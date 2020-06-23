Как бренды меняются из-за расизма

Американский производитель мороженого решил сменить название «эскимо» – виной всему «уничижительное» отношение к коренным народам Севера. Таким образом, глазированное мороженое на палочке стало жертвой всеобщей борьбы за расовое равноправие, хотя были и более явные кандидаты на эту роль.