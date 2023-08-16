Выказывать неукротимую воинственность и непримиримость, сидя на диване, стало не только способом «отвести душу», но и неплохой возможностью, как писал баснописец, «без драки попасть в большие забияки».

Киев и не думает отказываться от шантажа как способа достижения своих целей. С Германией же прокатило. Теперь на очереди Израиль. Тем более сейчас, когда руководство Израиля очень уязвимо для информационных атак.

План США состоит в том, чтобы не дать Пакистану выстраивать свои отношения с Россией так, как это делает Индия. Увы, Исламабад крайне уязвим и податлив. Чем и пользуются его американские партнеры, а по сути – начальники.

Рублю пророчат скорое укрепление Жесткий шаг, на который Центробанк пошел ради того, чтобы остановить падение рубля, привел к неожиданной реакции российской валюты. Курс рубля вместо укрепления снова начал слабеть. Почему его продолжает качать в разные стороны, а также когда и на каком уровне рубль наконец стабилизируется? Подробности Перейти в раздел

Британия засылает против России в Африку украинских боевиков Британская MI6 собирается отправить в Африку 100 военных с Украины. Отмечается, что задача нового соединения будет заключаться в ликвидации пророссийски настроенных африканских лидеров и исполнение диверсий и провокаций. Почему Лондон сделал ставку на украинских карателей? Подробности Перейти в раздел

Военные возможности Украины повисли на волоске Военный ресурс Украины почти исчерпан, а СВО показала, что сегодня на поле боя нет ничего «неуязвимого для российского оружия», заявил министр обороны Сергей Шойгу. В экспертной среде отмечают, что провал украинского контрнаступления стал главным показателем истинного положения дел в ВСУ. Но недооценивать противника, которого поддерживает Запад, было бы ошибкой. Подробности Перейти в раздел

Неполадки с авиатехникой стали частью немецкой дипломатии Глава МИД Германии вновь пропустила важную дипломатическую встречу, и вновь по одной и той же причине – в связи с техническими неполадками самолета. Подобные проблемы удивительным образом преследуют в последние годы многих немецких политиков, в том числе Ангелу Меркель и Урсулу фон дер Ляйен. Что скрывается за столь частыми проблемами немецкой правительственной авиации? Подробности Перейти в раздел