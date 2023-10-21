Что изменят ATACMS в руках Зеленского

Игорь Караулов
В Киеве готовят «армию любовников»
Можно даже снять римейк «Горбатой горы» на материале будней ВСУ, но беда в том, что всё это никак не пересекается с нуждами украинского населения. Закон об однополых браках станет лишь ещё одной деталью общего демографического безумия.
Тимур Шерзад
Чего боится и чем рискует Израиль
Если события будут развиваться неудачно для Израиля, это может поставить на карту само его существование. Еврейского государства, этой аномалии Ближнего Востока, может и не стать.
Марат Баширов
Байден резко поднял ставки
Американцы и их союзники будут защищать свой однополярный мир вооруженным способом – и это серьезно повышает вероятность третьей мировой войны, в том числе с применением ядерного оружия