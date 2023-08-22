Важной задачей БРИКС будет избежать повторения мирового порядка, основанного на принципе «патрон – клиент», когда отдельные страны покупают лояльность других деньгами или привилегиями.

Нападение на ветеранов СВО, оскорбление людей с Z-символикой – все это еще раз подчеркивает радикализацию той группы россиян, которые не понимают и не хотят понимать важность специальной военной операции. Вопрос в том, как государству реагировать на эти проявления.

Не лицемерие ли выступать против марихуаны, когда алкоголь и никотин – вполне легальны? Неистребимость старого зла не означает, что к нему надо добавлять новое. Марихуана не вытесняет алкоголь; она добавляется к нему.

Отказ от российского газа обернулся для Германии катастрофой Германия сменила зависимость от российского газа на зависимость от российских удобрений. Экспорт удобрений из России в ЕС вырос в пять раз. При этом немецкие чиновники винят Россию вместо признания собственных ошибок как в геополитике, так и в энергетике. Цена их ошибок налицо – из лидера роста немецкая экономика превратилась в аутсайдера с глубокой рецессией, из которой будет с трудом выходить как минимум пять тяжелых лет. Подробности Перейти в раздел

БРИКС и «Большую семерку» готовят к соперничеству Пекин намерен превратить БРИКС в геополитического соперника G7, сообщают западные СМИ. Организация уже превзошла по экономическим показателям «Большую семерку», а о желании присоединиться к объединению заявило порядка 20 государств. Что еще предстоит сделать БРИКС на этом пути, все ли страны-участницы готовы к противостоянию с Вашингтоном и насколько этот путь соответствует интересам России? Подробности Перейти в раздел

Как выиграть кибервойну с Западом Виртуальное пространство давно стало частью кибервойны, развернутой Западом против России. Однако эта отрасль несет в себе не только риски, но и массу преимуществ, потому что современные военные конфликты все больше похоже на сценарии из популярных игр. Какие конкретно навыки геймеры могут развивать через такие игры, и главное – почему России стоит развивать собственную игровую индустрию? Подробности Перейти в раздел

Противостояние с Россией ведет к банкротству Эстонию Еще недавно Эстония считалась самым успешным и богатым государством бывшего СССР, а теперь местные бизнесмены заявляют, что эта страна «фактически банкрот». Предприятия разоряются, правительство принимает срочные меры экономии, вводит новые налоги и одновременно резко наращивает расходы на армию. Что же случилось с одним из «балтийских тигров» и причем здесь Россия? Подробности Перейти в раздел