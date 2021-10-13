«Открытое небо» с Европой убьет авиаотрасль Украины

Украина подписала соглашение об «открытом небе» с Евросоюзом. Таким образом в Киеве надеются «расширить авиасообщение со странами Европы». Однако местные авиакомпании восприняли это соглашение с опаской. Почему Киев пошел на этот шаг и чем обернется для Украины интеграция в воздушное пространство Европы?

Накануне Украина и Европейский Союз подписали долгожданное для Киева соглашение об «открытом небе». Переговоры по этому вопросу начались еще в эпоху президентства Леонида Кучмы и активно продолжались в период правления Виктора Януковича, однако по ряду причин подписание соглашения постоянно откладывалось вплоть до октября текущего года и было приурочено к саммиту Украина – ЕС.

Цель соглашения на уровне деклараций – уравнять в правах украинские и европейские авиакомпании, снять монополию на отдельные маршруты, установленную двусторонними договорами, а также облегчить открытие новых маршрутов между украинскими и европейскими городами. Благодаря этому якобы должны снизиться цены на билеты для украинских туристов.

Как передает «Европейская правда», одним из последствий подписания соглашения должен быть выход на украинский рынок новых лоукост-авиакомпаний и повышение туристической привлекательности Украины.

На практике же соглашение невыгодно для украинских авиакомпаний, потому что отныне европейские перевозчики получают право осуществлять внутренние перелеты между городами Украины, в то время как их украинские конкуренты лишены такой возможности. «Летать между различными аэропортами украинские авиакомпании смогут только при условии, если начало или конец маршрута будет на Украине», – цитирует ВВС отраслевого юриста из Киева Андрея Гука.

Украинские перевозчики и вовсе видят в новом соглашении угрозу своему существованию. Любопытно, что они говорили об этом заранее. «Мы платим акциз на топливо, НДС внутри страны. Дополнительная возможность для иностранных компаний выбирать без ограничений пункты вылета с Украины еще больше усугубит несправедливость в отношении украинских компаний, поскольку они таких преференций для полетов между городами Европы почему-то не получили», – сказал в сентябре Евгений Дыхне, гендиректор «Международных авиалиний Украины», и без того находящихся на грани банкротства.

Крупнейший лоукост-перевозчик SkyUp также заранее предупреждал, что новое соглашение навредит авиаотрасли страны и не принесет долгосрочной выгоды для пассажиров. В компании напомнили, что во время пандемии почти все европейские авиакомпании получили финансовую поддержку либо из бюджета ЕС, либо из бюджетов своих стран, а иногда – из обоих источников, в то время как украинские компании такой поддержки не получили. То есть

«соглашение построено таким образом, что в нем учтены экономические интересы только одной стороны – Евросоюза».

Однако президент Зеленский и его команда к этим аргументам не прислушались. «Теперь авиаотрасль Украины либо еще больше пострадает, либо окончательно умрет, поскольку европейские перевозчики просто вытеснят своих конкурентов внутри Украины», – считает авиаэкспет Роман Гусаров.

В итоге украинский авиарынок будет поглощен европейскими компаниями. «Чтобы вытеснить конкурента с рынка, достаточно лишь пару месяцев подемпинговать, то есть снизить цены на полеты, и после 3-4 месяцев простоя конкурент уже не сможет восстановиться. – считает он. – А европейские компании, обладая большими финансовыми ресурсами, сделают это одним щелчком пальцев. Так что опасения украинских авиакомпаний не напрасны».

«Аналогичная ситуация была и в других странах Восточной Европы. Например, латвийская «Air Baltic» обанкротилась именно по этой причине. Ее до сих пор пытаются реанимировать, вливая дополнительные финансы, но тщетно – компания уже не жилец. То же самое было и с венгерской авиакомпанией «Malev», которая быстро исчезла, как только на горизонте появились авиаперевозчики из Германии и Австрии», – пояснил эксперт.

«Выгоды от такого соглашения Украина могла бы получить только при определенных условиях, – уверен он. – Во-первых, растущее благосостояние граждан Украины потянуло бы за собой укрупнение отечественного авиарынка и расширение направлений для путешествий. Но на сегодняшний день этого нет». Более того, не факт, что приход на украинский рынок европейских компаний увеличит пассажиропоток. «Да, сначала они снизят цены, но после банкротства украинских авиакомпаний поднимут их еще выше», – объяснил Гусаров.

«Во-вторых, Украина могла бы выиграть за счет своего выгодного транзитного расположения, но только при условии хороших отношений с Россией. Однако и здесь все мимо: транзит через Украину для России фактически закрыт, и здесь даже украинские аэропорты не смогут получить выгоду за счет российского пассажиропотока. Кроме того, при полетах в Азию украинские авиакомпании не могут пользоваться воздушным пространством России, из-за чего они сократили большинство рейсов», – полагает эксперт. «Так что от этого соглашения Украина как государство потеряет гораздо больше, чем приобретет, – констатировал Гусаров. – Но в данном случае

украинскому правительству важен сам символ продолжения движения по линии интеграции с Евросоюзом.

Это сродни введению безвизового режима, когда Киев добился лишь того, чтобы значительная часть населения страны уехала на заработки в Европу. Украинский бюджет от этого ничего не получил. Так будет и с «открытым небом».

«Такое соглашение не подписал бы ни один нормальный политик. Его мог подписать только артист. Звездам эстрады многое можно простить, но не такие договоры. По факту Украина сдала свой рынок авиаперевозок европейским компаниям», – пояснил одесский экономист, политолог Иван Лизан.

По его словам, соглашение имело бы смысл, если его заключить со страной с примерно сопоставимым рынком авиаперевозок. «Поэтому подписывать соглашения с государствами, где сфера авиаперевозок развита куда лучше, чем на Украине, это тупик. Европейские компании теперь получают огромные преимущества лишь потому, что у них больше самолетов, квалифицированных кадров, денег и возможностей для субсидирования многих направлений», – указал эксперт.

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«Возможно, кто-то надеется на то, что этот договор позволит украинским авиакомпаниям в будущем зайти на рынки какой-то страны ЕС, но и здесь, я уверен, все будет так же, как и с соглашением об ассоциации с ЕС: внутренний рынок сдали, получили квоты по небольшой группе товаров и исчерпали их в первых числах января. И так ежегодно. Теоретически, договор будет выгоден для украинских мигрантов, которые по безвизу летают в Польшу и Финляндию на уборку кукурузы и клубники. Но украинские авиакомпании будут умирать, а те, кто их обслуживал – терять работу», – прогнозирует аналитик.

Впрочем, как считают эксперты, решение Киева пойти на невыгодную сделку продиктовано пропагандистскими целями, поскольку саммит Украина – ЕС не дал Зеленскому нужных результатов. Это заметили и европейские эксперты. «Евросоюз разочарован застоем реформ на Украине, а Зеленский разочарован отсутствием перспектив вступления в ЕС. Отношения между Брюсселем и Киевом охладели», – резюмирует швейцарское издание Neue Zurcher Zeitung.

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