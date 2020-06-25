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25 июня, четверг  |  Последнее обновление — 12:47  |  vz.ru
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Богатым россиянам окрасили налоги

Тяжелобольные дети в России смогут гораздо быстрее получать необходимые им редкие лекарстваФото: Кубединов Игорь/ТАСС
В России вводится «налог на богатых». С будущего года россиян, чей доход превышает пять миллионов рублей в год (416 тысяч в месяц), ожидает повышение НДФЛ. Все собранные таким образом средства будут направлены на лечение тяжелобольных детей. Но не начнут ли богатые россияне вновь скрывать свои доходы от налоговиков, как это было до введения единой 13-процентной ставки НДФЛ для всех? Подробности...
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Зачем СБУ завербовала российского полицейского

39-летний подполковник Дмитрий Борзенков успел сделать в МВД хорошую карьеруФото: 46.мвд.рф
Начальник райотдела полиции Курской области, подполковник МВД Борзенков арестован по подозрению в госизмене: по данным ФСБ, он передавал СБУ содержащие гостайну сведения. Какими секретами располагал и чем мог заинтересовать Киев начальник полиции из приграничного с Украиной региона? Впрочем, есть мнение, что вербовка провинциального полицейского была вызвана непрофессионализмом сотрудников СБУ. Подробности...
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Парад Победы впечатлил россиян двумя вещами

Новейшая система ПВО С-350 «Витязь» впервые показана на параде в МосквеФото: Юрий Кочетков/EPA/ТАСС
Прошедший в среду в Москве парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне запомнится россиянам не только неожиданными элементами телетрансляции, но и демонстрацией новинок военной техники, которая впервые прошла по Красной площади. О каких именно новинках идет речь и какое значение они имеют в контексте Дня Победы? Подробности...
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Китайская дорога в Средней Азии угрожает интересам России

Строить колею будут, скорее всего, китайские компании и рабочиеФото: Zi xin/Reuters
В руководстве Киргизии заявлено о скором начале строительства альтернативного российскому пути доставки китайских товаров в Европу. Железнодорожная магистраль «Китай – Киргизия – Узбекистан» может иметь и важнейшее военное значение. Почему строительство трассы так долго задерживалось – и что это означает для интересов нашей страны в Средней Азии?  Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Настало время расплаты за ложь

Алексей Алешковский, сценарист
Раньше либеральная идеология была идеологией прав и свобод, теперь она противопоставляет права свободам: чтобы реализовать права одних, надо ущемить свободы других. Подробности...

Как Иран чуть не стал частью СССР

Тимур Шерзад, журналист
100 лет назад, в июне 1920 года, образовалась Персидская компартия. Появилась она не на ровном месте, а под конкретную задачу – создать в Иране советскую социалистическую республику. Иран запросто мог стать одной из шестнадцати республик СССР. Подробности...

Судить историю могут только те, кто любит Россию

Сергей Худиев, публицист, богослов
Суждение о событиях нашей истории – достойных, славных, трагических или ужасных – принадлежит тем, кто любит Россию. Это наше дело – осудить наших злодеев и прославить наших героев. А на тех, кто в принципе враждебен России, не стоит и оглядываться. Подробности...
Обсуждение: 132 комментария
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      В Москве прошел парад в честь 75-й годовщины Победы

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              Китайская дорога в Средней Азии угрожает интересам России

              Строить колею будут, скорее всего, китайские компании и рабочие   25 июня 2020, 11:18
              Фото: Zi xin/Reuters
              Текст: Евгений Погребняк

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              В руководстве Киргизии заявлено о скором начале строительства альтернативного российскому пути доставки китайских товаров в Европу. Железнодорожная магистраль «Китай – Киргизия – Узбекистан» может иметь и важнейшее военное значение. Почему строительство трассы так долго задерживалось – и что это означает для интересов нашей страны в Средней Азии?

              Проект данной железной дороги из Китая имеет долгую историю, сейчас же его пытаются встроить в часть глобальной китайской инициативы «Один пояс – один путь». В основном Поднебесная ведет торговлю морским путем, в то время как на океанских коммуникациях господствует флот США и их союзников, которые могут легко устроить морскую блокаду. Поэтому Пекин старается наладить альтернативные сухопутные логистические маршруты в другие страны Азии и Европы.

              Существует много вариантов маршрутов этой железной дороги, некоторые даже проходят через территорию Афганистана. В Европу кратчайший путь был бы через территорию Казахстана и далее в Россию. Китай уже делает небольшие поставки железнодорожным путем по действующим путям через российскую территорию, но недоволен низкой скоростью и ограниченной пропускной способностью, так как БАМ всегда был загружен.

              Наиболее вероятным альтернативным маршрутом как раз и является дорога с одноименным названием стран: «Китай – Киргизия – Узбекистан». Именно этот путь нравится Бишкеку и Ташкенту, которые активно лоббируют его строительство, однако само строительство пока задерживается. Главный вопрос упирается в финансы – за чей счет будет эта железная дорога? Эти и другие вопросы ежегодно поднимают на саммитах ШОС (на него как раз съезжаются все участники проекта), и выход вроде бы был найден в виде государственно-частного партнерства. Когда за частный счет будет построена дорога, но со временем инвестиции окупятся, будет передана государству, на чьей территории она находится.

              Тем не менее окончательные документы о выделении финансирования и начале строительства до сих пор не подписаны. Несмотря на это, 18 июня директор государственного киргизстанского предприятия «Кыргыз темир жолу» (аналог РЖД) Василий Дашков после совещания у президента Сооронбая Жээнбекова сделал заявление, что спустя месяц строительство должно наконец-то начаться.

              «Особых препятствий мы не видим, осталось буквально провести несколько переговоров – и, думаю, мы начнем строительство. Что касается финансирования, то нам готовы помочь как российская, так и узбекская сторона. В целом проект рассчитан на $4,5 млрд», – заявил Дашков.

              Пока никаких официальных заявлений от узбекских и тем более российских властей о готовности вложиться в этот проект не было. Да и какой смысл тратить миллиарды долларов на инфраструктуру, которой в основном будут пользоваться китайские компании?

              Если кто-то и готов выложить такую сумму денег, то только Китай. Подтолкнуть его к этому могло обострение в китайско-американских и китайско-индийских отношениях, горячая фаза которых может существенно осложнить морскую торговлю Китая с Европой и странами Ближнего Востока.

              Зачем Киргизии эта железная дорога?

              «Я лично слышал от Аскара Акаева [первый президент Киргизии] про этот проект еще в 2001 году, тогда он заявил, что постройка обойдется примерно в 1,2 млрд долларов и ТЭО уже разрабатывается, – сообщил газете ВЗГЛЯД эксперт из Киргизии Игорь Шестаков. – Но за последние 20 лет этот вопрос не сдвинулся с мертвой точки. Большой проблемой для всех президентов является то, что у них нет политической поддержки населения в строительстве этой железной дороги из Китая. Десять лет назад были даже митинги, когда местные жители узнали, что в оплату китайцам могут отдать в разработку месторождения полезных ископаемых. Была также критика у экологов и многих других».

              Также, по словам эксперта, были и другие противоречия.

              «Ключевым вопросом был – кто будет строить? Если китайская сторона, то речь скорей всего идет о военном присутствии Китая на территории Киргизии (стране ОДКБ).

              Ведь строительством занимались бы специализированные военные структуры, которые могли бы построить железную дорогу в высокогорье. Насколько я помню, российская РЖД готова была участвовать в проекте, но только как поставщик материалов для строительства. Неудовольствие России вызывало то, что китайцы настаивают на узкоколейной дороге, которая идет вразрез с широкой российской колеей, которая по-прежнему сохраняется в Средней Азии», – полагает эксперт.

              «Для Киргизии же всегда был актуален такой вопрос – а что мы по этой дороге будем возить, кроме китайских товаров? Пока почти нечего. Инициатива шла с киргизской стороны, которая хотела привлечь инвестиции. Мне кажется, что Китаю достаточно уже существующих автодорог в Средней Азии, в которые он уже успел вложиться», – резюмирует Игорь Шестаков.

              Логистика для Ирана

              В начале 2020 года в Ираке США ликвидировали Касема Сулеймани, руководителя элитного спецподразделения «Аль-Кудс» в составе КСИР. В ответ иранцы ударили по американским базам в Ираке. Дело чуть было не дошло до большой войны на Ближнем Востоке. Однако подобные кризисы случаются регулярно. И в случае большой войны Тегеран останется почти в изоляции, так как большую часть своей торговли он тоже ведет морским путем.

              С суши его зажимают воюющие Афганистан и Ирак. Пакистан и Турция тоже нестабильны и могут уступить давлению США. Надежными вариантами остаются только северные границы со Средней Азией и через Каспийское море – с Россией. Китай же сможет оказывать помощь через территорию Пакистана. Либо же, если ЖД «Китай – Киргизия – Узбекистан» пойдет дальше в Туркмению, то напрямую железнодорожным путем.

              Понятно, что такая перспектива не вызывает восторга в Вашингтоне. А как американцы могут разрывать экономические связи между странами, хорошо видно на примере Украины, которая из транзитера российских товаров всё больше превращается в барьер.

              Конечно, проект рассчитывается прежде всего из экономических, а не военных соображений. И тут на передний план выходит экономическая экспансия Пекина, ведь республики Средней Азии и так уже закредитованы им.

              В случае постройки ЖД в кредит, то это еще больше увеличит финансовую зависимость от Пекина (денег то нет отдавать, особенно в период кризиса) и, соответственно, уменьшит влияние России в регионе. Москва же путем ОДКБ по-прежнему будет вынуждена за свои деньги защищать громадную территорию, из которой китайцы будут выкачивать для себя ресурсы.

              «Когда Китаю нужно, он и так поставляет технику и вооружение Ирану, – заявил газете ВЗГЛЯД доктор исторических наук, доцент кафедры международных отношений на постсоветском пространстве СПбГУ Ниязи Ниязов. – Данный проект ЖД из Китая в первую очередь коммерческий, так как Пекин заинтересован в выходе своих товаров на все имеющиеся рынки, в том числе и на рынки региона Ближнего Востока. Поскольку этот рынок не насыщен современными товарами из-за сложного положения Тегерана в системе международных отношений, китайцы тут могут неплохо заработать. Кроме того, строительство дороги прекрасно укладывается в китайскую концепцию «Один пояс – один путь», реализация которой дает китайской экономике большие прибыли и усиливает влияние Китая в центральноазиатском регионе», – полагает эксперт.

              При этом, по мнению Ниязова, у России не хватает сил воспрепятствовать реализации этого проекта, так как у Китая намного больше ресурсов, а раз так, то нужно от ЖД получить хоть какую-то выгоду.

              «Как утверждает Дашков, в финансировании проекта должна участвовать и российская сторона, а значит и определенные экономические интересы РФ при этом будут учтены.

              Но даже если бы Россия не участвовала в этом проекте, она вряд ли смогла бы полностью препятствовать его реализации, так как основным инвестором является Пекин, у которого в регионе гораздо больше возможностей в экономической сфере, чем у Москвы. И членство той или иной страны в ОДКБ совершено не гарантирует того, что всю свою внешнюю политику эта страна будет согласовывать с РФ. Лучшим вариантом в данном случае будет участие в реализации проекта и получение определенных дивидендов от этих действий», – считает Ниязов.

              В любом случае проект показывает, что инициатива в экономической сфере в Центральной Азии принадлежит Китаю, а не России, которая в основном только наблюдает за происходящим. В такой обстановке местные элиты пытаются привлечь инвестиции откуда угодно, в чем особенно преуспела Киргизия, которая не стесняется брать кредиты и гранты у Китая, Запада, России, Турции, арабских стран и т. д. Такое положение дел в перспективе может привести к еще большему уменьшению остатков советского наследия в регионе, заменив его пестрым набором со всего мира.


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