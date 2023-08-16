  • Украинский генерал признал ухудшение ситуации для ВСУ на Купянском направлении
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    Аббас Джума Аббас Джума США навели в Пакистане свой порядок

    План США состоит в том, чтобы не дать Пакистану выстраивать свои отношения с Россией так, как это делает Индия. Увы, Исламабад крайне уязвим и податлив. Чем и пользуются его американские партнеры, а по сути – начальники.

    5 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем Украина пугает Израиль

    Киев и не думает отказываться от шантажа как способа достижения своих целей. С Германией же прокатило. Теперь на очереди Израиль. Тем более сейчас, когда руководство Израиля очень уязвимо для информационных атак.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как возник феномен тыловой кровожадности

    Выказывать неукротимую воинственность и непримиримость, сидя на диване, стало не только способом «отвести душу», но и неплохой возможностью, как писал баснописец, «без драки попасть в большие забияки».

    30 комментариев

    Раздел Украины между Россией и НАТО

    Высказывание главы штаба генсека НАТО Стиана Йенссена о возможности членства Украины в альянсе вызвало крупный скандал. Чиновник предположил, что Украина все-таки вступит в НАТО, но лишь в случае уступки части территорий в пользу России. В Киеве заявили, что это невозможно, после чего Йенссен отрекся от своих слов. А зря.

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    Рублю пророчат скорое укрепление

    Жесткий шаг, на который Центробанк пошел ради того, чтобы остановить падение рубля, привел к неожиданной реакции российской валюты. Курс рубля вместо укрепления снова начал слабеть. Почему его продолжает качать в разные стороны, а также когда и на каком уровне рубль наконец стабилизируется? Подробности

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    Британия засылает против России в Африку украинских боевиков

    Британская MI6 собирается отправить в Африку 100 военных с Украины. Отмечается, что задача нового соединения будет заключаться в ликвидации пророссийски настроенных африканских лидеров и исполнение диверсий и провокаций. Почему Лондон сделал ставку на украинских карателей? Подробности

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    Военные возможности Украины повисли на волоске

    Военный ресурс Украины почти исчерпан, а СВО показала, что сегодня на поле боя нет ничего «неуязвимого для российского оружия», заявил министр обороны Сергей Шойгу. В экспертной среде отмечают, что провал украинского контрнаступления стал главным показателем истинного положения дел в ВСУ. Но недооценивать противника, которого поддерживает Запад, было бы ошибкой. Подробности

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    Неполадки с авиатехникой стали частью немецкой дипломатии

    Глава МИД Германии вновь пропустила важную дипломатическую встречу, и вновь по одной и той же причине – в связи с техническими неполадками самолета. Подобные проблемы удивительным образом преследуют в последние годы многих немецких политиков, в том числе Ангелу Меркель и Урсулу фон дер Ляйен. Что скрывается за столь частыми проблемами немецкой правительственной авиации? Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Раздел Украины между Россией и НАТО

      Высказывание главы штаба генсека НАТО Стиана Йенссена о возможности членства Украины в альянсе вызвало крупный скандал. Чиновник предположил, что Украина все-таки вступит в НАТО, но лишь в случае уступки части территорий в пользу России. В Киеве заявили, что это невозможно, после чего Йенссен отрекся от своих слов. А зря.

    • Сорос уходит из Европы

      Наследник Джорджа Сороса, его сын Алекс, который теперь управляет семейной империей, резко сократил количество ее сотрудников и решил закрыть большинство проектов в Европе. Судя по всему, он переключается на борьбу за власть в США, при том, что глобальная цель Сороса остается прежней – мировое господство.

    • Париж разозлен на США из-за Нигера

      Во Франции в бешенстве от поведения американцев, которые пытаются разрулить ситуацию в Нигере в свою пользу. Интересами Парижа они при этом, как выяснилось, готовы пожертвовать, хотя Франция вроде бы союзник США, а контроль за Нигером для французов крайне важен. Настолько, что они готовы за него воевать.

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