в Словакии назвало абсурдными обвинения в адрес сотрудников дипмиссии

22 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 22:45  |  vz.ru
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    Врачей Киргизии заставили ядом «лечить» от коронавируса

    Президент Киргизии в процессе изготовления «лекарства от коронавируса»    22 апреля 2021, 22:22
    Фото: кадр из видео
    Текст: Евгений Погребняк

    Фантастического абсурда скандал разгорается в Киргизии: президент страны лично в своей резиденции занимается изготовлением «лекарства» от COVID-19, а министр здравоохранения заставляет врачей лечить пациентов этим никому в мире не ведомым снадобьем. О каком «препарате» идет речь и какие последствия на самом деле наступают при его применении?

    Борьба с коронавирусом в Киргизии сегодня напоминает нелепый и трагический анекдот. Сначала в киргизских СМИ стала появляться информация, что в местных больницах коронавирусных больных лечат настойкой из иссык-кульского корня, более известной как аконит. Затем внезапно это подтвердил в своих соцсетях лично президент Киргизии Садыр Жапаров.

    «Наши врачи нашли способ лечения заболевания за день-два на начальной стадии. Узнать о лекарстве можно из видеоматериалов», – сообщил глава государства у себя в «Фейсбуке». К публикации был прикреплен видеоролик, на котором несколько ребят в кустарных условиях разливают по баклажкам ту самую настойку. Позже выяснилось, что это происходит прямо в государственной резиденции президента Киргизии «Ала-Арча».

    Также президент заявил, что он лично занимается дозировкой при изготовлении препарата и никто другой пока этого делать не может. Более того – изобрел это «лекарство» сам Жапаров, когда в прошлом году сидел в тюрьме. Жапаров также заявил, что якобы вылечил им от коронавируса тысячу заключенных.

    В медицинском сообществе страны поднялась буря удивленного возмущения. Все задаются вопросом – что вообще происходит? Министр здравоохранения Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев собрал пресс-конференцию, на которой попытался успокоить людей личным примером. В прямом эфире он выпил чашку неизвестной жидкости, утверждая, что это та самая настойка аконита.

    Министр публично подтвердил, что изготовлением настойки занимается лично президент страны, а он, министр, ему в этом помогает. Попутно Бейшеналиев сообщил, что в стране лечат коронавирус этой настойкой еще с лета прошлого года – и вылечили уже несколько сотен человек, хотя ранее и не сообщали об этом. Правда, никаких внятных ответов по поводу испытания этого снадобья министр здравоохранения дать не смог. «Всю ответственность я беру на себя», – заверил он.

    К восхвалению «чудо-препарата» подключили даже главный национальный телеканал Киргизии ОТРК. В эфир на всю страну был выпущен репортаж, в котором расхваливались результаты лечения настойкой – в частности, было сказано, что «лекарство» эффективно не только для лечения COVID-19, но и при других болезнях.

    В качестве эксперта под видом народного «лекаря» ОТРК взял интервью у Хашима Зайналиева, известного в Киргизии лжеврача, у которого нет даже базового медицинского образования. Он в домашних условиях открыл «клинику», где принимал людей с тяжелыми заболеваниями. Одной из пациенток он провел операцию по удалению рака груди, она скончалась прямо на операционном столе. После этого случая суд запретил ему заниматься врачебной практикой. «Информацию об иссык-кульском корне мы получили из уст министра здравоохранения, он обратился к нетрадиционной медицине. Соответственно, нужно было обратиться к человеку, который разбирается в этой теме, и дать его позицию», – оправдывался гендиректор ОТРК Бахтияр Алиев.

    Результаты масштабной пиар-кампании со стороны высших чиновников государства не заставили себя ждать. Жители Киргизии стали самостоятельно готовить и употреблять отвар из иссык-кульского корня. Появились первые отравившиеся, которые в тяжелом состоянии были госпитализированы.

    Однако за это брать на себя ответственность министр здравоохранения не спешит. По его словам, настойку люди изготавливали самостоятельно (т. е. они пили, по его словам, не ту настойку, которую президент изготавливает в госрезиденции, с другой дозировкой). «Пострадавшие наш отвар не получали. Надо же сначала спросить, от чего люди отравились. Это онкологические больные, сами употребляли уже давно. При раковых заболеваниях желудка давным-давно применяют аконит. Тот, кто им назначил народное лечение, дозу, наверное, не рассчитал», – сказал Бейшеналиев.

    О чем же идет речь? В Киргизии действительно распространено растение, которое все специалисты считают ядовитым. На киргизском языке оно называется «уу коргошун», что в дословном переводе означает «ядовитый свинец». Однако на русском языке для его обозначения пользуются простонародным названием «иссык-кульский корень».

    Специалист по доказательной медицине Бермет Барыктабасова говорит, что врачей заставляют в больницах лечить пациентов этой настойкой, и это прямо нарушает все нормы и правила лечения больных. «Медики настолько запуганы и забиты, что ведущие клинические больницы согласились исполнять устный приказ министра, – заявила Барыктабасова газете ВЗГЛЯД. – Некоторые медики вместо настойки дают пациентам обычный чай и таблетки от кашля, поскольку официального приказа на применение настойки нет и вся ответственность будет на них. Это очень опасная ситуация, полностью нарушен закон об обращении лекарственных средств. Также это является незаконной лечебной деятельностью и незаконным проведением испытаний препарата на людях».

    В стране нарастает кампания по требованию отставки министра здравоохранения и лишения его научных степеней. Активисты на сайте www.change.org запустили петицию с этими требованиями. Некоторые требуют привлечь его и к уголовной ответственности. По мнению юристов, нарушен целый ряд статей Уголовного кодекса Киргизии.

    В частности, налицо незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ, незаконное производство и реализация лекарственных средств. сокрытие или искажение информации об обстоятельствах, создающих опасность для людей и др.

    «За всю историю медицины мы впервые сталкиваемся с таким явлением. Была схожая ситуация, когда в двухтысячные годы замминистра здравоохранения тоже раздавал научным центрам всякие отвары в баклажках за безумные деньги. Никто ему ничего не мог сказать, потому что это было связано с политикой. Но такое у нас впервые», – говорит Бермет Барыктабасова.

    Происходящим возмущаются и в парламенте Киргизии. Некоторые депутаты также потребовали уволить министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева (которого, впрочем, они сами и назначили). «Министр поддерживает знахарство, пропагандирует лечение иссык-кульским корнем. У нас что, нет врачей? Киргизская медицина имеет вес в мировом сообществе, а нынешними действиями министра весь имидж сошел на нет, осуществляется пропаганда знахарства», – говорит депутат Жанар Акаев.

    О роли президента страны в происходящем депутаты красноречиво молчат. Тем временем сам президент Жапаров явно заподозрил что-то неладное и удалил из «Фейсбука» и «Инстаграма» свои публикации с рекламой настойки аконита.


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