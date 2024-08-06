Несмотря на ритуальную частоту употреблений выражения «порядок, основанный на правилах» и почти религиозный восторг, с которым эту формулу произносят, смысл ее не очевиден. О каком порядке идет речь? Откуда берутся правила?

Сейчас очень модно говорить о деколонизации. Причем в тех смыслах, которые не имеют ничего общего с тем, что вкладывалось в него изначально. То призывают деколонизировать Россию, то посмертно обвиняют СССР в колониальной эксплуатации. Давайте разберемся, откуда растут ноги у этих идей.

Украинские чиновники во время Минского процесса поднаторели в том, чтобы находить причины затягивать выполнение договоренностей и в конце концов нивелировать их с благословения западных хозяев. Возможный новый референдум – это подготовка для подобной игры.

Как сделать вино новой нефтью России Десять лет назад, 6 августа 2014 года, в России были введены так называемые продовольственные контрсанкции – ограничения на поставки иностранной сельхозпродукции. Эти меры стали основой для многих других, направленных на рост российской продовольственной независимости. И результаты были достигнуты даже в областях, где отечественное сельское хозяйство переживало глубокий кризис, – например, в виноделии. Подробности Перейти в раздел

Обмен Красикова и Уилана показал разницу в принципах России и Запада Все, кто вернулся в Россию в результате сделки по обмену заключенными, будут представлены к государственным наградам. Всех их лично приветствовал в аэропорту президент Владимир Путин. Но в центре внимания европейских СМИ один человек – Вадим Красиков. Немцы не хотели его отпускать – и у них были на то причины. Подробности Перейти в раздел

Охота на украинские F-16 пойдет у румынской границы ВСУ намерены разместить западные F-16 около границы с Румынией. По замыслу противника, это обеспечит возможность быстрой дозаправки иностранных машин, а также их своевременное техническое обслуживание. Эксперты также полагают, что так противник намеревается спрятать дефицитные истребители от российских ракет – и решение этой задачи станет новым вызовом для отечественной разведки. Подробности Перейти в раздел

Провал Украины в Африке играет в пользу России В попытках навредить России Украина потерпела дипломатическое фиаско в Африке. Сразу три страны африканского региона Сахель выразили крайнее неудовольствие заявлениями киевского режима, а одна из этих стран – Мали – разорвала с Украиной дипломатические отношения. В итоге позиции России в Африке только усилились. Подробности Перейти в раздел

Напавшие на Дагестан террористы били по единству России В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности Перейти в раздел