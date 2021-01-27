Албанский чиновник потешил амбиции за счет российского дипломата

Очередной антироссийский демарш устроила одна из стран Европы. На этот раз речь идет о небольшом балканском государстве Албания – и дело вовсе не в «русских шпионах» или чем-то подобном. Ради чего Тирана пошла на нарушение важнейших дипломатических правил? Судя по всему, перед нами сюжет, связанный с внутриполитическими интригами и амбициями одного очень молодого чиновника.

МИД России заявил, что не оставит без ответа высылку из Албании первого секретаря российского посольства в Тиране Алексея Кривошеева. Напомним, что ранее МИД Албании объявил сотрудника российского посольства персоной нон грата якобы из-за нарушения им антикоронавирусного режима.

Население Албании – меньше трех миллионов человек. Но в этой политической песочнице бушуют настоящие политические штормы. Год назад, например, Гент Цакай выслал из страны двух иранских дипломатов при похожих обстоятельствах. Сейчас досталось российскому посольству, хотя детали высылки Алексея Кривошеева, конечно, не лезут ни в какие дипломатические ворота.

Албанская сторона утверждает, что несколько раз начиная с апреля прошлого года обращалась к российскому послу Михаилу Афанасьеву по поводу несоблюдения Кривошеевым мер по борьбе с коронавирусом. При этом сама нота албанского МИДа написана по всем канонам дипломатического этикета с уверениями в дружбе и пожеланиями и дальше укреплять и развивать албано-российские отношения.

У российской стороны совсем другая версия, и сказать, что на Смоленской площади возмущены – это ничего не сказать. Во-первых, албанцы, несмотря на желание соблюсти этикет, все-таки прокололись в главном: они публично озвучили фамилию высылаемого российского дипломата, а это абсолютно неприемлемо.

Бывает, что фамилии высылаемых по тем или причинам утекают в информационное поле, но никогда такую утечку не допускают публично официальные структуры.

Во-вторых, посол Афанасьев утверждает, что это вообще первый случай, когда фамилия первого секретаря Алексея Кривошеева появилась в переписке или в устном обсуждении (МИД Албании утруждать себя писаниной не стал и объявил Кривошеева персоной нон грата вербальной нотой, то есть устным заявлением). Ранее никто из албанского МИДа на Кривошеева не жаловался. Ни по поводу коронавируса, ни по какой-либо другой причине. То есть албанцы, мягко говоря, говорят неправду.

Летом прошлого года исполняющий обязанности министра иностранных дел и министра Европы (в Албании это два разных министерства, но человек один) Гент Цакай в беседе с послом Афанасьевым высказал «весьма спорные претензии» в адрес совсем другого российского дипломата. Было бы некорректно обсуждать это в деталях, но албанцам исторически не нравится, когда российские дипломаты путешествуют по стране на автомобилях. Никто не утверждает, что в июле прошлого года именно это ставилось в претензию, но автомобильные поездки, скажем, к морю – наиболее распространенная мотивация в Тиране для разнообразных упреков в адрес российских дипломатов.

Хотя, может быть, речь действительно шла о соблюдении антикоронавирусных мер или что похуже. И это была именно что беседа, а не вербальная нота со стороны и. о. министра Цакая. У албанского министра никаких весомых доказательств не нашлось, на чем и разошлись. Эпизод забылся. Более из албанского МИДа никаких жалоб не поступало не только на Кривошеева (он тут вообще был ни при чем), но и на того россиянина, которого в чем-то там обвиняли.

В конце ноября у Михаила Кривошеева действительно был диагностирован коронавирус, и он со всей семьей сел на двухнедельную самоизоляцию.

К работе он приступил только после того, как два теста на ковид оказались отрицательными. Делались эти тесты согласно всем принятым в Албании нормам. Албанский МИД не предъявляет никаких доказательств, что Кривошеев что-то там нарушил или еще что-либо нехорошее совершил. Этим Тирана только усугубляет свое положение. «Считаем, что выдвинутые в его (Кривошеева) адрес обвинения беспочвенны и носят надуманный характер. На фоне этого заверения албанской стороны в стремлении к развитию дружественных отношений вызывают сомнения», – подчеркивают в посольстве.

В самой Албании в этой связи активно вспоминают события 2018 года, когда в русле массовых высылок российских дипломатов после «случая Скрипалей» Тирана объявила персонами нон грата двух россиян, в том числе и военного атташе Владислава Борисова. Надо сказать, что до сих пор эта должность в посольстве в Тиране вакантна, а вооруженные силы РФ в Албании представлены на уровне помощника атташе (Дмитрий Бычков). Вторым высланным был, как и Кривошеев, первый секретарь Алексей Балашов. Нравится им высылать первых секретарей.

Проблема, видимо, все-таки не в коронавирусе, а в и. о. министра Европы и иностранных дел Албании Генте Цакае. Молодому человеку ровно 30 лет, он едва ли не самый молодой министр на европейском континенте. При этом родился и вырос он в Косово, откуда был хирургически извлечен европейскими органами и после небольшой модернизации пересажен в «большую» Албанию. Там он должен был отвечать за «евроинтеграцию» Тираны и все, что с этим связано, включая временное председательство Албании в разного рода европейских структурах, в частности в ОБСЕ.

Гент Цакай – не просто и. о. Он дважды и. о. Дело в том, что президент Албании Илир Мета в январе 2019 года категорически отказался утверждать 29-летнего европейского импланта на должность министра иностранных дел. При этом с подачи европейцев Гент Цакай считается чуть ли не вундеркиндом, у него штук пять различных дипломов по философии, политике и праву всяких бельгийских и венгерских университетов. А президент Мета сослался как раз на отсутствие «достаточной компетентности» Гента Цакая для того, чтобы занимать такую высокую должность.

Скандал длился долго, поскольку президент Мета на дух не переносит премьер-министра Эди Рама и блокирует многие его решения и назначения. Этот затянувшийся политический кризис периодически приводит к столкновениям в Тиране. Однажды в полицейский участок забрали даже жену президента Илира Меты Монику Крюемази, которая возглавляет пропрезидентскую (то есть, ее мужа) Демократическую партию. Буянила и жгла машины. В итоге премьер Рама сам взял на себя обязанности министра иностранных дел, а Гент Цакай получил странный статус «действующего министра». По-нашему – исполняющего обязанности.

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И тут в декабре прошлого года (то есть в тот период, когда Алексей Кривошеев сидел на самоизоляции) Гент Цакай объявил, что он уходит в отставку с позиции и. о. Объяснил он это тем, что свою миссию по евроинтеграции Албании и председательству в ОБСЕ он выполнил на отлично, а в Албании начинается предвыборная кампания. Дело в том, что в Тиране ходят упорные слухи, что Эди Рама готовит молодого вундеркинда в свои преемники на посту премьер-министра от социалистической партии. С подачи Евросоюза или самостоятельно – сейчас не главное. Сам Цакай на фоне этих слухов заявил, что «претендовать на пост премьера не намерен», но верится в это плохо. Слишком уж амбициозен.

Но сейчас, на момент высылки российского дипломата, Гент Цакай обладает непонятным и удивительным статусом. Президент Мета его отставку не подписывает, поскольку вообще его министром не считает. Юридически пост главы МИД занимает премьер Эди Рама. Но он оставил Гента Цакая после его декабрьской отставки снова и. о.

В такой запутанной ситуации Цакаю как воздух нужна была какая-то такая подтверждающая его статус история.

Считается, что правительство социалиста Эди Рама слишком уж по албанским меркам мягкое, пытается не обострять отношения с Москвой и даже делает какие-то жесты в сторону Белграда. Но внутри него есть такой киндерсюрприз родом из Косово, который регулярно ездит на свою малую родину, где принимает участие в разного рода антисербских мероприятиях. Он вполне может получить голоса националистически настроенной части общества, в дополнение к тем, кто традиционно голосует за социалистов.

Повысить свой рейтинг перед началом предвыборной гонки он вполне мог вот таким экзотическим образом: на пустом месте попытаться унизить русских. А русские – они ведь, как утверждают в Албании, старшие братья сербов.

И ответ Москвы последует адекватный. Другое дело, что штат посольства Албании в Москве очень маленький. У них даже своего отдельного здания нет, они занимают пару квартир в доме ГлавУПДК. Там же и живет посол Албании в Москве Арбен Газиони. Если так и дальше пойдет, то он там вообще один останется.