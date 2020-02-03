Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

В России впервые за три года упали продажи новых автомобилей – с 2016-го по конец 2018-го они стабильно росли. При этом пока отдельные бренды, как Ford, Россию покидают, другие либо возвращаются, как Opel, либо просто привозят новые модели. И в 2020 году таких машин будет немало.