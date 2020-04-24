Крупнейшие нефтяные кризисы в истории

Пандемия коронавируса с ограничительными мерами, которые коснулись большинства граждан и компаний, привела к существенному снижению спроса на нефть, вслед за чем резко упали и сами цены. Кроме того, негативно на рынок повлияло и отсутствие соглашения ОПЕК+, страны смогли договориться по ограничениям добычи лишь в апреле. Это стабилизировало ситуацию, но ненадолго.