Испанский певец брошен в тюрьму за восхваление Сталина и СССР

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18 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 18:45  |  vz.ru
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Построенный «Северный поток – 2» могут использовать против России

«Северный поток – 2» и украинский транзит несовместимы Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
Не исключено, что США смягчат свою позицию по поводу газопровода «Северный поток – 2» – по крайней мере, такую надежду не оставляет Германия, с которой Вашингтон сейчас ведет по данному поводу переговоры. Какими именно могут быть условия этих договоренностей и как российский газопровод будет работать после введения в строй? Подробности...
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Думские партии нашли главную идею для выборов

Путин посоветовал думцам на выборах не ругаться между собой, а «демонстрировать зрелость» дискуссии Михаил Климентьев/ТАСС
В том, чтобы предстоящие выборы в Госдуму прошли достойно и честно, заинтересованы все. Об этом в ходе встречи с лидерами парламентских фракций заявил президент Владимир Путин, призвав политиков проявить патриотическую сплоченность. Защита суверенитета России и традиционных ценностей, комментируют политологи, стала главной предвыборной идеей всех парламентских партий. Подробности...
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Почему черные актеры теперь играют белых

Отмечается, что фильм прольет феминистский свет на жизнь и казнь Болейн, переосмыслив ее борьбу с патриархальным обществом Англии времен Тюдоров Channel 5
Новость о том, что британский телеканал утвердил на главную роль в сериале об Анне Болейн чернокожую актрису, вызвала в России насмешки и воспоминания о неграх – русских князьях в более раннем сериале про Екатерину II. Как выяснилось позднее, про российскую императрицу изначально снимали комедию. С Анной Болейн все тоже не просто: у кастингов со «сменой цвета» есть серьезные основания. Подробности...
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Российское электричество спасает Украину от катастрофы

Созданные в СССР энергетические связи до сих пор спасают Украину MAXIM SHEMETOV/Reuters
Украина переживает колоссальный энергетический кризис – и если бы не помощь из России и Белоруссии, в стране случилась бы настоящая катастрофа. Виной тому, конечно, исключительно холодная зима, но далеко не только она одна. Не последнюю роль в происходящем играют склоки между украинскими олигархами и желание присоединиться к энергосистеме Евросоюза. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Андрей Мягков спасал маленьких людей от самих себя

Юрий Васильев
Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Лукашин, Новосельцев, Карандышев — одними этими ролями Мягков сделал для ухода от вредного тезиса «маленький человек = хороший человек» больше, чем вся великая русская литература после ее преступного очарования разночинством как таковым. Подробности...
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Памятник Ивану-дураку на Лубянке не снесут

Сергей Лукьяненко
Сергей Лукьяненко, писатель
И впрямь – снесли на Лубянке памятник Дзержинскому сгоряча, примерно так же, как и царя когда-то радостно свергли, а теперь задумались – стоило ли? Ну, правда, других же проблем нет. Подробности...
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Фашисты ненавидели именно советских пленных

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
18 февраля 1945 года в нацистском концлагере был зверски замучен советский генерал Дмитрий Карбышев. Немцы не смогли склонить его к сотрудничеству – за это Карбышев заплатил жизнью. А что было с «обычными» советскими пленными? Подробности...
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У кого больше прав на Курильские острова?

США заморозило

«Супер Марио» пришел к власти

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Умер Андрей Мягков

В четверг в возрасте 82 лет от острой сердечной недостаточности скончался народный артист РСФСР Андрей Мягков. Актер запомнился зрителю по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Гараж» и «Служебный роман». Коллеги называют Мягкова изумительным артистом, которому были доступны и сентимент, и драма, и трагедия, и философия
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Взрыв газа разрушил здание супермаркета во Владикавказе

Утром в пятницу, 12 февраля, в супермаркете на окраине Владикавказа прогремел мощный взрыв. Здание магазина полностью разрушено. Жертв нет, одного человека достали живым из-под завалов. Причиной инцидента называют разгерметизацию баллонов с газом
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    Испанский певец брошен в тюрьму за восхваление Сталина и СССР

    Пабло Хасель арестован за свои высказывания    18 февраля 2021, 17:48
    Фото: REUTERS/Lorena Sopena
    Текст: Владимир Добрынин

    Массовые беспорядки и столкновения с полицией охватили несколько городов Испании – а все из-за ареста человека, который уверяет, что «СССР вернется». За что взят под стражу певец Пабло Хасель, почему он ненавидит испанскую демократию и монархию и откуда у него возникло восхищение Советским Союзом?

    Испанский рэпер Пабло Ривадулья Дуро, более известный под сценическим псевдонимом Пабло Хасель, взятым в честь одного из персонажей сборника рассказов арабской литературы, наконец-то сядет в тюрьму. Нескольким десяткам полицейских, чтобы повязать певца, пришлось угрожать штурмом помещений университета Лериды. Певец там забаррикадировался и провел ночь в окружении полусотни своих сторонников. Но в конце концов все прошло без жертв и битья стекол, хотя кое-какое задымление помещений было, как это видно на выложенных в испанских изданиях кадрах. Садясь в полицейскую машину после задержания, Хасель крикнул: «Смерть фашистскому государству!», «Они никогда не заставят нас замолчать!»

    Пабло Ривадулья родился в Лериде (Льейда – каталонский вариант названия города) в 1988 году. Как и большинство каталонцев, он не в восторге от нахождения их автономии в составе испанского королевства, и это нашло отражение в его творчестве, которое в основном посвящено критике королевской семьи и ее деятельности. Другие темы, на которые живо откликается Хасель, – современная демократия, которую он описывает как тиранию.

    Откуда взялась у Пабло, мягко говоря, нелюбовь к испанскому монарху? Возможно, дело в том, что, с его точки зрения, правительство покрывает махинации ушедшего в отставку короля, вынужденного покинуть свою страну из-за подозрений в незаконном получении от саудовских коллег 65 млн евро и неуплате с них налогов.

    Испанские СМИ считают, что он в слишком раннем возрасте «книги стал читать» и в них «крепко набрался каких-то новых правил». Книги оказались не теми, какими надо, в результате «его мировоззрение сформировалось под воздействием таких личностей, как Владимир Маяковский, Иосиф Сталин и Че Гевара». Таков был путь Пабло в Коммунистическую партию Испании (воссозданную) – испанская аббревиатура CPE(r). Партия была основана в 1975 году за несколько дней до смерти диктатора Франко – то есть как раз накануне наступления торжества демократии. Которую Пабло воспринял буквально и провозглашенными ценностями которой (в частности, свободой выражения мнения) по достижении разумного возраста решил воспользоваться.

    Власти высказывания терпели, пока Хасель не решил вступиться за посаженого в тюрьму на 17 лет генерального секретаря CPE(r) Мануэля Переса Мартинеса.

    Товарища Аренаса (партийная кличка генсека) упрятали за решетку при причине его «принадлежности к Группе антифашистского сопротивления (GRAPO)». Группа была создана в 1975 (за несколько месяцев до ухода Франко в мир иной), провозгласила своей идеологией марксизм-ленинизм и антифашизм, а целью – построение в Испании «народной, федеративной и социалистической республики». GRAPO в Евросоюзе и в США считается террористической организацией.

    GRAPO считалась «вооруженным крылом» Коммунистической партии. Действовала в конце 70-х – начале 80-х годов прошлого века. На ее счету около 80 убитых полицейских. Деньги на свои акции группировка добывала сама, вымогая их у бизнесменов и ограбив однажды отделение банка Banco del Noroeste. Социальной поддержкой не пользовалась. Одиночки, называвшие себя членами группировки, время от времени проводили мелкие акции вплоть до 2011 года.

    «GRAPO была самообороной против империализма и его преступлений», «Я думаю о пулях, до которых никогда не дотянутся нацистские судьи» – такие высказывания Пабло Хаселя испанские суды трактуют как пропаганду терроризма. В конце концов, кто такой Хасель? Согласно строчкам приговоров суда, человек, поддерживающий и прославляющий терроризм. Но сам терактов не совершавший. Восхищающийся чужой брутальностью, примерно так же, как 14-летние подростки с удовольствием обмениваются между собой мнениями о подвигах пирата Питера Блада и ему подобных корсаров.

    Впервые Хаселя арестовали в Лериде в октябре 2011 года, практически сразу после выхода его клипа Democracia su puta madre (наиболее близко к цензурному варианту можно перевести как «Демократия, вашу мать»), посвященного судьбе товарища Аренаса. Рэпера приговорили к двум годам лишения свободы условно «за восхваление терроризма в текстах песен».

    В 2017 году прокуратура потребовала добавить ему еще «пятерочку» за «оскорбления короны, а также клевету на государство», публикуемые в соцсетях. В 2018 году его приговорили к двум годам и одному дню лишения свободы, затем сократили срок до девяти месяцев, а процесс подачи и рассмотрения апелляции затянулся до января 2021 года. В это время испанские СМИ занялись анализом «64 твитов и высказываний, за которые он сел».

    Наиболее впечатляющими признаны такие:

    «GRAPO была самообороной против империализма и его преступлений».

    «Бандит из Бурбонов [король Хуан Карлос I] тусовался с саудовской монархией, среди тех, кто финансирует ИГИЛ. Все остается по-старому».

    «Если народ так любит монархию, как нам рассказывает власть, пусть отпустят королевскую семью без сопровождения на наши улицы».

    «Ада Колау [мэр Барселоны] не будет называть короля преступником за продажу оружия Саудовской Аравии или за роскошное проживание ценой нищеты большинства народа».

    «Очередную семью выселили из дома, отключив им прежде воду и свет: капитализм - это варварство, естественно, я ностальгирую по СССР».

    «Сталин – выдающийся вождь, отправлявший коррупционеров в ГУЛАГ. Надо вернуть то общество, которым он управлял! Какие бы манипуляции с трактовкой исторических событий ни предпринимали, он все равно остается героем для миллионов русских, жаждущих освобождения от капиталистического ига и от тех, кто их предал».

    «Я виновен в осознании того, что капитализм – это корень проблемы. Что он служит интересам кучки толстосумов, которые нас эксплуатируют».

    «СССР вернется, вернется непременно. поскольку без социализма нет будущего. Все больше народов встанет на путь коммунизма, а эксплуататоры будут добывать руду в Сибири».

    «Феминизм «эксплуататоров в юбке» не представляет интересов женщины из рабочего класса».

    К СССР в современной испанской прессе особенное отношение. Ведущие газеты страны регулярно описывают, какими героическими усилиями, замерзая в окопах и питаясь чем попало, испанская Голубая дивизия участвовала в гитлеровской блокаде Ленинграда. А тут – молодой человек, восхваляющий тот самый СССР, что выстоял в войне и победил.

    13 февраля в Мадриде, где свирепствует коронавирусный карантин, состоялась демонстрация в память о «голубых» бойцах, приуроченная к дате окончательного разгрома их в Красном Бору в 1943-м. На марш трех сотен нацистов из организации Juventud Patriota de Madrid (молодые патриоты Мадрида) было получено официальное разрешение властей. В то самое время, когда и троим-то на улице остановиться поболтать запрещено. И получить разрешение на какое-либо шествие вообще (а противокарантинное – в особенности) невозможно.

    Британская Би-би-си прямым текстом указывает, что «испанский рэпер Пабло Хасель приговорен к тюрьме за оскорбление короля». Только Испания этого не замечает.

    О Навальном, кстати, главные газеты пиренейского королевства в этот день предпочли умолчать: как-то противоречат требования «немедленно выпустить российского политического заключенного» с посадкой музыканта, нарушающего покой страны лишь своими песнями и твитами. Больше того, вице-премьер испанского правительства Пабло Иглесиас на днях высказался: «Как мы можем считать нашу страну демократией, если политические конфликты перестали регулироваться через политические каналы, а решаются в итоге через суд и полицию?»

    Стандартная формулировка, которую любят использовать российские либералы: «за слова сажать нельзя, настоящая демократия так не делает». Как видим, очень даже делает, и на самом испанском верху это признано.

    На следующий день в нескольких городах Испании начались стихийные демонстрации с требованиями освободить рэпера и призывами к полиции «не применять насилие». Около 200 деятелей искусства страны, в том числе кинорежиссер Педро Альмодовар и известный актер Хавьер Бардем, подписали петицию с требованием «пересмотреть законодательство о клевете и не приравнивать критику монархии к терроризму».

    Мирными протесты оставались недолго – уже в среду они переросли в стычки с полицией, применением бутылок и камней в качестве «оружия пролетариата» с одной стороны и цивилизованного ответа слезоточивым газом и резиновыми пулями с другой. К утру четверга, 18 февраля количество задержанных в Мадриде, Барселоне, Жироне, Лериде исчислялось десятками.


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