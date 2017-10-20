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1 июня, пятница  |  Последнее обновление — 14:54  |  vz.ru
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Торговая война США и ЕС угрожает важным российским интересам

США начали перекраивать торговлю с ЕС Фото: Benoit Tessier/Reuters
Торговая война США с ЕС стартует в ночь на 1 июня. Дональд Трамп вводит в действие отсроченные ранее пошлины на европейскую сталь и металл. Евросоюз уже рассказал, что сделает в ответ. Это событие в ЕК уже окрестили черным днем в мировой торговле – и оно может иметь самые печальные последствия в том числе для России. Подробности...
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Почему «буйные московские девушки» бросают вызов обществу

Кира Майер в зале судаФото: twitter.com/sledcom_rf
В Москве поймали очередную «Мару Багдасарян» – 24-летнюю «модель» под псевдонимом Кира Майер. Как и ее прототип, она ездила по городу без прав и всячески рекламировала себя в соцсетях. Почему часть молодежи в упор не замечает государство, бросает ему вызов или просто считает себя выше закона? Подробности...
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Как Крымский мост изменил жизнь крымчан

Паломничество любителей селфи: одни отъезжают, другие приезжают – паркуются прямо на обочине. Номера краснодарские, ростовские, Ставропольский крайФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Крымский мост способен восхитить даже того, кто живет на другом конце земного шара. Но для тех, кого он соединил с «большой землей», друзьями и родственниками, новыми возможностями, это не просто грандиозное сооружение. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД побывал в Керчи, чтобы узнать, как изменилась жизнь крымчан с появлением моста, о чем они мечтают и о чем печалятся. Подробности...
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Зачем Израилю нужно еще одно государство на Ближнем Востоке

У евреев достаточно тесные связи с курдамиФото: Ako Rasheed/Reuters
Общеизвестно, что курды – наиболее крупный этнос, не имеющий собственного государства. Но поддержать курдов в стремлении это государство заполучить пока готова только одна страна мира – Израиль. Вопрос о признании независимости Курдистана уже вынесен на обсуждение парламента. Но зачем нужен Израилю независимый Курдистан? Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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День, когда можно и нужно сказать о своих чувствах ребенку

Виктория Федотова, журналист
Международный день защиты детей вызывал у меня массу вопросов, когда я сама была ребенком: от чего и кто меня защищает? Почему именно 1 июня и только один день? С чего вдруг праздник придумали и кто? Подробности...

Перестаньте лебезить перед предателями!

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Мы строим общество, в котором патриотизм и гражданственность будут уделом «плебса». Так понимаю, что государство ничего с этим делать не собирается. Может, потому что это его устраивает. А может, оно просто не знает, что делать? Подробности...
Обсуждение: 62 комментария

Знаешь, Аркадий, что пошло не по плану?

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Как воскресший – воскресшему. Я долго думал, почему ребята из СБУ выбрали именно тебя. Таких вас на Украине трое. Твоя кандидатура, Аркадий, была лучшей, поздравляю! Только знаешь, что пошло не по плану? Подробности...
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    Путин открыл Крымский мост

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    Выборы президента России онлайн

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      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

      ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенир
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      Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались

      Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодых
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      Путин открыл Крымский мост

      Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минут
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        Российский миллиардер Роман Абрамович получил паспорт Израиля. А вам хотелось бы иметь другое гражданство?
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          Зачем Израилю нужно еще одно государство на Ближнем Востоке

          У евреев достаточно тесные связи с курдами   1 июня 2018, 13:04
          Фото: Ako Rasheed/Reuters
          Текст: Александр Христофоров

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          Общеизвестно, что курды – наиболее крупный этнос, не имеющий собственного государства. Но поддержать курдов в стремлении это государство заполучить пока готова только одна страна мира – Израиль. Вопрос о признании независимости Курдистана уже вынесен на обсуждение парламента. Но зачем нужен Израилю независимый Курдистан?

          Вопрос о признании независимости Курдистана внесли на рассмотрение в Кнессет сразу две партии – «Ликуд» и «Наш дом Израиль». И нужно понимать, что лидером «Ликуда» является действующий премьер-министр Биньямин Нетаньяху, а лидером НДИ – министр обороны Авигдор Либерман. В общем, всё серьезно.

          Сама идея не нова: осенью 2017 года Израиль оказался первой и единственной страной, поддержавшей итоги референдума курдского народа по созданию собственного государства. Реакция других государств оказалась в лучшем случае сдержанной, в худшем в дело пошли угрозы. Так, Иран, куда нефть из Курдистана идет автоцистернами, пригрозил закрыть свои границы, а Турция заявила о готовности «перекрыть трубу», по которой опять-таки идет курдская нефть.

          Что до Ирака, его силовики начали военную операцию, в ходе которой курды потеряли часть своих территорий, в том числе в богатом нефтью Киркуке. 

          А Израиль мало того, что признал итоги референдума, так еще и начал покупать нефть из курдской автономии. Ряд палестинских ресурсов поспешили пояснить, что Тель-Авив таким образом перекрыл свои потребности в топливе на две трети. Но в этом ли заключается мотив израильтян?

          Продажа нефти для курдов закладывает единственную возможность для реализации собственной государственности, а отказ покупателей или блокировка экспорта крайне болезненна даже для автономии. Так что покупка черного золота в Курдистане для Израиля не причина, а метод поддержки курдского анклава.

          У евреев достаточно тесные связи с курдами. На данный момент в Израиле проживает порядка 100 тысяч лаклухов, так называемых ассирийских евреев, до 1950-х живших на территории Курдистана. Но к вопросу независимости Курдистана лаклухи прямого отношения не имеют. Истинный интерес Израиля в другом.

          Комментируя референдум прошлого года, эксперты предупреждали, что независимый Курдистан может стать оплотом борьбы против растущего влияния Тегерана. Уже в этом году член «Ликуд» Йов Киш заявил прямо:

          «Сталкиваясь с растущей силой Ирана в регионе, экстремизмом Турции и развалом Сирии, Израиль должен возглавить и поддержать усилия курдов по созданию своего независимого государства».

          Это заявление прозвучало на фоне выхода США из «ядерной сделки». И в случае, если Иран не выполнит ряд требований (по большей части это касается прекращения поддержки своих вооруженных формирований в Сирии, Ираке, Йемене), Штаты обещают ввести против исламской республики «самые жесткие санкции в истории».

          Израильское издание The Jerusalem Post подчеркивает, что этот список требований выдвинут вовсе не с расчетом на их выполнение. Скорее, его можно назвать частью длительной стратегии США и союзников по сдерживанию Ирана на Ближнем Востоке. Помимо уменьшения военного присутствия Тегерана в других странах региона, она направлена на подрыв экономики исламской республики и имиджа ее правительства, на усугубление внутренних проблем в стране и причинение любого рода «тактических унижений и поражений».

          Израиль не просто часть этой стратегии, но и главный ее лоббист, готовый идти к своей цели как грубой силой (количество израильских ракет, упавших на иранские военные объекты за последний месяц, уже устали считать), так и уговорами. Саудовское издание Elaph сообщает о непрямых переговорах Израиля и Ирана на территории Иордании, в ходе которых персов убедили не участвовать в наступательной операции сирийской армии в провинции Дераа, граничащей с Голанскими высотами и Иорданией. В противном случае в ход пойдет израильская авиация, которая нанесет удары по «Хезболле» и иранским шиитским ополченцам.

          По ряду данных, ключевую роль в достижении этого соглашения сыграла Россия. Израиль мог принять на веру обещание, что шиитов в Дераа не будет, только под российские гарантии.

          В публичном же поле по-прежнему звучат призывы премьера Нетаньяху к Ирану покинуть территорию Сирии. Тем временем Совбез ООН «запрещает» Тегерану вести прокси-войны, а США заявляют о необходимости признать Голаны израильской территорией. «Большая игра» за влияние на Ближнем Востоке продолжается, и курдский вопрос всего лишь один из ее эпизодов.

          Очевидно, что угроза образования самостоятельного Иракского Курдистана, пример которого неизбежно вдохновит турецких, иранских и сирийских курдов, значительно изменит баланс сил в землях Ирака и Леванта. Эти изменения устроят далеко не всех – а некоторых не устроят категорически. Так курды, которые на сегодняшний день остаются самым многочисленным этносом без собственного государства, становятся разменной монетой в игре, которая им не по силам.

          Даже признание курдского государства со стороны не только Израиля, но и других стран едва ли изменит существующие правила противостояния, в котором курды продолжают нести трагические потери.

          США и вооруженные отряды сирийских курдов SDF заключили долгосрочное соглашение о военной помощи, при этом силы международной коалиции, вопреки былым обещаниям, вовсе не собираются покидать Сирию. Но выполнят ли США свою часть обязательств – вопрос открытый. Ранее они неоднократно «умывали руки» под натиском тех, кто к курдской самостоятельности настроен особенно непримиримо, то есть всё тех же турок.

          В ходе астанинских переговоров Турция взяла на себя функции по «мониторингу за мирным процессом», который перерос в масштабную военную операцию «Оливковая ветвь». Продолжаются удары по курдам и на севере Ирака.

          А после досрочных президентских и парламентских выборов в Турции в конце июня президент Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал «кардинальный пересмотр торговых отношений с Израилем», что едва ли свидетельствует о намерениях турок вступать в какие-либо дискуссии по «курдскому вопросу».

          Кстати, в СМИ Турции старательно подчеркивают, что «у курдов на Ближнем Востоке уже есть сильное государство, в которое они входят как равноправные граждане, – это государство Турецкая Республика». Политика Израиля в этих же СМИ названа «имперской».


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