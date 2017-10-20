Зачем Израилю нужно еще одно государство на Ближнем Востоке

Общеизвестно, что курды – наиболее крупный этнос, не имеющий собственного государства. Но поддержать курдов в стремлении это государство заполучить пока готова только одна страна мира – Израиль. Вопрос о признании независимости Курдистана уже вынесен на обсуждение парламента. Но зачем нужен Израилю независимый Курдистан?

Вопрос о признании независимости Курдистана внесли на рассмотрение в Кнессет сразу две партии – «Ликуд» и «Наш дом Израиль». И нужно понимать, что лидером «Ликуда» является действующий премьер-министр Биньямин Нетаньяху, а лидером НДИ – министр обороны Авигдор Либерман. В общем, всё серьезно.

Сама идея не нова: осенью 2017 года Израиль оказался первой и единственной страной, поддержавшей итоги референдума курдского народа по созданию собственного государства. Реакция других государств оказалась в лучшем случае сдержанной, в худшем в дело пошли угрозы. Так, Иран, куда нефть из Курдистана идет автоцистернами, пригрозил закрыть свои границы, а Турция заявила о готовности «перекрыть трубу», по которой опять-таки идет курдская нефть.

Что до Ирака, его силовики начали военную операцию, в ходе которой курды потеряли часть своих территорий, в том числе в богатом нефтью Киркуке.

А Израиль мало того, что признал итоги референдума, так еще и начал покупать нефть из курдской автономии. Ряд палестинских ресурсов поспешили пояснить, что Тель-Авив таким образом перекрыл свои потребности в топливе на две трети. Но в этом ли заключается мотив израильтян?

Продажа нефти для курдов закладывает единственную возможность для реализации собственной государственности, а отказ покупателей или блокировка экспорта крайне болезненна даже для автономии. Так что покупка черного золота в Курдистане для Израиля не причина, а метод поддержки курдского анклава.

У евреев достаточно тесные связи с курдами. На данный момент в Израиле проживает порядка 100 тысяч лаклухов, так называемых ассирийских евреев, до 1950-х живших на территории Курдистана. Но к вопросу независимости Курдистана лаклухи прямого отношения не имеют. Истинный интерес Израиля в другом.

Комментируя референдум прошлого года, эксперты предупреждали, что независимый Курдистан может стать оплотом борьбы против растущего влияния Тегерана. Уже в этом году член «Ликуд» Йов Киш заявил прямо:

«Сталкиваясь с растущей силой Ирана в регионе, экстремизмом Турции и развалом Сирии, Израиль должен возглавить и поддержать усилия курдов по созданию своего независимого государства».

Это заявление прозвучало на фоне выхода США из «ядерной сделки». И в случае, если Иран не выполнит ряд требований (по большей части это касается прекращения поддержки своих вооруженных формирований в Сирии, Ираке, Йемене), Штаты обещают ввести против исламской республики «самые жесткие санкции в истории».

Израильское издание The Jerusalem Post подчеркивает, что этот список требований выдвинут вовсе не с расчетом на их выполнение. Скорее, его можно назвать частью длительной стратегии США и союзников по сдерживанию Ирана на Ближнем Востоке. Помимо уменьшения военного присутствия Тегерана в других странах региона, она направлена на подрыв экономики исламской республики и имиджа ее правительства, на усугубление внутренних проблем в стране и причинение любого рода «тактических унижений и поражений».

Израиль не просто часть этой стратегии, но и главный ее лоббист, готовый идти к своей цели как грубой силой (количество израильских ракет, упавших на иранские военные объекты за последний месяц, уже устали считать), так и уговорами. Саудовское издание Elaph сообщает о непрямых переговорах Израиля и Ирана на территории Иордании, в ходе которых персов убедили не участвовать в наступательной операции сирийской армии в провинции Дераа, граничащей с Голанскими высотами и Иорданией. В противном случае в ход пойдет израильская авиация, которая нанесет удары по «Хезболле» и иранским шиитским ополченцам.

По ряду данных, ключевую роль в достижении этого соглашения сыграла Россия. Израиль мог принять на веру обещание, что шиитов в Дераа не будет, только под российские гарантии.

В публичном же поле по-прежнему звучат призывы премьера Нетаньяху к Ирану покинуть территорию Сирии. Тем временем Совбез ООН «запрещает» Тегерану вести прокси-войны, а США заявляют о необходимости признать Голаны израильской территорией. «Большая игра» за влияние на Ближнем Востоке продолжается, и курдский вопрос всего лишь один из ее эпизодов.

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Очевидно, что угроза образования самостоятельного Иракского Курдистана, пример которого неизбежно вдохновит турецких, иранских и сирийских курдов, значительно изменит баланс сил в землях Ирака и Леванта. Эти изменения устроят далеко не всех – а некоторых не устроят категорически. Так курды, которые на сегодняшний день остаются самым многочисленным этносом без собственного государства, становятся разменной монетой в игре, которая им не по силам.

Даже признание курдского государства со стороны не только Израиля, но и других стран едва ли изменит существующие правила противостояния, в котором курды продолжают нести трагические потери.

США и вооруженные отряды сирийских курдов SDF заключили долгосрочное соглашение о военной помощи, при этом силы международной коалиции, вопреки былым обещаниям, вовсе не собираются покидать Сирию. Но выполнят ли США свою часть обязательств – вопрос открытый. Ранее они неоднократно «умывали руки» под натиском тех, кто к курдской самостоятельности настроен особенно непримиримо, то есть всё тех же турок.

В ходе астанинских переговоров Турция взяла на себя функции по «мониторингу за мирным процессом», который перерос в масштабную военную операцию «Оливковая ветвь». Продолжаются удары по курдам и на севере Ирака.

А после досрочных президентских и парламентских выборов в Турции в конце июня президент Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал «кардинальный пересмотр торговых отношений с Израилем», что едва ли свидетельствует о намерениях турок вступать в какие-либо дискуссии по «курдскому вопросу».

Кстати, в СМИ Турции старательно подчеркивают, что «у курдов на Ближнем Востоке уже есть сильное государство, в которое они входят как равноправные граждане, – это государство Турецкая Республика». Политика Израиля в этих же СМИ названа «имперской».