Кто уже пострадал от глобального потепления

Британское правительство решило выделить 1,6 млрд долларов на новый метеорологический суперкомпьютер. От него потребуется прогнозировать штормы, наводнения и просто отслеживать глобальные климатические изменения. И это оправданно – ведь скоро частично затопит даже Лондон.