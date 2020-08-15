Блокада Венесуэлы поставит вопрос о мощи российского ВМФ

Взгляд
15 августа, суббота  |  Последнее обновление — 15:56  |  vz.ru
Разделы

Запад боится наказания Лукашенко

Штаты используют излюбленный прием шантажа против Белоруссии Наталия Федосенко/ТАСС
США пригрозили Белоруссии остановить поставки американской нефти. В этом предостережении есть два интересных момента. Первый – это использование нефти как политического оружия, в чем сами Штаты постоянно обвиняют Россию. Второй – остановка поставок нефти из США не нанесет Белоруссии вреда. Почему же Америка использовала именно эту угрозу, ведь у Запада есть реальные рычаги давления на Минск? Подробности...
Перейти в раздел…

Российская политика меняется на фоне Минска и Хабаровска

Одна из причин политического оживления – россияне засиделись дома во время пандемии Артем Геодакян/ТАСС
Молодые партии могут составить на следующих думских выборах серьезную конкуренцию существующим политическим силам. Известности старых партийных брендов новые партии собираются противопоставить энергичность и свежий взгляд на решение острых социальных проблем. Насколько удачным будет их выход на политическую арену, покажет ближайший Единый день голосования. В любом случае, по мнению политологов, большая открытость российской избирательной системы способна оградить наше общество от эксцессов, подобных белорусским.  Подробности...
Перейти в раздел…

Что стоит за критикой российской вакцины от коронавируса

Российская вакцина стала первым в мире зарегистрированным средством от коронавируса Дмитрий Куракин/ТАСС
Зарубежный медицинский мир можно сравнить с муравейником, в который сунули палку. Такой эффект произвела регистрация первой в мире вакцины от COVID-19, заявил Александр Гинцбург, директор российского центра Гамалеи, в стенах которого и разработали лекарство. Западное фармацевтическое лобби боится за миллиардные прибыли, считает он. Но есть ли в негативных заявлениях иностранцев о российской вакцине и рациональное зерно? Подробности...
Перейти в раздел…

Запад приступил к дипломатическому свержению Лукашенко

Послы десятков стран Евросоюза дружно возложили цветы к могиле минского бомбиста Наталия Федосенко/ТАСС
Отдельная критика действий белорусских властей со стороны европейских политиков к концу рабочей недели приобрела массовый характер, а ее тон заметно ужесточился. Призывы прекратить насилие сменили категоричные требования немедленно освободить задержанных и провести новые демократические выборы. Президент Литвы Гитанас Науседа и вовсе отказался считать Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. По мнению экспертов, принудительные перевыборы станут приговором нынешним властям Белоруссии. Подробности...
Перейти в раздел…

Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
Перейти в раздел…

За беспорядками в Белоруссии видны уши польских спецслужб

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Белорусские протесты напоминают мне ситуацию в Ливии. И здесь и там – сильный лидер, находившийся у власти долгие годы, который был неугоден Штатам. Поддавшимся ажиотажу протеста жителям Белоруссии стоит задуматься – что будет с их страной дальше и кому это выгодно? Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Главное достижение СССР после спутника и лампочки Ильича

Дмитрий Волошин, сооснователь Otus.ru
Накопленные за 20 лет компромиссы с питанием, алкоголем, сидячим образом жизни и прочими излишествами нехорошими начинают активно подавать признаки жизни. И если в 40 это еще могут быть просто поклевки, то в 50 начнется шоу с конями. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Доверять нельзя контролировать

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Разочарованные сотрудники Facebook теперь бросают вызов Цукербергу и руководству на общих собраниях компании, устраивают виртуальные забастовки и задаются вопросом: «Делает ли их работа мир лучше?». Боюсь только, что финал у этой истории будет традиционным для западных «новых медиа». Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
Перейти в раздел…

Президент Лукашенко: устоит или нет?

Обсуждение: 10 комментариев

Белорусы пошли по польскому пути

Обсуждение: 9 комментариев

Тихановская сбежала из Белоруссии

Перейти в раздел…

В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
Подробности...

Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
Подробности...

Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Как возможная смена власти в Белоруссии скажется на отношениях между Москвой и Минском?
  • Они улучшатся

  • Они ухудшатся

  • Останутся прежними
В России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Вы будете делать себе эту прививку?
  • Да

  • Нет
Кому вы симпатизируете больше в политическом противостоянии в Белоруссии?
  • Лукашенко

  • Протестующим
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: В России произвели первую партию вакцины от коронавируса
    Путин и Лукашенко выразили уверенность в урегулировании ситуации в Белоруссии Белорусские пограничники не пропустили двух «альпинистов» из Польши Украинского священника выгнали из автобуса из-за слов о русской музыке Синоптики рассказали о погоде в Москве
    Слова Лукашенко возмутили Украину Сенатор США Линдси Грэм призвал к санкциям против Лукашенко США после «вопиющих неудач» СБ ООН захотели вернуть санкции против Ирана Сигал принял зачеты по комплексу ГТО в Костромской области
    Зеленский предрек «трагические последствия» после передачи Москве задержанных в Белоруссии россиян Цепкало похвалил Украину Врач Ефремова заявил об отсутствии у актера проблем с алкоголем Загитова подала документы на поступление в РАНХиГС

    оценка ситуации


    Сенатор США призвал остерегаться российских «зеленых человечков» в Белоруссии

    «повод для раздумий»


    Япония в годовщину капитуляции выразила раскаяние и обещала не воевать

    «был в шоке»


    Пашаев заявил о наличии доказательств невиновности Ефремова

    Видео

    Возвращение «вагнеровцев»


    Лукашенко сделал выбор в пользу России

    протесты в белоруссии


    Запад прощает Лукашенко больше, чем Януковичу

    гибель подлодки


    «Курск» хранит загадки спустя 20 лет после катастрофы

    внешние рынки


    Российское мясо распробовали за рубежом

    эпоха перемен


    Алексей Алешковский: Низы не знают, чего хотят, а верхи их не понимают

    новости Facebook


    Александр Малькевич: Доверять нельзя контролировать

    цветная революция


    Ирина Алкснис: Белоруссия проходит развилку, которую уже успешно прошла Россия

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Как возможная смена власти в Белоруссии скажется на отношениях между Москвой и Минском?

    Блокада Венесуэлы поставит вопрос о мощи российского ВМФ

    Надводная компонента ВМФ становится все более важна для России    15 августа 2020, 15:15
    Фото: Вадим Савицкий/ТАСС
    Текст: Александр Тимохин

    Как и было предсказано, США начали «охоту» на танкеры, которые доставляют туда иранское топливо в обход незаконных американских санкций. Эти действия США потенциально способны породить серьёзный международный кризис. И этот кризис может коснуться в том числе и России. Речь идет о том, какой Военно-морской флот нужен нашей стране и ради чего.

    12 августа появилось заявление неназванных источников в администрации Трампа о том, что США взяли под контроль груз танкера, доставлявших иранское топливо в Венесуэлу. По заявлениям американской прессы, четыре судна – «Луна», «Панди», «Беринг» и «Белла» идут в Хьюстон, Техас, чтобы сдать груз американским властям, которые должны его конфисковать. По сообщениям «Рейтер», речь о сдаче судов не идёт, они только перегрузят топливо на другие танкеры, с которых оно будет выгружено в США. Суда отключили свои транспондеры, и где они точно – неизвестно. Но в Венесуэлу они не пришли, и это главное.

    Охота на танкеры

    США конфискуют груз на том основании, что его продавцом является иранский гражданин Махмуд Маданипур, якобы связанный с Корпусом стражей исламской революции, который США считают террористической организацией. Военная сила при этом не использовалась. Американские источники предполагают, что для перехвата контроля над танкерами или их грузом использовались различные виды угроз судовладельцам. Впрочем, история говорит нам и о том, что вместо угроз американцы могли использовать подкуп – такие попытки были в прошлом.

    В целом в американских СМИ повсеместно упоминается, что это не был силовой захват. Даже слово, которое применяют американские журналисты, говорит об этом – во всех сообщениях используется глагол seized, который наши переводчики перевели как «захватили» (США захватили иранское топливо для Венесуэлы), тогда как правильный смысл – завладели.

    Это заявление не осталось без ответов с иранской стороны. Иранский посол в Каракасе заявил, что ни суда, ни судовладельцы не относятся к Ирану и назвал Трампа террористом. Иранское агентство «ИРНА» сообщило, что ни иранские суда, ни груз не были захвачены. Пресса сообщает, что ещё пять судов с иранским топливом продолжают идти в Венесуэлу. Видимо, вся эта путаница в информационных сообщениях скоро разрешится, и мы узнаем точные подробности.

    Более интересной и тревожной стала другая реакция со стороны Ирана. 12 августа иранские военнослужащие высадились с вертолёта на танкер «Вила» под флагом Либерии на международном фарватере в Ормузском проливе. Танкер удерживался иранцами пять часов. Находившийся рядом корабль ВМС США не предпринимал никаких мер. Иранцы таким образом явно намекают на свою способность сделать выход из Персидского залива очень затратным мероприятием.

    Похожие примеры в истории есть. В ходе так называемой «танкерной войны» в Персидском заливе Иран создал немало проблем для вывоза нефти (как, впрочем, и Ирак). Ирак сегодня разбит, а вот иранцы не перестают «делать намёки». В прошлый раз, когда иранцы систематически действовали против судоходства в Персидском заливе, США чуть не потеряли на иранском минном заграждении фрегат «Сэмюэл Робертс». А затем, в 1988 году, вынуждены были провести так называемую операцию «Богомол», в ходе которой ими были разрушены иранские нефтедобывающие (в прошлом) платформы, которые иранцы использовали как базы для противотанкерных операций, и уничтожено два иранских боевых корабля – один ударом с воздуха, второй в морском бою.

    Захват иранцами танкера нельзя расценить иначе, чем демонстрацию силы и готовности создать западным странам ответные проблемы. Сами иранцы были готовы даже выкупить танкеры у их судовладельцев, чтобы топливо дошло до Венесуэлы, но оно туда не дошло. Теперь, после американской акции, им, возможно, придётся действительно доставлять топливо в Венесуэлу на судах под своим флагом. А если США попытаются их остановить (и это уже можно будет сделать только силой), то на этот случай иранцы показывают свои возможности в Персидском заливе.

    Но что, если американцев не остановит и это? В таком случае возникает риск опасного кризиса в Персидском заливе – США заявляют себя как всемирного гаранта свободы судоходства в мире и не отреагировать на любые иранские систематические действия они не смогут. А реагировать придётся силой. Во-вторых - и вот это для России самое главное – проблемы в Венесуэле возникнут и у нас тоже.

    Венесуэльский вопрос

    Венесуэла – крупный покупатель российского оружия. Россия вложила в эту страну миллиарды долларов, и до того, как американцы начали прессовать её санкциями снаружи и саботажем изнутри, у нас были шансы на начало нескольких выгодных коммерческих проектов в этой стране. Более того, после того, как «Роснефть» вышла из всех своих активов в Венесуэле, собственником очень значительной части Венесуэльской нефти стало правительство Российской Федерации. Не напрямую, конечно же, а опосредованно. Таким образом, России есть что терять в этой стране, и это не какие-то там абстрактные геополитические интересы. Это деньги. Деньги за нефть, за оружие, за запчасти к оружию, и многое другое.

    А ещё это потеря репутации. Россия, заявившись в Венесуэлу в том виде, в котором это было сделано, фактически заявила о себе как о «поставщике безопасности», альтернативном США. Причём поставщике безопасности не только для Венесуэлы, а и для других не враждебных стран, «вложившихся» в эту страну, или собирающихся это сделать, вплоть до Китая. Отступим с этой позиции – потеряем все деньги, а работать с нами в Западном полушарии больше никто не будет.

    Но у России, при наличии серьёзных амбиций, есть две проблемы.

    Первая - сложности с быстрой монетизацией политических и военных побед. Чтобы сотрудничество с той или иной страной окупилось, нам нужна обычно масса времени. Иначе Сирия и Венесуэла уже давно сидели бы на рублёвых кредитах, а этого нет. Но с этим можно смириться, рано или поздно экономический эффект будет достигнут.

    Вторая проблема – наши амбиции плохо подкреплены материально. У нас нет инструментов для того, чтобы не дать кому-то лишить нас наших денег в той же Венесуэле силой. Ситуация отягощается откровенно некомпетентным руководством Николаса Мадуро, который тоже виновен в происходящей сейчас вялотекущей катастрофе.

    История с иранскими танкерами вполне может обнажить вторую проблему в очень острой форме. Если Вашингтону удастся блокировать поставки иранского топлива в Венесуэлу полностью, этой стране не подняться – имея нефть, она не имеет нефтепереработки, и вынуждена продавать нефть, покупая на вырученные деньги топливо. И тогда России надо будет или смириться с потерей всего, что вложено в эту страну, и сопутствующим политическим ущербом, или взять вопросы поставки топлива в Венесуэлу на себя. А это подразумевает необходимость доставлять его в эту страну своими танкерами. А свои танкеры подразумевают необходимость их защищать. Защищать их может только военно-морской флот. Причём, с учётом расстояний, на которых всё происходит – океанский флот.

    А вот с ним-то у нас проблемы. И мы уже были в подобной ситуации.

    Исторический пример и сегодняшние параллели

    В начале шестидесятых годов СССР вёл активную внешнюю политику, но не мог позволить себе иметь такие же вооружённые силы, которые могли позволить себе США. Советская армия в Европе вполне могла бы дойти до Ла-Манша. Сильно напрягшись – до Лиссабона. Но не дальше. Даже Ла-Манш стал бы для неё непреодолимой преградой.

    Потому что для действий на море необходим сильный и многочисленный (а также крайне дорогой) военный флот, способный не только установить, но и удерживать господство на море в назначенных районах – в данном случае в Северной Атлантике. СССР такого флота не имел. Военно-морская доктрина Советского Союза носила оборонительный характер. Попытка вражеских флотов приблизиться к территориям стран Организации Варшавского Договора натолкнулась бы на удары с воздуха, подлодки, мины и ограниченное количество не самых мощных надводных кораблей.

    Ещё в 1961-м году казалось, что без большого и сильного флота можно обойтись. Но в 1962 году пришлось организовать переброску огромной массы войск и боевой техники в Латинскую Америку – на Кубу.

    На другую сторону планеты, через океан. Большое количество грузовых судов с военнослужащими и оружием шло на Кубу без охраны. А в качестве некоей «страховки» на театр военных действий были направлены четыре дизель-электрических подлодки – против всех ВМС США.

    Итоги были закономерными – три лодки из четырёх были обнаружены и принуждены к всплытию, а воинские перевозки пресечены после начала блокады . США объявили, что любое идущее на Кубу судно, капитан которого не даёт американской досмотровой партии высадиться на него, должно быть арестовано и отконвоировано в американский порт. Если понадобится, то силой.

    В итоге СССР остановил переброску войск. В общей сложности 18 транспортов с советскими военными и техникой просто повернули назад, в СССР сразу после ведения блокады, и после этого перевозки не возобновлялись. СССР успел перевезти на Кубу достаточные силы, но как только американцы приняли решение о пресечении этих перевозок, они их пресекли – без единого выстрела.

    Экстраполируем ситуацию на сегодняшний день. Что будет, если на российские танкеры начнут высаживаться американские военные? И не надо думать, что такого не было. В 2000-м году спецназ ВМС США с ракетного крейсера «Монтеррей» именно так захватил и отогнал в Оман российский танкер «Волгонефть 147» с иракской нефтью. Нефть была конфискована, экипаж и судно благодаря усилиям дипломатов освободили, а российский флаг с мачты американцы забрали с собой как трофей. Фотографии «тюленей», позирующих на палубе крейсера с этим трофеем, до сих пор можно найти в интернете. Им ничего за это не было, и они этого не забыли, в отличие от нас.

    Так что делать в подобной ситуации? Выражать озабоченность? Начинать термоядерную войну? Ответ один – этого нужно не допустить. А не допустить этого можно, организовав охрану на переходе. Силами военного корабля, способного осуществить океанский переход и действовать при сильном волнении на море.

    Сколько их у нас во флоте? Если исключить ракетные крейсера, «не ходовые» и ходовые, но уже нуждающиеся в ремонте корабли – то на Северном, Балтийском и Черноморском флотах наберётся около полутора десятков. Некоторым из них скоро будет сорок лет. И это вообще на все нужды – на присутствие у берегов Сирии, на присутствие у своих берегов, вообще на всё.

    Сейчас у России есть «свободные» корабли для отправки в Карибское море при необходимости. Но итог будет тот же самый, который наступил после антипиратских походов наших БПК в Аденский залив в 2000-х годах – выбивание ресурса кораблей, часть которых имеет украинские газотурбинные энергетические установки, которые сама Россия производить не может, а ремонтировать может не всегда и с трудом.

    Потом эти корабли встретят наш неумолимый судоремонт, из которого можно и не выйти. А США никуда не исчезнут, их санкции против Венесуэлы никогда не исчезнут, и необходимость для нас обеспечивать свои интересы силой на другой стороне планеты тоже никуда не исчезнет. И мы к этому не готовы. Нет флота, и даже частные военные компании, которые могли бы взять на себя пресечения бандитских налётов в море, не легализованы.

    Иначе говоря - у нас большие проблемы с готовыми к применению силовыми инструментами внешней политики. Сирия не должна никого обманывать, мы смогли там закрепиться потому, что нас никто не ждал, больше наши соперники таких ошибок не повторят. Да и превращать военные победы в деньги пора бы уже научиться...

    Краткие промежуточные итоги

    Пока американцы действуют исключительно административными методами. Но если Иран действительно начнёт доставлять в Венесуэлу топливо на судах под своим флагом, то таких рычагов у США более не останется.

    Они, на самом деле, могут и отступить, введя против Ирана какие-то новые санкции. И даже наиболее вероятно то, что они так и сделают, что отсрочит наступление вышеописанных рисков для нашей страны. К счастью, пока это наиболее вероятный вариант (по крайней мере, в краткосрочной перспективе). Но если в силу каких-то обстоятельств они не отступят, то все вложения России в Венесуэлу и её репутация как независимой от США силы окажутся под вопросом. И тогда у нас не будет иного выхода, как вступать в эту игру самим. Насколько готовы мы к этому - очень большой вопрос.

    России стоит серьёзно задуматься о том, насколько наши силовые возможности соответствуют тем амбициям, которые мы демонстрируем. Иначе придётся поворачивать назад, как в 1962-м.


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •