Раздел Украины между Россией и НАТО

Аббас Джума
США навели в Пакистане свой порядок
План США состоит в том, чтобы не дать Пакистану выстраивать свои отношения с Россией так, как это делает Индия. Увы, Исламабад крайне уязвим и податлив. Чем и пользуются его американские партнеры, а по сути – начальники.
Сергей Миркин
Зачем Украина пугает Израиль
Киев и не думает отказываться от шантажа как способа достижения своих целей. С Германией же прокатило. Теперь на очереди Израиль. Тем более сейчас, когда руководство Израиля очень уязвимо для информационных атак.
Сергей Худиев
Как возник феномен тыловой кровожадности
Выказывать неукротимую воинственность и непримиримость, сидя на диване, стало не только способом «отвести душу», но и неплохой возможностью, как писал баснописец, «без драки попасть в большие забияки».