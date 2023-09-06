  • Газпром объяснил несогласие с позицией Молдавии по долгу о газе
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    Человек в лампасах Человек в лампасах Игра в одни ворота в пользу российской армии

    ФАБ-1500 несет не несколько кг, а сотни кг взрывчатки. Эти сотни кг могут быть доставлены с помощью УМПК тютелька в тютельку прямо в макушку противника. И нанести там в одну секунду разрушения такого масштаба, какой не нанесет за сутки целый артиллерийский дивизион.

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    Олег Хавич Олег Хавич Провал контрнаступления заставляет Украину искать рекрутов за рубежом

    Газета Rzeczpospolita сообщила, что Польша начала выдавать Украине «мужчин, которые выехали из страны». Потом уточнила, что пока не всех, а только организаторов незаконной миграции. Но лиха беда начало.

    5 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Зеля «арестовал» Беню

    В таких криптореспубликах, которые принято называть «банановыми», люди, вырвавшиеся из клоунов при геях, ощущают, что они таки геи у клоунов, и сделают все, чтобы уничтожить всех, кто помог им прийти к власти.

    7 комментариев

    Санду простила Молдавии долг перед РФ

    Президент Молдавии Майя Санду заявила, что аудиторы опровергли наличие у ее страны многомиллионных долгов перед Газпромом. Более того, она обвинила Газпром в шантаже: якобы он добился аудита долга, угрожая оставить Молдавию без газа перед зимой. Санду лжет. Но скоро придет новая зима.

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    Интерес России к газовому хабу в Турции ослаб

    Турция хочет создать газовый хаб как в Лондоне и Гамбурге, заявил президент Реджеп Эрдоган. Эту идею в прошлом году Анкаре подкинула Россия – и Турция за нее зацепилась в надежде поднять свой статус в Европе и усилить свое влияние. Однако для России этот проект потерял былую привлекательность. Почему? Подробности

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    Десант ВСУ отправляют в набеги на Крым по нескольким причинам

    Российская авиация поразила четыре военных катера ВСУ, перевозивших десант к Крымскому побережью. Это уже не первая попытка противника прорваться на полуостров, которая сопровождается агрессивными информационными кампаниями со стороны украинских политиков. Какую цель преследуют ВСУ и почему России следует усилить контроль над акваторией в районе западной части Крыма? Подробности

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    «Будет работать здесь, сможет везде в мире». Как Чукотка проверяет на прочность

    Чем привлекает жизнь на Чукотке, почему отсюда перестают уезжать и каждый год приезжают «с материка» на работу? Чего ждать от плана «Чукотка-100» и почему местные жители любят килограммовые огурцы? Ответы на эти вопросы нашел в самом отдаленном российском регионе специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности

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    Болгар лишают главной связи с Россией

    В Болгарии создают общественный комитет из узнаваемых людей, чтобы спасти главный национальный праздник – день освобождения от Османской империи. Он грозит стать жертвой интриг со стороны еврочиновников, русофобов и турок. А что же болгары? Мнение болгар никого не интересует. Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Санду простила Молдавии долг перед РФ

      Президент Молдавии Майя Санду заявила, что аудиторы опровергли наличие у ее страны многомиллионных долгов перед Газпромом. Более того, она обвинила Газпром в шантаже: якобы он добился аудита долга, угрожая оставить Молдавию без газа перед зимой. Санду лжет. Но скоро придет новая зима.

    • Армению пригласили в НАТО

      Президент Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер призвал Армению вступить в Североатлантический альянс. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Россия уходит с Южного Кавказа. Острая конкуренция с НАТО за этот регион нам действительно предстоит.

    • Новый министр обороны Украины: главное

      Новым министром обороны станет Рустем Умеров, его предшественник Алексей Резников уже подал в отставку. Умеров — личность интересная. В том числе и своей ролью в переговорах между Москвой и Киевом после начала СВО. Особенно сильно его назначению обрадуется Турция.

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