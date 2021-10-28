США испуганы новейшим оружием Китая

На редкость тревожная реакция наблюдается и среди высших американских военных, и в ведущих американских СМИ в ответ на запуск Китаем загадочного космического аппарата. Событие сравнивают даже с запуском первого спутника Земли. О чем идет речь, почему угроза для США более чем реальна - и какое отношение к этому имеют старые советские разработки?

До последнего времени США считали ядерный потенциал Китая недостаточным для нанесения эффективного удара по Соединённым Штатам. Однако успешное испытание Пекином гиперзвуковых боевых блоков показывает, что даже несколько десятков таких боеголовок может прорвать нынешнюю или любую перспективную систему ПРО США и нанести Америке неприемлемый ущерб.

Пекин все отрицает

Испытания китайского гиперзвукового оружия, которые якобы состоялись еще в августе 2021 года, вызвали настоящую панику у военных и спецслужб США. «Нас застали врасплох»: именно под таким заголовком вышел материал в издании Financial Times десять дней тому назад, где журналисты со ссылкой на источники в разведслужбах США сообщили о реакции на указанное китайское испытание. Ну а на этой неделе «масла в огонь» подлило профильное издание Defense One, которое сообщило, что Пентагон серьезно воспринял секретный запуск китайского аппарата и «оценивает последствия указанных испытаний».

Более того. Глава Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли и вовсе сравнил это испытание по значимости с запуском СССР первого спутника Земли в 1957 году. Иначе говоря, американские военные полагают, что Китай запустил на орбиту нечто если не принципиально новое, то в любом случае дающее китайцам исключительные ударные возможности. Которых у них раньше не было.

Впрочем, еще в прошлый понедельник Китай опроверг сообщения об испытании гиперзвукового оружия. По версии МИД КНР, испытывалась не гиперзвуковая ракета, способная нести ядерный заряд, но, напротив – некая космическая технология, которая могла бы стать удобным и дешевым способом использовать космос в мирных целях. В таком варианте трактовки событий речь может идти о проекте китайского «космического челнока», испытания которого признают и подтверждают в Пекине. КНР действительно сообщал об успешном первом полете многоразового суборбитального корабля.

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Заявление об испытательном полете такого объекта появилось еще 19 июля, на сайте государственной Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации (CASC), на третий день после запуска космоплана. Согласно этой информации, челнок стартовал с военного космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби, после чего совершил горизонтальную посадку на аэродроме Алашань-Юци во Внутренней Монголии, примерно в 220 км к юго-востоку от точки запуска.

А вот об возможном августовском испытании ни СASC, ни МИД КНР ничего не сообщали – вплоть до недавней публикации в FT. Хотя, казалось бы, что скрывать? Ведь в ответном заявлении китайского МИДа речь теперь идет об «обычном испытании с целью проверки технологии повторного использования космического аппарата», хотя никаких иных подробностей в этом сообщении не приведено.

Такой вариант событий вполне вероятен для случая космоплана, на котором настаивает Китай: тогда речь идет уже не о «коротком подскоке» за пределы атмосферы на 220 км по горизонтали, а о полноценном низкоорбитальном полете, который мог быть продолжен и на несколько витков вокруг Земли. Как ни крути – достижение, о котором вполне могло сообщить та же CASC. Но не сообщило. Почему?

Возможно – потому, что это все-таки был не мирный космоплан, а настоящий гиперзвуковой управляемый боевой блок (УББ). Существование и испытания которого КНР признавать не хочет, но вынужден скрывать за удобной личиной «космоплана». Эдакий «мирный китайский трактор», выведенный на орбиту вокруг Земли.

Что такое гиперзвуковой УББ?

Гиперзвуковой УББ представляет из себя высокоскоростной планер, который может двигаться в атмосфере Земли с гиперзвуковыми скоростями, причем по управляемой, а не баллистической траектории. Последнее замечание тут особенно важное, так как любая боеголовка обычной МБР на своем космическом и на конечном участке траектории всегда летит с гиперзвуковой скоростью. Но – не маневрирует. Поэтому перехватить баллистическую цель хоть и сложно, но все-таки возможно, а вот гиперзвуковой УББ – практически нереально.

Десяток таких блоков могут легко прорвать любую, даже перспективную систему ПРО и нанести США чудовищный ущерб. Если же таких УББ будет хотя бы полсотни, то запустивший их противник Америки сможет просто стереть США в ответном ядерном ударе, даже имея с десяток МБР.

Что самое смешное, именно США спровоцировали эту гонку гиперзвукового оружия, выйдя из договоров по ПРО и ДРСМД. Таким образом США только вынудили Россию, Китай и даже КНДР вложиться в гонку гиперзвуковых вооружений. В России гиперзвуковые УББ «Авангард» стоят на боевом дежурстве ещё с конца 2019 года. Теперь их аналоги вскорости могут появится и у Пекина и Пхеньяна, где Ким Чен Ын, особо не скрываясь, в конце сентября 2021 года уже объявил об успешном испытании гиперзвукового оружия.

Если не учитывать этого «северокорейского чертика из табакерки», Китай все это время формально шел в гиперзвуковой гонке только третьим – после России и США. Китайский гиперзвуковой блок под условным названием WU-14 успешно испытывался еще в 2014-15 годах. Но после этого китайская программа гиперзвукового оружия, казалось бы, застыла: новости о ней перестали приходить, а о дальнейшей судьбе блока WU-14 ничего не было известно. Теперь же существует ненулевая вероятность того, что Китай получил в свое распоряжение аналог российского «Авангарда», обойдя США на крутом повороте и став вторым в мире обладателем действующего, причем – глобального гиперзвукового оружия.

А вот в США гиперзвуковые блоки так и не вылезли из «коротких штанишек», показав весьма невнятные результаты на кратких испытаниях в 2011-2014 годах. Тогда некое изделие под условным названием AHW (Advanced Hypersonic Wheapon) дважды разгоняли до гиперзвуковых скоростей, но, судя по всему, управляемого полета так и не добились. Теперь же в США теперь лихорадочно ищут выход из такого стратегического отставания. В марте 2019 года Управление перспективных исследовательских проектов (DARPA) Минобороны США заключило контракт с компанией Raytheon на 63,3 миллиона долларов для развития концепции гиперзвукового тактического блока. Однако пока что такого оружия у США нет. И самые оптимистичные оценки говорят, что появится оно не раньше 2025 года.

Что могли испытать в КНР?

Скорее всего, и КНР и КНДР во многом опирались на советские разработки в области гиперзвука, которые они могли получить на Украине. Разработки маневрирующих боевых блоков велись в СССР ещё с конца 1970-х годов. Сейчас уже рассекречен факт, что тогда для знаменитой МБР Р-36М2 «Воевода» (SS-18 Satan в западной классификации) в днепропетровском ОКБ «Южное» разрабатывали управляемый боевой блок 15Ф178.

Он был оснащен аэродинамической системой маневрирования – отклоняемый конус на носу блока на гиперзвуковых скоростях позволял управлять блоком без применения двигателей. Впрочем, вариант активного маневра в этом УББ также был предусмотрен: для этого на блоке устанавливались баки с сжатой углекислотой. Конечно, это не было настоящим гиперзвуковым двигателем, как на современной российской гиперзвуковой ПКР «Циркон», но для целей уклонения от ракет ПРО такой двигательной системы блоку вполне хватало. В 1980-х годах было проведено шесть испытаний этого УББ, но затем произошла катастрофа распада СССР и днепропетровский разработчик гиперзвукового блока оказался с производителем, Оренбургским машзаводом, в разных странах.

Однако полученный задел в России был сохранен и положен в основу последующих работ.

Так, в 1987 году подмосковным «НПО Машиностроение» в городе Реутов были начаты работы по созданию МБР «Альбатрос» с маневрирующим и планирующим гиперзвуковыми блоками, которые, входя в атмосферу по баллистическим траекториям и со скоростями, сравнимыми с первой космической – 17-22M, что на высоте в 100 км соответствуют абсолютной скорости в 5,8-7,5 км/с.

Такие блоки могут несколько раз «нырять» в атмосферу Земли, постепенно теряя скорость, но за счет аэродинамического маневра снова выходя за пределы атмосферы нашей планеты. В результате таких последовательных гиперзвуковых маневров УББ могли отклоняться от начальной баллистической траектории на несколько тысяч километров, а «ныряния» в атмосферу позволяли блокам эффективно уходить от систем ПРО. Кроме того, УББ за счет такого практически глобального маневра, который позволяет даже обогнуть Землю, может поражать цели в непредсказуемых местах и с неожиданных направлений, не прикрытых системами обнаружения боеголовок или комплексами ПВО и ПРО.

В начале 1990-х годов работы над МБР «Альбатрос» и гиперзвуковыми блоками для неё, на фоне общего упадка ВПК в России, были прекращены. Но уже через несколько лет на месте закрытой темы «Альбатроса» были начаты новые разработки, приведшие в итоге к созданию гиперзвуковых блоков «Авангард» для МБР «Ярс», как и для других ракет нового поколения – «Сармата» и «Булавы».

Поэтому использование такого же задела по гиперзвуковым УББ в Китае и КНДР вполне вероятно могло привести к созданий аналогичного оружия в этих странах, просто с небольшим лагом по времени, который фактически составил небольшой срок – около пяти лет.