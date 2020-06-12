Расизм в голливудских фильмах

Стриминговый сервис HBO Max временно убрал из каталога «Унесенных ветром» – легендарный фильм 1939 года, романтизировавший рабовладельческий строй американского Юга. Тогда этот факт, однако не помешал картине взять восемь «Оскаров». Однако нынешние протесты в США многое изменили.