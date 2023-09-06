В таких криптореспубликах, которые принято называть «банановыми», люди, вырвавшиеся из клоунов при геях, ощущают, что они таки геи у клоунов, и сделают все, чтобы уничтожить всех, кто помог им прийти к власти.

Газета Rzeczpospolita сообщила, что Польша начала выдавать Украине «мужчин, которые выехали из страны». Потом уточнила, что пока не всех, а только организаторов незаконной миграции. Но лиха беда начало.

ФАБ-1500 несет не несколько кг, а сотни кг взрывчатки. Эти сотни кг могут быть доставлены с помощью УМПК тютелька в тютельку прямо в макушку противника. И нанести там в одну секунду разрушения такого масштаба, какой не нанесет за сутки целый артиллерийский дивизион.

Интерес России к газовому хабу в Турции ослаб Турция хочет создать газовый хаб как в Лондоне и Гамбурге, заявил президент Реджеп Эрдоган. Эту идею в прошлом году Анкаре подкинула Россия – и Турция за нее зацепилась в надежде поднять свой статус в Европе и усилить свое влияние. Однако для России этот проект потерял былую привлекательность. Почему? Подробности Перейти в раздел

Десант ВСУ отправляют в набеги на Крым по нескольким причинам Российская авиация поразила четыре военных катера ВСУ, перевозивших десант к Крымскому побережью. Это уже не первая попытка противника прорваться на полуостров, которая сопровождается агрессивными информационными кампаниями со стороны украинских политиков. Какую цель преследуют ВСУ и почему России следует усилить контроль над акваторией в районе западной части Крыма? Подробности Перейти в раздел

Болгар лишают главной связи с Россией В Болгарии создают общественный комитет из узнаваемых людей, чтобы спасти главный национальный праздник – день освобождения от Османской империи. Он грозит стать жертвой интриг со стороны еврочиновников, русофобов и турок. А что же болгары? Мнение болгар никого не интересует. Подробности Перейти в раздел