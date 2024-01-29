Армия России освободила Табаевку

Дмитрий Винник
«Критическое мышление» как последний козырь Госдепа
Расчет был на то, что на фоне явных проблем с дезинформацией в интернете ни у кого не поднимется рука придраться к «столь актуальным» курсам медиаграмотности, фактчекинга и критического мышления. Курсам, которые являются бомбами замедленного действия.
Игорь Караулов
Украинские военные стали жертвами своего государства
Убежден, что век вражды не будет долгим. Те, кто говорит, что мы враги на сто, на тысячу лет, ошибаются. Рано или поздно настанет мир и люди с обеих сторон сначала неуверенно, а потом всё смелее, начнут протягивать друг другу руки.
Денис Миролюбов
УЕФА ищет способ вернуть российский футбол в Европу
К Европе и ее выходкам можно относиться по-разному. Но одно отрицать нельзя: без конкурентных международных соревнований российский футбол продолжит стагнировать.