Российскому газу не страшна зеленая энергетика
Спрос на природный газ в ближайшие десятилетия будет расти, несмотря на развитие солнечной и ветряной энергии. Почему зеленой энергетике не удастся одержать верх над ископаемым топливом?
|
|
3 марта, среда | Последнее обновление — 16:54 | vz.ru
Разделы
Китай объявил миру о новой катастрофе
Альфред Рубикс: Горбачев был под каблуком
Мифы о крепостном праве преследуют Россию и по сей день
Латвия подарила русским бесценный опыт
Кадыров отомстил за теракт в Домодедово
Почему «тысячелетний рейх» не протянул и пятнадцати лет
Тимур Шерзад, журналист
3 марта 1933 года Адольф Гитлер провозгласил основание Третьего рейха – «подлинного немецкого государства», окончательно разрывающего (по крайней мере, на словах) связь с ненавистным веймарским прошлым. Но рейх, превозносившийся в нацистской пропаганде как «тысячелетний», не продержался и пятнадцати лет. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
Российские реки скоро будут по колено
Юрий Коробов, эксперт в области экологии развития прибрежных территорий Волги, председатель совета директоров АО «Берега России»
Федеральный проект «Внутренние водные пути» стоит 306 млрд рублей. Но задача, которую он решает, грандиозна: не только увеличить количество грузов, перевозимых по российским рекам, но и остановить деградацию этих рек. Подробности...
Обсуждение: 39 комментариев
Российскому спецназу нужны крылья
Сергей Козлов, ветеран спецназа
Одной из задач, которую отрабатывает американский спецназ, является высадка бойцов с вертолета на крышу движущегося поезда. Россия располагает своими бригадами спецназа, но средства его доставки для выполнения боевой задачи по факту отсутствуют. Подробности...
Каналы Венеции пересохли
Часть каналов Венеции пересохла из-за отлива, который привел к снижению уровня воды на полметра. Многие гондолы и лодки оказались на мели. Это затрудняет передвижение по городу. Навигация сохраняется на Гранд-канале, который тоже заметно обмелелПодробности...
Планетоход Perseverance прислал первые фотографии с Марса
НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на ЗемлюПодробности...
Обсуждение: 80 комментариев
Мощнейшая метель заставила закрыть Крымский мост
Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧСПодробности...
17:52
собственная новость
Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»
Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.Подробности...
11:55
В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек
В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».Подробности...
17:54
В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры
Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
|
© 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
|
|
В начало страницы •
На главную страницу •
Читайте нас на Facebook