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    Андрей Полонский Андрей Полонский Почему России не быть колониальной империей

    Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Алексей Лосев – строитель империи

    Православный монах, идеалист, реакционер, «черносотенец»… И при этом – лауреат Государственной премии СССР. Как такое возможно?

    17 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Шольц мечтает о 1918 годе

    Когда рейхсканцлер Шольц предлагает российскому руководству зараз сгубить и себя, и жителей Новороссии, причем сгубить ни за понюх табаку, это очень сомнительная рекомендация не только его сердцу – уж какое там сердце! – но и уму.

    5 комментариев

    Карабах и Армения: что теперь будет?

    Всего сутки понадобились Азербайджану, чтобы завершить в свою пользу многолетний этнополитический конфликт в Нагорном Карабахе. Что теперь будет с армянами, Арменией и с правительством Никола Пашиняна? Как изменится Закавказье? На что нужно обратить внимание из России?

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    Серых экспортеров бензина отрезали от зарубежных рынков

    Цены на автомобильное топливо в России могли вырасти из-за деятельности «серых экспортеров» – нефтепродукты в последнее время стало выгоднее продавать на зарубежных рынках. В результате топливо скупалось на российских биржах и отравлялось на экспорт. Чтобы исправить положение, правительство ввело запрет на вывоз нефтепродуктов за границу. Насколько это решение изменит ситуацию? Подробности

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    Россия заплатила кровью за мир в Карабахе

    В Нагорном Карабахе в результате обстрела автомобиля погибли российские миротворцы. Москва и Баку уже проводят совместное расследование случившегося, а президент Азербайджана Ильхам Алиев принес Владимиру Путину свои извинения. Сообщается, что уже задержаны первые подозреваемые в расстреле россиян. За что отдали жизни российские миротворцы и какие последствия повлечет их гибель? Подробности

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    Как Сталин заставил Черчилля снабжать СССР

    21 сентября 1942 года в Архангельск пришел арктический конвой PQ-18, следующий после своего предшественника, знаменитого и трагически погибшего PQ-17. Между тем после гибели PQ-17 Черчилль долго не хотел возобновлять отправку конвоев в СССР. Известно, что его переубедил Сталин – но кто подготовил для Сталина нужные тезисы для спора с британским премьером по столь ключевому вопросу? Подробности

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    Запад разочарован в украинском «контрнаступлении»

    «Предполагалось, что украинские силы с легкостью смогут преодолеть российскую оборону, но этого не случилось». Западные СМИ, политики и военные эксперты подводят итоги украинского контрнаступления, и уже можно сказать, что их общая тональность – разочарование. Лучше всего это выразили высказывания Илона Маска и Дональда Трампа. Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Карабах и Армения: что теперь будет?

      Всего сутки понадобились Азербайджану, чтобы завершить в свою пользу многолетний этнополитический конфликт в Нагорном Карабахе. Что теперь будет с армянами, Арменией и с правительством Никола Пашиняна? Как изменится Закавказье? На что нужно обратить внимание из России?

    • Проблемы Зеленского в США

      Новый визит президента Украины Владимира Зеленского в США станет для него значительно более грустным, чем предыдущий. Конгресс больше не хочет выделять Киеву денег, а прежде лояльные американские СМИ в красках расписывают поражения и даже преступления ВСУ. Что это изменит?

    • Хитрый план США: расширение Совбеза ООН

      США предложат историческую реформу Совбеза ООН: его расширение на пять или шесть стран. Это как противники России, так и ее союзники. Стоит ли Москве поддерживать эту инициативу? Без ее одобрения реализовать затею невозможно, и в ней есть подводные камни.

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