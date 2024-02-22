Плохое зрение носорога – это не его проблемы. Русская культура настолько огромна, глубока и способна к затягиванию, что все то, что предлагается украинскими националистами, она зашибет и не заметит. То есть для украинствующих она опасна просто тем, что она есть.

Выставка «Россия» может служить символом нового национального сверхпроекта и нового национального самоощущения, в котором есть всё – и скоростные автомагистрали через страну, и 300 сортов колбасы в магазинах, и триколор над Авдеевкой.

Современная украинская власть падет так же предсказуемо, как до этого петлюровщина, о которой в народе говорили: «В вагоне Директория – под вагоном территория». И никакая мобилизация не спасет Зеленского от нового Шварцбарда.

Как Россия развивает главные экспортные ворота России Резкий разворот России на Восток был бы невозможен без модернизации в том числе железнодорожной инфраструктуры. Развитие Восточного полигона РЖД ведется уже не первый год. В этом году ожидается старт третьего этапа. Зачем Россия тратит триллионы рублей на БАМ и Транссиб и какой эффект получит от этого экономика 17 российских регионов? Подробности Перейти в раздел

Запад поставил летчика-предателя Кузьминова в один ряд со Скрипалем и Литвиненко Западные и украинские СМИ обвиняют Россию в причастности к якобы убийству в Испании летчика-перебежчика Максима Кузьминова. В Британии проводят параллели с другими громкими обвинениями в адрес российских спецслужб, такими как отравления Навального, Скрипалей и убийства Литвиненко. При этом информация о смерти предателя Кузьминова до сих пор не подтверждена, а в самой версии найдено много несостыковок. Подробности Перейти в раздел

Военный врач Иван Демидов: Нелогичные действия спасли нам жизнь «Это смертельная рулетка – каждый раз мы не знаем, вернется ли бригада с «ноля» в целости и сохранности. Но всегда надеемся на лучшее». Начальник медицинской части добровольческой бригады «Эспаньола» Иван Демидов (позывной «Ботокс») рассказал газете ВЗГЛЯД об особенностях работы военных медиков на передовой и в ближнем тылу. Подробности Перейти в раздел

СВО превращает экономику Украины в руины С начала боевых действий Украина лишилась 30% своей экономики, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Страна потеряла 3,5 млн рабочих мест. Как отмечают эксперты, многие секторы экономики могут быть утрачены навсегда, потому что ситуация ухудшалась все время после Евромайдана, а начало СВО лишь усугубило кризис. В каких сферах Украина понесла наиболее серьезные потери? Подробности Перейти в раздел

Киев мстит Белгороду за провалы на фронте ВСУ в очередной раз атаковали мирные объекты Белгорода. Среди них – школьный стадион и торговый центр. Теракт унес жизни шести человек, включая годовалую девочку, которая была на прогулке с бабушкой. Еще 17 человек ранены, включая четырех детей. По мнению экспертов, теракт был бы невозможен без поддержки западных государств – а значит, деятели стран НАТО, как соучастники преступления, должны понести за него ответственность. Подробности Перейти в раздел