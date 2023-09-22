Карабах и Армения: что теперь будет?

Андрей Полонский
Почему России не быть колониальной империей
Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.
Владимир Можегов
Алексей Лосев – строитель империи
Православный монах, идеалист, реакционер, «черносотенец»… И при этом – лауреат Государственной премии СССР. Как такое возможно?
Максим Соколов
Шольц мечтает о 1918 годе
Когда рейхсканцлер Шольц предлагает российскому руководству зараз сгубить и себя, и жителей Новороссии, причем сгубить ни за понюх табаку, это очень сомнительная рекомендация не только его сердцу – уж какое там сердце! – но и уму.