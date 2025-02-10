Дело было в 1812–1815 годах, как раз в то самое время, когда в Европе разбирались с Бонапартом. Канадцы или англичане – как их там ни называй – сожгли Белый дом и Капитолий.

Для решения «казуса Зеленского» нужна политическая воля – и не столько просроченного президента и его серого кардинала, сколько Белого дома. Только давление США заставит Зеленского либо отречься от власти, либо согласиться на другие юридические способы отмены указа.

Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.

Экономике России жизненно необходимы новые заводы и рабочие руки Российская экономика растет выше мировой и даже обгоняет США и тем более Евросоюз. Но если оставить все как есть, это изменится. Чтобы российская экономика продолжала расти, нужно строить новые заводы и создавать новые рабочие места, заявил президент. Почему текущий рост ненадежный и чего экономике не хватает? Подробности Перейти в раздел

Меркель вмешалась в борьбу за власть не на стороне Украины Высказывание бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что Запад не должен допустить победы России на Украине, оказалось выдернутым из контекста. Меркель действительно так считает, но в данной ситуации работает против интересов властей Украины и даже собственной партии. Что это с ней? Подробности Перейти в раздел

«Я была единственная женщина на весь полк». Как многодетная мать прошла СВО «Офицеры полка приняли меня как сестру и относились ко мне как к сестре, а для меня они уже – как братья. Я за каждого до сих пор переживаю». Ветеран СВО Зебахан Авазмурадова рассказала газете ВЗГЛЯД, почему многодетная мать решила отправиться в зону спецоперации и как мусульманская замужняя женщина чувствовала себя в полностью мужском коллективе. Подробности Перейти в раздел

«Яичный кризис» доказывает превосходство соседей над США В Соединенных Штатах бушует продовольственный кризис, который плохо вяжется с образом всемогущей державы, вершащей судьбы самых удаленных уголков планеты. В стране дефицит самых обыкновенных куриных яиц. Каким образом он возник, почему внезапно приобретает политическую подоплеку и при чем здесь стремление новой администрации США присоединить Канаду? Подробности Перейти в раздел

Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности Перейти в раздел

Зеленский слишком поздно стал бояться «кидалова» Для завершения конфликта между Россией и Украиной в 2025 году «есть все возможности», заявил Владимир Зеленский. Он уже готов к любому формату переговоров с Россией, но при одном условии: если будут гарантии, что Запад «не кинет». Поздно опомнился, уже кинули.

Зеленский в ужасе из-за завтрака Владимир Зеленский возмутился тем, что «половина» депутатов Верховной рады уехали из страны на так называемый Молитвенный завтрак в Вашингтон. Это истерика не случайна и прямо связана с положением того, кто называет себя президентом Украины. Прямо говоря, Зеленскому страшно.

Меркель: Нельзя допустить победы России Бывший канцлер Германии Ангела Меркель сделала ряд заявлений о конфликте вокруг Украины, в частности призвала «не допустить победы России». Однако с этим заявлением все не так просто, как кажется на первый взгляд. Через две недели в Германии выборы, вся публичная политика подчинена им, а Меркель работает против «ястребов». Перейти в раздел