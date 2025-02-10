Зеленский слишком поздно стал бояться «кидалова»

Виталий Трофимов-Трофимов
Многим странам предстоит возврат к ответственным границам
Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.
Сергей Миркин
Как разрешить «казус Зеленского»
Для решения «казуса Зеленского» нужна политическая воля – и не столько просроченного президента и его серого кардинала, сколько Белого дома. Только давление США заставит Зеленского либо отречься от власти, либо согласиться на другие юридические способы отмены указа.
Андрей Полонский
Как канадцы Вашингтон сожгли
Дело было в 1812–1815 годах, как раз в то самое время, когда в Европе разбирались с Бонапартом. Канадцы или англичане – как их там ни называй – сожгли Белый дом и Капитолий.