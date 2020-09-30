Макрон отомстил Лукашенко Зеленский пошел на поводу у «нациков» Первого премьер-министра независимой Украины Витольда Фокина уволили из Трехсторонней контактной группы по Донбассу за то, что он посмел сказать правду. Вывод напрашивается: президенту Зеленскому Донбасс больше не нужен.

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