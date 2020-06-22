Самые неоднозначные памятники России

В США началось массовое свержение памятников – протестующие против полицейского произвола и ущемления прав темнокожих бросились осквернять или сносить памятники колониалистам и рабовладельцам. Под горячую руку попали даже статуи Джорджа Вашингтона и Христофора Колумба – но в основном падают все же памятники, и так годами вызывавшие недовольство. Есть неоднозначные монументы и в России.