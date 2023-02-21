Обращение Путина с посланием Федеральному собранию
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21 февраля, вторник | Последнее обновление — 12:53 | vz.ru
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Запад испугался силы Китая на газовом рынке
«Турецкий поток» может стать новой целью террора США
Как «длинная рука» поможет Военно-морскому флоту России
Американские СМИ: Байден бросил США ради Украины
«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России
СВО стала ответом на реальную войну
Алексей Нечаев, киевский политолог
Мы ведем оборонительную войну, а не превентивную, нанося ответные удары, а не упреждающие, принуждая агрессора, а не жертву, к справедливому миру и законности, которая была попрана еще в 2014 году. Подробности...
Как Украина начала войну
Евдокия Шереметьева, писатель, организатор гуманитарной помощи в Донбасс
До начала СВО еще несколько дней. Но это, видимо, так «мирная Украина» пыталась договориться о перемирии, начав массированные обстрелы ЛДНР в конце февраля 2022-го? Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
Место человека в обществе биологией не определяется
Сергей Худиев, публицист, богослов
Может появиться новая форма расизма – не по оттенку кожи, а по результатам генетических тестов, которые разделят людей на сверхчеловеков с хорошими генами и недочеловеков, у которых в генах написано, что они годятся только для самых низкооплачиваемых работ. Подробности...
Байден в Киеве: главное
Обсуждение: 6 комментариев
Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?
Обсуждение: 7 комментариев
В Рио-де-Жанейро проходит знаменитый карнавал
В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократииПодробности...
Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы
Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французовПодробности...
Иран показал уникальную подземную авиабазу
Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страныПодробности...
12:42
собственная новость
В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.Подробности...
11:59
Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье
Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.Подробности...
21:02
собственная новость
Центр реставрации книг решили создать в Кирове
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.Подробности...
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