Человек в лампасах
Игра в одни ворота в пользу российской армии
ФАБ-1500 несет не несколько кг, а сотни кг взрывчатки. Эти сотни кг могут быть доставлены с помощью УМПК тютелька в тютельку прямо в макушку противника. И нанести там в одну секунду разрушения такого масштаба, какой не нанесет за сутки целый артиллерийский дивизион.
Олег Хавич
Провал контрнаступления заставляет Украину искать рекрутов за рубежом
Газета Rzeczpospolita сообщила, что Польша начала выдавать Украине «мужчин, которые выехали из страны». Потом уточнила, что пока не всех, а только организаторов незаконной миграции. Но лиха беда начало.
Игорь Мальцев
Зачем Зеля «арестовал» Беню
В таких криптореспубликах, которые принято называть «банановыми», люди, вырвавшиеся из клоунов при геях, ощущают, что они таки геи у клоунов, и сделают все, чтобы уничтожить всех, кто помог им прийти к власти.