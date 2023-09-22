Карабах и Армения: что теперь будет?

Когда рейхсканцлер Шольц предлагает российскому руководству зараз сгубить и себя, и жителей Новороссии, причем сгубить ни за понюх табаку, это очень сомнительная рекомендация не только его сердцу – уж какое там сердце! – но и уму.

Православный монах, идеалист, реакционер, «черносотенец»… И при этом – лауреат Государственной премии СССР. Как такое возможно?

Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.

Серых экспортеров бензина отрезали от зарубежных рынков Цены на автомобильное топливо в России могли вырасти из-за деятельности «серых экспортеров» – нефтепродукты в последнее время стало выгоднее продавать на зарубежных рынках. В результате топливо скупалось на российских биржах и отравлялось на экспорт. Чтобы исправить положение, правительство ввело запрет на вывоз нефтепродуктов за границу. Насколько это решение изменит ситуацию? Подробности Перейти в раздел

Россия заплатила кровью за мир в Карабахе В Нагорном Карабахе в результате обстрела автомобиля погибли российские миротворцы. Москва и Баку уже проводят совместное расследование случившегося, а президент Азербайджана Ильхам Алиев принес Владимиру Путину свои извинения. Сообщается, что уже задержаны первые подозреваемые в расстреле россиян. За что отдали жизни российские миротворцы и какие последствия повлечет их гибель? Подробности Перейти в раздел

Как Сталин заставил Черчилля снабжать СССР 21 сентября 1942 года в Архангельск пришел арктический конвой PQ-18, следующий после своего предшественника, знаменитого и трагически погибшего PQ-17. Между тем после гибели PQ-17 Черчилль долго не хотел возобновлять отправку конвоев в СССР. Известно, что его переубедил Сталин – но кто подготовил для Сталина нужные тезисы для спора с британским премьером по столь ключевому вопросу? Подробности Перейти в раздел

Запад разочарован в украинском «контрнаступлении» «Предполагалось, что украинские силы с легкостью смогут преодолеть российскую оборону, но этого не случилось». Западные СМИ, политики и военные эксперты подводят итоги украинского контрнаступления, и уже можно сказать, что их общая тональность – разочарование. Лучше всего это выразили высказывания Илона Маска и Дональда Трампа. Подробности Перейти в раздел

Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности Перейти в раздел